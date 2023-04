La candidata del PSOE a la Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, se ha comprometido a impulsar un Plan de Accesibilidad de la capital grancanaria consensuado y que siente las bases de la estrategia a seguir en esta materia. Un plan, señaló, que sea "transversal y que implique a todas las concejalías y áreas municipales con el fin de mejorar la calidad de vida de cada uno y una de las ciudadanas del municipio capitalino".

Darias, acompañada por varios miembros de su equipo, ha anunciado esta medida, que será prioritaria en su programa electoral, tras realizar un recorrido con Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, y José Antonio López, delegado territorial de la entidad, con los que conoció de primera mano las barreras arquitectónicas a las que se enfrenta diariamente el colectivo.

Problemas de accesibilidad

Durante el trayecto, desarrollado por calles como Primero de Mayo, Triana o la Plaza de Stagno, la candidata realizó uno de los tramos con un bastón y con un antifaz que no le permitiera tener visión alguna para conocer in situ las dificultades para transitar por zonas que carecen de líneas de encaminamiento para ciegos, destacando que encuentros como este "me enseña cómo se sienten ellos y ellas con su discapacidad visual".

Carolina Darias, con iniciativas como la creación de este Plan de Accesibilidad, abogó por generar "una ciudad aún más inclusiva, más accesible, más habitable y más amigable ya que Las Palmas de Gran Canaria es un lugar para vivirlo al aire libre sin barreras para ningún ciudadano ni ciudadana".

La creación de itinerarios seguros sin papeleras u otros elementos que interrumpan el tránsito, con líneas de encaminamiento en línea recta, sin curvas ni formas en U, la eliminación de los pasos peatonales en diagonal, la reordenación del mobiliario urbano de calles, plazas y estaciones de guagua y que las obras públicas se efectúen en base a unos preceptos que cumplan con la accesibilidad universal, entre otras muchas, serán algunas de las medidas que contendrá el Plan de Accesibilidad de Las Palmas de Gran Canaria.