El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las Elecciones Municipales Canarias 2023 y portavoz nacionalista en el Ayuntamiento capitalino, Francis Candil, se compromete a que el Consistorio sufrague el carné de vehículos pesados para futuros conductores profesionales de guaguas y camiones con el objetivo de "generar empleo en la ciudad en un sector que necesita mano de obra y que está buscando trabajadores fuera de las Islas". Así lo ha anunciado tras una reunión mantenida con la Asociación Provincial de Autoescuelas de Las Palmas (ASOCAELAN).

El nacionalista recordó que Las Palmas de Gran Canaria encabeza la lista de desempleo en toda Canarias y, además, sigue a la cabeza del paro juvenil en toda Europa, "unos datos que tenemos la posibilidad de revertir con medidas como la que planteamos: ayudar a la ciudadanía a costearse el precio del carné, que ronda los 1.800 euros".

Convenio con las autoescuelas

Para ello, Francis Candil plantea establecer un convenio entre el Ayuntamiento y las autoescuelas que recoja el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), un curso de formación de 140 horas presenciales necesario para habilitar a los futuros conductores como transportistas de guaguas o camiones. En este sentido, el candidato a la Alcaldía afirmó que "con esta medida, en un año podríamos formar a 60 nuevos transportistas por cada autoescuela que imparte clases para vehículos pesados junto a la formación del CAP, lo que supondría que muchas familias canarias encontrasen en este sector una forma de ganarse la vida".

Además, Candil habilitará un circuito cerrado para que los conductores realicen las prácticas de vehículos pesados. En este sentido, el presidente de ASOCAELAN, Manuel Marcelo Guerra, explicó que en Gran Canaria tan sólo existe uno ubicado en Telde para tal fin y del que sólo pueden hacer uso las autoescuelas que cuentan con el permiso municipal. "El resto de autoescuelas no tienen dónde impartir las prácticas. Llevamos años reclamando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que habilite o acondicione espacios para destinarlos a preparar a los conductores de guaguas y camiones, pero el tripartito no nos presta atención y no ha hecho nada para resolver nuestro problema", afirmó.