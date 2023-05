"Este partido lo vamos a ganar". Bajo este título, Coalición Canaria de Gran Canaria ha celebrado este sábado, con un enorme ambiente festivo, el acto de presentación de la totalidad de las candidaturas de la organización nacionalista en la Isla. Los nacionalistas reunieron a más de 2.000 personas y, bajo la temática de un partido de baloncesto, llenaron el Gran Canaria Arena.

Coalición Canaria de Gran Canaria irrumpe con fuerza a menos de un mes de los comicios y asegura ser "la única alternativa real en Gran Canaria a un gobierno plano y sin proyecto para la isla". En este sentido, la candidata a la presidencia del Gobierno de la isla, María Fernández, ha recalcado que "vamos a terminar con el tapón generacional que supone Antonio Morales gracias a un proyecto profesional y solvente con el que vamos a dar una vuelta de 180 grados al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Gran Canaria y a los ayuntamientos de la Isla".

Los nacionalistas declararon que son la única alternativa que defiende Gran Canaria y a los grancanarios, y aseveraron: "Hacemos política desde la calle y los barrios, con los grancanarios como prioridad en el centro de nuestras políticas, porque ellos son quienes nos importan y es a ellos a quien nos debemos". Asimismo, los nacionalistas insistieron en que Gran Canaria es una Isla líder por naturaleza, la Isla con mayores potencialidades del Archipiélago, y afirmaron que estar en manos de políticos sin capacidad de gestión y con un alto grado de improvisación la ha llevado ha tener serios problemas en materia de sanidad, vivienda y empleo.

El acto contó con las intervenciones del secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria y candidato al Parlamento de Canarias por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, del secretario general de Coalición Canaria y candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y de la candidata al Cabildo de Gran Canaria, María Fernández. De la misma forma, tomaron la palabra el candidato a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, el candidato a la alcaldía de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, el candidato a la alcaldía de Telde, Héctor Suárez, la alcaldesa y candidata a la alcaldía de Mogán, Onalia Bueno, el candidato a la alcaldía de Arucas, José Eduardo Marrero, el candidato a la alcaldía de Firgas, Marcos Marrero, el candidato a la alcaldía de La Aldea de San Nicolás, Francis del Pino Suárez, el candidato a la alcaldía de Teror, Tony Rodríguez, el candidato a la alcaldía de Guía, Julián Melián, la candidata a la alcaldía de Valsequillo, Fabiola Calderín, el candidato a la alcaldía de Aguimes, Antonio Vélez, el candidato a la alcaldía de Moya, Kevin González, y la candidata a la alcaldía de Gáldar, Lorena Moreno.

Pablo Rodríguez: "Lo que diferencia a este partido frente al resto es que es el único que no se arrodilla"

El secretario insular de los nacionalistas, Pablo Rodríguez, "hoy hemos demostrado que somos el partido en Gran Canaria con mayor capacidad de movilización, aquí nuestra fuerza" y añadió: "Es el momento de poner a los grancanarios en el centro. Coalición Canaria es el único partido que hace política desde las calles y los barrios y nosotros no les vamos a fallar".

"Nosotros tenemos el Plan para proyectar la Isla y revertir el alto índice de paro, los problemas de acceso a la vivienda, las listas de espera en los servicios sanitarios y el caos establecido en materia de movilidad en la Gran Canaria, entre otras cuestiones", dijo Pablo Rodríguez y sostuvo: "Lo vamos a lograr con los hombres y mujeres que nos acompañan, muchísimos profesionales de diferentes sectores que han dado un paso al frente y que vienen a la política durante un período determinado para cambiar las cosas y contribuir con su experiencia y formación. Tenemos que empezar a dejar atrás a esas figuras, profesionales de la política, que llevan 40 años viviendo de ella como el actual presidente del Cabildo de Gran Canaria".

Al mismo tiempo, el candidato al Parlamento de Canarias subrayó: "Gran Canaria lidera los datos de la vergüenza, datos absolutamente desastrosos y Ángel Víctor Torres no ha hecho absolutamente nada".

Oportunidades de crecimiento

Pablo Rodríguez dijo: "Hablamos de datos completamente negativos que nos llevan a afirmar que el Gobierno de Morales y el Gobierno de Torres han fracasado, supeditados a las directrices de las organizaciones políticas no han sabido velar por los intereses de los grancanarios. Estamos perdiendo oportunidades una tras otra de crecimiento y de desarrollo. Es la hora de abandonar el caos y redirigir el rumbo de la Isla con sensatez, profesionalidad y responsabilidad. Estamos a tiempo de salvar la Isla del caos", dijo.

Por su parte, la candidata a presidir la isla, María Fernández explicó: "Más del 40% de personas en desempleo en Canarias están en Gran Canaria y sólo en esta isla se concentra el 46% del paro juvenil de Canarias, casi la mitad de toda Canarias. Los grancanarios son los que más esperan por atención médica de un especialista y, con ello, suman el 50% de todos los pacientes que esperan en Canarias. Los grancanarios pierden horas de vida en la carretera con los atascos interminables y llevamos cuatro años sin que se implante ni una sola política para mejorar la movilidad de en la GC-1 y en la GC-3. A todo esto se le suma que acceder a la vivienda, a través de la compra o alquiler, es un problema real de los grancanarios y que la falta de camas en los hospitales hace que más de 400 de nuestros mayores se mantengan ingresados en los pasillos".

En esta línea, María Fernández recalcó: "Tiene que haber un cambio, no puede ser que la institución más importante de la Isla, el Cabildo de Gran Canaria, que tiene fondos y recursos, destaque por no afrontar problemáticas reales de la sociedad grancanaria y por no tener un plan de presente y futuro para la Isla como el que sí tenemos nosotros. Podemos decir con orgullo que Coalición Canaria tiene para la Isla el Plan Gran Canaria con el que se sentarán las bases para el desarrollo y prosperidad, con el que acabaremos con la involución y ofreceremos oportunidades de vida a la ciudadanía”, y añadió: "Año tras año en el Cabildo de Gran Canaria dejan sin ejecutar partidas importantes a pesar de las necesidades que existen. Esto quiere decir que no falta presupuesto, faltan acciones, falta decisión, falta trabajo, falta liderazgo y valentía. Y todo esto lo tenemos nosotros".

La nacionalista sostuvo que el Cabildo de Gran Canaria "se ha convertido en una institución caciquil, que reparte dinero según filias o fobias de su presidente. Creo que el Cabildo está para mucho más, está para que los 21 municipios caminen a la misma velocidad, para que todos, vivamos donde vivamos y votemos a quien votemos, tengamos las mismas oportunidades de crecimiento y de desarrollo".

En materia sanitaria, la nacionalista remarcó que debe "producirse un cambio en la atención primaria y en la política de cuidados para pasar de curar a cuidar. La política sociosanitaria debe adaptarse a la nueva realidad reforzando la asistencia domiciliaria de manera que la atención empiece en las casas y no en el centro de salud", dijo María Fernández.

María Fernández: "Faltan acciones, falta decisión, falta trabajo, falta liderazgo y valentía"

La candidata a la presidencia de la institución Insular señaló que acceder a la vivienda, a través de la compra o alquiler, es un problema real de los grancanarios y que, sin embargo, el Cabildo de Gran Canaria solo destina el 0,1% de su presupuesto a políticas de vivienda. "Sin ninguna duda, hay que actuar", dijo María Fernández, e indicó: "Mi propósito es poner en activo el mayor número de viviendas del parque privado a través de una oficina técnica insular, establecer seguridad jurídica a los propietarios, y llevar a cabo una política común con los 21 municipios. Mi objetivo es liderar y poner en marcha herramientas y figuras jurídicas que están al alcance para que en un plazo de tres a cuatro años estemos en camino de resolver el problema de acceso a la vivienda que existe en la Isla".

La nacionalista explicó que entre sus propuestas se encuentra el fomento de la FP Dual para conectar a los jóvenes con las empresas y casar la oferta y la demanda en el mercado. María Fernández remarcó: "Y nuestras propuestas no están vacías. Los grancanarios pueden tener la confianza de que ya lo hemos hecho, Coalición Gran Canaria ha luchado por la Isla y lo volverá a hacer. Un ejemplo de ello son las acciones del ámbito del transporte. En 2018 pusimos en marcha el bono gratuito de transporte, a finales del año pasado logramos la gratuidad de las guaguas, a pesar de que PSOE y Nueva Canarias sólo pusieran trabas. Ahora daremos un paso más, pues me comprometo a seguir garantizando la gratuidad de las guaguas en Gran Canaria cuando presida la Isla si el Estado retira la partida al finalizar el año y, entre otras iniciativas, promoveré, en coordinación con el Gobierno de Canarias, la gratuidad del transporte escolar, que ayudará a sacar coches de la carretera y los padres se plantearán el uso del transporte público".