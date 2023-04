Este viernes arranca la iniciativa que abrirá cada semana la sede Podemos en Las Palmas de Gran Canaria a los encuentros de escucha y propuesta que generará la candidatura liderada por Gemma Martínez Soliño por temáticas para abordar algunas de las cuestiones prioritarias de su campaña.

Cada viernes, hasta el próximo 28 de Mayo, día de las elecciones, la sede de Podemos en la plaza del Pilar será un espacio de debate pero también de construcción colectiva, ya que del conversatorio surgirán podcast temáticos, conducidos por la propia Gemma Martinez Soliño y que estarán disponibles en las redes sociales. Estos podcast bajo el nombre genérico de “Ponle cara a Las Palmas de Gran Canaria” se unen a los que la candidata ha ido realizando durante su proceso de escucha por los barrios de la ciudad y que ya se pueden escuchar en su canal de ivoox.

'Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa'

Para finalizar, cada viernes se organizará un taller de salsa y baile social que tiene por objetivo poner en el centro de la campaña de Podemos Las Palmas de Gran Canaria la alegría, y sustenta sus bases en el lema de la activista norteamericana Emma Goldman: “Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa” .

El primero de los encuentros girará en torno a la vivienda como derecho y contará con voces autorizadas como la de la Cooperativa de Cohousing El Ciempiés, el arquitecto Ricardo García Molina especializado en arquitectura de los cuidados, y representantes de los colectivos Un barrio para vivir y Stop Desahucios. En viernes sucesivos con este mismo formato se continuará abordando temáticas como cultura, diversidad, juventud y cuidados desde un enfoque municipalista.

En palabras de Gemma Martínez Soliño, viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias y candidata por Podemos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, “esta ciudad está llena de gente con ganas de escuchar pero también de que se le escuche, queremos confrontar sus ideas, dar a conocer nuestras propuestas y sobre todo que nos pongan cara porque ahí estaremos para defender el proyecto conjunto e ilusionante que me he comprometido a liderar”.