Miguel Jorge, el candidato tranquilo del PP

En tiempos de polarización y lenguaje crispado, el candidato de PP al Cabildo de Gran Canaria, Miguel Jorge Blanco, se ve a sí mismo como un candidato «moderado», «dialogante» y poco dado a estridencias y espectáculos políticos. Esas son las cualidades que perciben también sus compañeros y sus adversarios, pues en más de 30 años en la vida pública apenas se le conocen polémicas o declaraciones altisonantes.

Que nadie espere salidas de tono ni grandes titulares en la campaña electoral de Miguel Jorge Blanco a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Él mismo reconoce que no está hecho para las broncas políticas que se estilan ahora en las tribunas parlamentarias y en las redes sociales. «Y que a estas alturas de mi vida ya no voy a cambiar», afirma.

Tras una división traumática en los últimos meses del mandato de José Miguel Bravo de Laguna y ocho años en la oposición, el Partido Popular apuesta en los comicios del 28 de mayo por un candidato tranquilo y muy respetado por los rivales, pues el objetivo es «ganar y gobernar».

A la vista de que parece imposible que algún partido obtenga la mayoría absoluta, y dada la igualdad que se presume entre NC, el PSOE y el PP, los populares no quieren verse fuera de la negociación de los posibles pactos de gobierno a la primera de cambio, sin ni siquiera poder intentarlo. Y si Miguel Jorge obtiene la Presidencia, que es automática para el cabeza de lista del partido más votado, al menos tener una carta en la mano para evitar la moción de censura del actual gobierno tripartito liderado por Antonio Morales.

Pese a que es el típico político de centro-derecha, Miguel Jorge ya ha demostrado que puede pactar con los que están en sus antípodas ideológicas, aunque nunca lo ha hecho hasta ahora con el PSOE. En su estreno como cargo público, precisamente como representante del PP en el Cabildo de Gran Canaria en el mandato 1991-1995, participó en la moción de censura que derribó al socialista Carmelo Artiles y gobernó con el CCN e ICAN, este último un partido formado por antiguos comunistas, nacionalistas de izquierda y hasta independentistas.

Con 27 años, poco tiempo después de licenciarse en Derecho por la Universidad de La Laguna, ya fue consejero insular de Recursos Hidráulicos bajo la dirección del presidente Pedro Lezcano, otro político que huía de los enfrentamientos partidistas. Permaneció en el Cabildo hasta 2007, con José Macías y María Eugenia Márquez, en pactos con los que ahora forman NC y CC, y con José Manuel Soria, siempre como responsable de Obras Públicas y de áreas como Presidencia, Medio Ambiente o Recursos Humanos.

Tras 12 años como diputado en el Parlamento de Canarias y cuatro como alcalde de Santa Brígida, Miguel Jorge lidera la plancha del PP y se ha hecho acompañar por dos caras muy conocidas por los grancanarios, Josefa Luzardo y Marco Aurelio Pérez. Es un triunvirato «para ganar y gobernar», insisten todos durante una reunión, este pasado viernes, en la oficina del grupo en la Casa Palacio.

La jornada de precampaña, que a veces se alarga más de doce horas, arranca este día con ese encuentro a las 9.00 de la mañana para seguir perfilando el programa electoral y los mensajes que se lanzarán a partir del 13 de mayo para captar el voto de los ciudadanos. Miguel Jorge, como todos los días, se ha levantado a las 6.00 horas en su casa de Tafira para poner en marcha a sus tres hijos, dos gemelos, prepararles el desayuno y llevarlos al colegio.

Habitualmente va a su despacho de la Alcaldía de Santa Brígida, pero este viernes ha venido directamente a la Casa Palacio porque a las 10.30 horas debe salir hacia Infecar, donde a las 11.00 horas se inaugura la Feria Gran Canaria Me Gusta y debe estar al frente del puesto de Santa Brígida para mostrar sus vinos, flores, y verduras.

Marco Aurelio Pérez ha llegado a la Casa Palacio a las 7.15 horas, «como de costumbre», para preparar su doble campaña, pues también se presenta el 28-M a la Alcaldía de San Bartolomé de Tirajana por la alianza entre el PP y Agrupación de Vecinos (AV), su partido desde el año 1991.

Dobletes

El jueves acabó muy tarde en un acto preelectoral en Santa Águeda, pero acompañará a Miguel Jorge a Infecar y luego volverá a San Fernando de Maspalomas para varias reuniones. Pérez, que es profesor de Organización de Empresas en la ULPGC, hace doblete y se concentrará en el Sur para intentar recuperar la Alcaldía, que ya ocupó en dos periodos, de 2001 a 2006, y de 2011 a 2019.

Hace cuatro años encabezó la lista al Cabildo, con Miguel Jorge de número tres y haciendo doblete en Santa Brígida, y ahora intercambian los puestos porque la experiencia de 2019 no salió tal como se esperaba y los seis representantes del PP quedaron otra vez en la oposición, con menos votos que NC y PSOE.

Respecto a los dobletes, que en otros partidos están prohibidos, ambos sostienen que «no son buenos ni malos». En esta ocasión se justifican como «un refuerzo municipalista» a la plancha del PP, pues también se incluye en el quinto puesto a la actual alcaldesa y candidata de Agaete, María del Carmen Rosario Godoy.

Miguel Jorge quiere que esa impronta municipalista en la próxima corporación insular, que él mismo representa, quede reforzada por la experiencia de Marco Aurelio Pérez en el Cabildo y en San Bartolomé, la principal localidad turística de la Isla y una de las más importantes de España.

De hecho, una de las propuestas de la campaña del PP será «revitalizar el Consorcio Turístico de Maspalomas, que lo han dejado languidecer en los últimos años, e incluir también a Mogán», anuncia Pérez. «Hay que recuperar ese Consorcio con la idea de renovar y cambiar la fachada de la zona turística de Playa de Inglés y del sur de la isla, poner toda la carne en el asador para mejorar los centros comerciales, que dan ahora una imagen patética y lamentable», remacha Miguel Jorge.

Para ganar las elecciones al Cabildo hay que obtener un buen resultado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, donde se concentra la mayor parte de la población, y la apuesta es llevar de número dos a Pepa Luzardo, exalcaldesa de la capital, exsenadora, exdiputada regional y una de caras más reconocibles del PP.

«La presencia de Pepa en la lista es importante, ella ha gestionado la ciudad y es un referente de nuestro partido en el municipio, una persona con una capacidad de trabajo enorme, implicada en ayudar a los demás y sensible con los más vulnerables», comenta el líder de los populares grancanarios, quien también confía en el tirón electoral de Jimena Delgado, la candidata al Ayuntamiento de la capital.

Tras un par de horas en Infecar, donde coincide con candidatos de otras formaciones que pasan por el stand de Santa Brígida (incluso se hace una foto con Antonio Morales), Miguel Jorge se va a su despacho en el Ayuntamiento, a atender el día a día del municipio. Está allí hasta la hora del almuerzo, en su domicilio con la familia.

«Soy una persona dialogante, moderada, sensata, con sentido común, no es una pretensión mía, sino que pienso que no siempre tengo la razón y que hay que escuchar a todos; tengo una gran capacidad de entendimiento y lo he demostrado en Santa Brígida, donde he gobernado en un pacto de cuatro fuerzas políticas y he acabado el mandato bastante sosegado, lo que no es habitual porque este es un municipio muy complicado, pero hay que ser comprensivo y ponerte en el lado del contrincante», explica.

La campaña del triunvirato del PP, asegura, «será puerta a puerta, con mucha calle», con Pepa Luzardo concentrada en los barrios de la capital y Marco Aurelio Pérez en el Sur. El único punto débil es Tejeda, donde el PP no tiene organización para concurrir a ese Ayuntamiento. «Va a ser una campaña muy cercana, intentando llegar a todos los sectores de la población y a todos los rincones, conozco bien la isla y tengo una visión general de mis anteriores etapas en el Cabildo, conozco sus fortalezas y sus carencias», resalta.

El mensaje que repetirá Miguel Jorge es el del «voto útil» para intentar captar los sufragios que en anteriores comicios fueron a los otros tres partidos del mismo espectro político, UxGC, Ciudadanos y Vox. «Creo que hay una mayoría de grancanarios que desean un cambio político en las instituciones, tanto locales como nacionales, y vamos a tratar de convencerles, no solo a los votantes de Vox, sino también a los de Ciudadanos, UxGC y todas aquellas fuerzas que desde el punto de vista ideológico tengan alguna similitud con el PP, que de verdad es la única alternativa para ganar a la izquierda en el Cabildo», recalca.

Ve posible unificar todos los apoyos de la derecha por una razón evidente: «Esos partidos están formados por exmilitantes del PP y, por tanto, sus electores son gente que en algún momento han votado al PP y pueden ver en mí a la persona a la que ellos quieren tener como representante».

Tras unas gestiones por los barrios satauteños, a las 18.00 horas emprende viaje a La Aldea, junto a Marco Aurelio Pérez, ambos conduciendo sus propios vehículos, porque a las 19.30 horas presenta a los candidatos de esa localidad. Y vuelve sobre la necesidad de tranquilizar la vida pública ante tanta crispación e insultos en las redes sociales. Aunque cada vez es más complicado predecir el comportamiento del electorado, sobre todo de los nuevos votantes, Miguel Jorge opina que la moderación acabará triunfando. «Hay algo que detecto mucho cuando me acerco a la gente en la precampaña y es que los ciudadanos están hartos de peleas, de la crispación y del y tú más; lo que demanda la gente es entendimiento, que gobierne quien tenga que gobernar, que se formen mayorías, pero que no nos estemos bloqueando unos a otros solo por hacer daño al adversario; aunque el Cabildo es un espacio con pocas broncas, si alguien quiere buscarme para el enfrentamiento personal, mejor que no se acerque porque no lo va tener», concluye.