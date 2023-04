Marco Aurelio Pérez promete atender los servicios y las infraestructuras que no funcionan

El candidato de PP-AV a la alcaldía del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, prometió este martes darle un giro a los servicios y las infraestructuras públicas municipales si logra el bastón de mando de Tunte en las próximas elecciones. «Nos presentamos porque aquí no hay tiempo que perder, es mucha la tarea pendiente y es mucho lo que necesita de nuestro trabajo. Es necesario que volvamos a trabajar para que avancemos porque son muchos los servicios que no funcionan y las infraestructuras que hay que reponer; hay muchas demandas insatisfechas», sostuvo.

En el acto de presentación de su candidatura al 28 de mayo, celebrado en el mirador de las Dunas de Maspalomas, Marco Aurelio Pérez abogó por devolver «la política del sentido común» a San Bartolomé de Tirajana y ejercer una «política de las causas nobles y justas en beneficio de todos los que aquí estamos y generamos economía». El candidato se mostró convencido de que ganará las elecciones «por mayoría absoluta» para «reconducir al Ayuntamiento y la gestión del municipio desde cero». «Nos presentamos para replantear absolutamente toda la política del municipio teniendo claro que por encima de todo nos debemos a San Bartolomé de Tirajana», añadió, y aludió a su compromiso con el turismo, la agricultura, la pesca y el comercio como los cuatro sectores productivos de la localidad. El líder del partido quiere devolver «la política común» a San Bartolomé de Tirajana Pérez presentó una lista en la que los ocho primeros puestos corresponden a quienes hasta ahora han conformado el grupo político municipal, Elena Álamo, Ramón Suárez, Yurena Tejera, Esther Delgado, Eduardo Armas, José Carlos Álamo y Araceli Armas, salvo Fernando González, que en esta ocasión ocupa el puesto 13. Su candidatura esta conformada, dijo, por «un equipo de hombres y mujeres que viene a trabajar» y que aportan en su conjunto «experiencia, preparación, cualificación y savia nueva». Todo su equipo mantiene como seña de identidad, agregó, «la humildad, el respeto por el municipio, la entrega a sus vecinos y creen en la cultura del esfuerzo porque saben que nada es gratis y todo hay que lucharlo para que nuestro municipio sea más fuerte, más moderno y más competitivo». Marco Aurelio Pérez ha diseñado una lista que también integran Daysi Ojeda, Raquel Perdomo, Yurena Armas, Alexis León, Aridia Vega, Anibal Díaz, Carlota Navarro, Giovanni Bordón, María del Pilar García, Francisco José Castellano, Jacinto Ramírez, Yonathan González, Anjara Pérez, Casandra Fernández, Francisco Pérez, Agustín Sánchez y como suplentes Raúl Ramírez, Raquel Trujillo y Óscar Jiménez.