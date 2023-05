Quevedo se propone fortalecer el consistorio con personal cualificado

"El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que recuperar los trabajadores públicos perdidos y la capacidad y la dirección correctas para atender a sus obligaciones».

El candidato a la Alcaldía por Nueva Canarias Pedro Quevedo planteó este miércoles con estas palabras la necesidad de desarrollar «una oferta pública de empleo ajustada a las necesidades del municipio, una vez concluidos los procesos de estabilización en marcha» porque, a su juicio, «no es posible gestionar con diligencia y eficacia los numerosos asuntos que interesan a la ciudadanía con una administración como la actual, insuficiente y mal dimensionada».

El fortalecimiento de la administración municipal, cubriendo las importantes carencias en recursos humanos que sufre desde hace años es una de las diez líneas maestras que formarán parte del programa electoral del concejal de Turismo y Empleo, de cuyas líneas maestras dio cuenta en un desayuno con los medios de comunicación, tras hacer un balance de los últimos ocho años.

Falta de personal

A su juicio, se trata de «un problemón monumental porque no puede ser que tengamos las políticas, captemos los recursos y después no haya personal para desarrollarlas».

Según Quevedo, el déficit de personal que se sufre ahora es consecuencia de la política de «majo y limpio con las administraciones públicas» que lideró el Partido Popular, aprovechando la crisis de 2008.

«Tasa de reposición cero, no se sustituía a nadie y lo que le está pasando a este Ayuntamiento es que todos los funcionarios pata negra se están jubilando y no entra nadie. No se puede trabajar con una administración pública» sin personal. «Las cosas no pueden funcionar sin personas cualificadas», dijo el también exdiputado nacional, quien al mismo tiempo que planteó la necesidad de cubrir las carencias consideró que tampoco son aceptables los altos niveles de absentismo, de más de un 20%.

Una de sus propuestas plantea realizar un estudio cuantificado «área por área» de los recursos que se necesitan.

«Los empleados públicos son la gasolina de las administraciones públicas», sostuvo Quevedo, quien consideró que la carencia de personal es el «principal problema de Las Palmas de Gran Canaria».

Además de continuar con las políticas para hacer de la capital una ciudad sostenible, el cabeza de lista nacionalista planteó la necesidad de defender y promover el patrimonio de la ciudad y dotar a los barrios de los equipamientos básicos. Insistió en adquirir el edificio de Racsa para instalar el centro sociocultural que demanda el Foro por la Isleta y abogó por la recuperación definitiva del Castillo de San Francisco y la Batería de San Juan.

Transformación de la ciudad

La lucha contra la desigualdad y la pobreza es otro eje de su proyecto, con la implantación del concepto de igualdad ciudadana básica.

«Creemos que, se viva donde se viva, todo el mundo debe tener un nivel de dignidad mínimo exigible para vivir, con infraestructuras elementales y una conectividad garantizada»



Ejes para una gran ciudad



Movilidad Sostenible La sostenibilidad constituye una de las 10 grandes línea prioritarias del programa de Nueva Canarias, que plantea convertir a la capital en una ciudad sostenible, haciendo especial hincapié en la parte alta de la ciudad con la nueva red de carriles bici. Servicios públicos El partido propone un gran pacto estratégico por la limpieza para que la ciudad supere sus problemas históricos en este área y tenga un servicio de calidad. También se plantea recuperar el control de Emalsa. Defensa del patrimonio Los nacionalistas plantean la creación de una entidad para la defensa y conservación del patrimonio público histórico y artístico.

Barrios con servicios básicos NC propone hacer estudios de cada uno de los barrios para poner en marcha un plan de intervención, que garantice que los servicios y dotaciones básicos estén al alcance de todos. Plantea la necesidad de regular las viviendas de uso turístico e incrementar la oferta de alquiler.

Impulso al comercio La recuperación de las zonas comerciales abiertas incluye el desarrollo del plan de embellecimiento de Puerto-Canteras y de la primera fase de Schamann-Pedro Infinito.

Lucha contra la pobreza Se plantea poner en marcha un plan de igualdad ciudadana básica para luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Inserción laboral Los nacionalistas ven necesario continuar potenciando la inserción laboral mediante la capacitación profesional a través de la formación.

Igualdad Uno de los objetivos es ampliar los recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia sexista y educar y sensibilizar frente al machismo. Una sociedad abierta y solidaria Nueva Canarias defiende el derecho del pueblo sarahaui a su libre determinación y denuncia la claudicación de una parte del Gobierno de España en su defensa, tal y como establece el derecho internacional. Los nacionalistas apuestan por la integración de los migrantes. Juventud Entre las políticas dirigidas a los jóvenes, se plantea un programa de vivienda joven para facilitar su emancipación y potenciar propuestas para el autoempleo.

En el balance, el concejal destacó las políticas de movilidad, con la puesta en marcha de 30 kilómetros de carriles bici y la «gran transformación de la ciudad» que está trayendo consigo la implantación del a metroguagua.

«La gente puede decir que la metroguagua no está funcionando y además no es posible que circule. Lo que sí que es verdad es que estamos transformando la ciudad completamente. Esta ciudad no se parece en nada a la que era antes de empezar con ese proyecto de transformación urbana». Justificó el retraso por problemas que «no dependen» del Ayuntamiento, como el inicio de los rellenos para hacer el tramo de la Avenida Marítima o la paralización de la obra de la estación de Hoya de la Plata.

«El Gobierno de Canarias nos dice que antes de fin de año habrá una licitación por fin del tramo que está frente a los juzgados. No depende solo de nosotros y cualquiera que conozca esta ciudad y se de un paseo por el Cono Sur, se dará cuenta de la transformación» que ha supuesto.

Acompañaron a Quevedo parte de los miembros de su candidatura, entre ellos los concejales de Movilidad José Eduardo Ramírez y de Igualdad, Mary Carmen Reyes.

Estuvieron presentes también los consejeros insulares Pedro Justo e Inés Miranda, responsables de Hacienda y Política Territorial, respectivamente.

Quevedo auguró que las elecciones del próximo 28 de mayo no traerán un escenario de cambio político.

«Nos parece razonable pensar que se pueda producir una continuidad y creo que la clave está en que no se ha hecho una política cortoplacista. No es lo mismo pintar de verde la ciudad que entrar en sus tripas y transformarla».