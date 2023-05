La candidatura de PP-AV en Santa Lucía salta por los aires

Manuel Hernández, candidato a la alcaldía de Santa Lucía de Tirajana en la alianza electoral entre el Partido Popular (PP) y la Agrupación de Vecinos (AV), ha renunciado a encabezar la lista al Ayuntamiento después de que ambas organizaciones excluyeran de la plancha a Lucía Rodríguez, que iba en el número dos, y a Jacinto Reyes, que ocupaba la sexta plaza. La coalición entre PP y AV salta por los aires antes de que se inicie la campaña electoral y genera una situación insólita, pues la candidatura ya está proclamada. Tanto Hernández como los otros excluidos son concejales en la actualidad.

Las diferencias internas se desataron entre el 26 de abril, el día que se publicó la candidatura provisional en Boletín Oficial de la Provincia (BOP), con Rodríguez y Reyes en los puestos de salida, y ayer martes, en que apareció la lista definitiva sin esos dos nombres. El segundo lugar, tras Manuel Hernández, figuraba finalmente Juan José Ramos, que iba de número tres, y la lista corría un puesto hasta el número cinco, donde figuraba Eva Lucía Araña López, hija de José Luis Araña, también concejal en la actualidad. También se excluyeron a dos suplentes, José Alí y Daniel García. Todos ellos estuvieron en la presentación pública de la plancha el 28 de abril.

Sin embargo, la sangría no paró ahí. A última hora de la tarde, Manuel Hernández emitió un comunicado en el que anunció su renuncia y los motivos que le impulsaron a tomar esa decisión, en los que revela las discrepancias internas en AV, agravadas tras el acuerdo electoral con el PP. "Hace algo más de seis años tomé la decisión de iniciar una nueva etapa en mi vida dando el paso a participar en la política municipal; esta decisión no fue nada fácil debido a mis compromisos familiares y profesionales, pero entendí la necesidad de iniciar la conformación de un nuevo proyecto político en Santa Lucía de Tirajana debido a la situación de decadencia a nivel de gestión municipal", señala Hernández al inicio de su carta a los vecinos del municipio.

Los candidatos que saltan de la plancha estuvieron en la presentación pública del 28 de abril

A continuación resalta que si algo le ayudó a participar activamente en política "fue la convicción de una serie de compañeros y un extraordinario grupo humano capacitado para transformar nuestro entorno y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, conformando el partido político Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana".

"En los últimos meses", continúa, "con la cercanía de las fechas electorales, se nos planteó la posibilidad de participar en una coalición electoral con el PP. A pesar de las dudas sobre la conveniencia de este pacto, decidimos continuar adelante por el convencimiento de compañeros y compañeras que nos animaban a tomar partido de esta iniciativa. No tardaron en llegar las divisiones internas debido a esta decisión, pero entre todos los miembros de la formación conseguimos salvar estos escollos y llegar a las fechas en las que nos encontramos".

Sin embargo, puntualiza el ya excandidato, en las últimas semanas, la confección de la lista electoral ha traído intercambio de opiniones y decisiones que han causado tensión internamente. "Y en las últimas horas, dentro del plazo establecido, se han realizado modificaciones sin contar con mi aprobación respecto a la lista publicada el 26 de abril y presentada públicamente, cambios de los que me he enterado por terceras personas una vez publicadas las listas definitivas en el Boletín Oficial de la Provincia", asegura.

Y concluye: "Pese a las buenas expectativas electorales que nos auguran la encuestas, estas últimas acciones me han hecho perder la confianza en las mismas personas que me convencieron para entrar en política, pilares fundamentales para mí, hasta ahora, para continuar con el servicio público que vengo desempeñando desde hace cuatro años, por lo que he tomado la decisión de renunciar a mi candidatura a la alcaldía de Santa Lucía de Tirajana y abandonar la política activa. Les deseo suerte al resto de compañeros que conforman la lista publicada. Pido disculpas y lo lamento por aquellos vecinos que habían depositado su confianza en mi persona".

Ambos partidos han eludido explicar los motivos de los cambios de última hora. Antes de conocerse la renuncia del candidato a la alcaldía, Ángel Sabroso, secretario general del PP de Gran Canaria, emitió un comunicado en el que afirmó que la candidatura presentada por AV-PP en Santa Lucía «es una lista consensuada que responde perfectamente a los objetivos marcados por la coalición electoral, una lista equilibrada entre componentes de ambas formaciones políticas, pero lo que es más importante, una lista equilibrada entre distintos sectores profesionales, edad, experiencia, formación, conocimiento de la realidad de los santaluceros y con representación de todos los barrios ».

Sabroso resaltó que «es una lista ganadora que representa la única opción real de alternativa a las cuatro décadas que lleva gobernando la izquierda en Santa Lucía y en la que todos sus miembros comparten el objetivo de que Nueva Canarias dé paso al fin a un gobierno de libertad en beneficio del pueblo y su gente».

Los cambios de última hora, aseguró, «responden únicamente a las ganas de ambas formaciones que conforman la coalición de mejorar aún más el equipo que está llamado a recuperar el Ayuntamiento para los vecinos». Al respecto, Sabroso sostuvo que «todos han sido conscientes que lo importante es presentar el mejor equipo y que esta unión entre PP y AV es una oportunidad de buena gestión y libertad para Santa Lucía».

En la quinta plaza de la lista entra Eva Araña, hija del actual edil José Luis Araña

El secretario general de los populares insistió en que su partido «quiere sumar voluntades y ser la casa común del centro derecha en toda Gran Canaria, por eso, cualquiera que esté cansado de las cuatro décadas de gobiernos de izquierda en Santa Lucía tiene en la lista presentada por PP-AV la alternativa perfecta».

Entre los 12 primeros puestos de la lista hay seis afiliados al PP y de ellos, hay cuatro entre los seis primeros puestos, «algo que se ha hecho no pensando en su partido de procedencia, sino en el mejor equipo posible», comentó Sabroso, quien apuntó que «por ejemplo, Vicente Araña, presidente local del PP en Santa Lucía, decidió no formar parte de la lista porque está volcado en la implantación territorial del partido en el municipio, en las relaciones directas con los socios de la formación y en su actividad profesional».

A su juicio, «este es solo un ejemplo de que la lista se ha hecho no en función de cargos o responsabilidades dentro de los respectivos partidos de la coalición, sino en lo que realmente necesita Santa Lucía».