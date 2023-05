Unidos por Gran Canaria (UxGC) presentó este fin de semana la candidatura al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que encabeza Enrique Hernández Bento. ante tal afluencia de simpatizantes en el Real Club Victoria que muchos tuvieron que permanecer en pie y ocupar la parte superior del inmueble. El joven timplista Gabriel García recibía con su música a los vecinos de la ciudad, en un acto que contó, además, con la presencia e intevenciones de Lucas Bravo de Laguna, candidato al Parlamento de Canarias, y Carmen Guerra, número dos de la lista al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Bento detalló su programa, que se centrará en «devolver a los ciudadanos los más de 500 millones de euros que se han acumulado en los últimos siete años de superávit», según señaló ante los presentes. «Esos 500 millones significa que el actual grupo de gobierno le ha quitado a cada vecino 1.300 euros y no ha hecho nada con ellos, cuando la principal responsabilidad de un político es gestionar eficazmente los impuestos que pagan sus ciudadanos», lamentó.

«Nosotros devolveremos ese dinero a los ciudadanos de esta ciudad; primero, bajando los impuestos locales. Bajaremos el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de construcción, el impuesto de circulación y todas las tasas que podamos; segundo poniendo en marcha la maquinaria administrativa del Ayuntamiento, para hacer una ciudad atractiva para la inversión y el empleo», declaró.

«Planificación y liderazgo»

Asimismo, explicó que la semana pasada se aprobó de forma definitiva el presupuesto 2023 con 636 millones de euros. «Hemos perdido cuatro meses de ejecución presupuestaria, lo que ha impedido, entre otras cuestiones, iniciar proyectos de inversión de carácter urgente que los barrios necesitan. Eso no puede seguir sucediendo. Tenemos que recuperar el control de la ciudad y poner orden y liderazgo en la dirección de la ciudad». Para Bento, «la ciudad no necesita discusiones políticas e ideológicas, la ciudad necesita buena gestión pública», del mismo modo que «la limpieza no tiene ideología política, ni es de derechas, ni es de izquierdas». E insistió: «La ciudad necesita gestión, planificación y liderazgo».

Igualmente, el candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria confía en que los ciudadanos de la isla apuesten «por salir del inmovilismo en el que se encuentra Gran Canaria y opten por una opción de crecimiento real que la devuelva al lugar que le corresponde, un lugar de progreso, riqueza e inversiones».