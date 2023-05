El PP de Gran Canaria confía en que el hasta el martes candidato de PP-AV en Santa Lucía de Tirajana, Manuel Hernández, dé marcha atrás y no renuncie a la lista ya proclamada para optar a la alcaldía. Hernández renunció a su candidatura después de que las organizaciones de la coalición excluyeran a última hora de la lista a Lucía Rodríguez y Jacinto Reyes, que ocupaban la segunda y la sexta plaza, respectivamente, en favor de Juan José Ramos y Eva Lucía Araña.

El aspirante anunció en un comunicado que renunciaba a formar parte de la plancha de PP-AV porque se habían realizado cambios sin contar con su aprobación. «Pese a las buenas expectativas electorales que nos auguran la encuestas, estas últimas acciones me han hecho perder la confianza en las mismas personas que meconvencieron para entrar en política, pilares fundamentales para mí, hasta ahora, para continuar con el servicio público que vengo desempeñando desde hace cuatro años, por lo que he tomado la decisión de renunciar a mi candidatura a la alcaldía de Santa Lucía de Tirajana y abandonar la política activa», señaló.

Ante esa pérdida de confianza, el secretario de organización del PP insular, Ángel Sabroso, instó este miércoles a AV a tener un «sentido de altura» y confió en que la situación se pueda reconducir para concurrir a los comicios del próximo 28-M con el candidato que ambas formaciones negociaron cuando firmaron el acuerdo electoral en febrero.

Reconducir una apuesta segura

«Esperamos que el anuncio que se publica en algunos medios de comunicación sobre la renuncia del candidato a la alcaldía de la coalición PP-AV en Santa Lucía se reconduzca y en AV haya sentido de altura», sostuvo Sabroso en un mensaje en Twitter, «hay posibilidades reales de acabar con cuatro décadas de los mismos gobiernos».

Fuentes de AV consideran que la coalición con el PP es una apuesta segura. También explicaron que ayer no se había convocado ninguna reunión oficial de los órganos directivos del partido y reconocieron que existe «inquietud» sobre cuáles serán los siguientes pasos, pero el partido «no está preocupado» porque tiene «una base sólida y no es un proyecto improvisado». De hecho, no descartan que Manuel Hernández recapacite y finalmente siga al frente de la candidatura. «Habrá una salida en la que todos estaremos satisfechos», remarcan.

Divisiones internas

En su comunicado, Hernández reconoció «divisiones internas». «En los últimos meses, con la cercanía de las fechas electorales, se nos planteó la posibilidad de participar en una coalición electoral con el Partido Popular de Santa Lucía de Tirajana. A pesar de las dudas sobre la conveniencia de este pacto, decidimos continuar adelante por el convencimiento de compañeros y compañeras que nos animaban a tomar partido de esta iniciativa. No tardaron en llegar las divisiones internas debido a esta decisión, pero entre todos los miembros de la formación conseguimos salvar estos escollos y llegar a las fechas en las que nos encontramos», dijo en la nota. Sin embargo el partido saltó el martes por los aires, y en los próximos días emitirá un comunicado sobre su futuro. Hernández ha eludido hacer declaraciones posteriores a su comunicado.