La candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía del Ayuntamiento de Arrecife en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo, Astrid Pérez, presentó su candidatura el pasado viernes en un acto celebrado en el Centro Cívico de la capital ante más de 300 personas.

El acto estuvo marcado por la emotividad al dedicar la parte inicial de su intervención a agradecer el trabajo realizado por cada uno de los concejales del PP al frente de sus áreas en este mandato que se cierra y, de forma especial, a Saro González y a Ángela Hernandez, que ya no estarán en la primera fila. “Han sido cuatro años muy duros para todos, con muchos obstáculos y con muchas trabas pero ha merecido la pena porque el Arrecife que tenemos hoy es muy diferente al que nos encontramos ”, reconoció.

En este sentido, Astrid Pérez realizó un somero repaso por el Arrecife que heredó en 2019 y que estaba en una situación de “total abandono y completamente desmantelado”. “Esta es la herencia que han dejado en la ciudad los gobiernos de CC y el PSOE, una ciudad en ruinas, pues por no hacer no habían ni redactado proyectos para recibir el dinero que nos corresponde, que es nuestro, de los planes de cooperación de 2015, 2016, 2017 y 2018, y que nos da idea de lo poco o nada que les importaba la ciudad”.

Avances de estos cuatro años

Frente a esta situación, la alcaldesa y candidata desgranó algunos de los avances más destacados de estos cuatro años, destacando la cesión del suelo al Gobierno de Canarias para la construcción de 400 viviendas sociales en Maneje y para el centro de salud de Argana; la creación del comedor social; el acondicionamiento integral de los colegios; la rehabilitación de las instalaciones deportivas por valor de 5 millones de euros; las obras de pluviales; la renovación completa de la red semafórica de la ciudad; la nueva comisaría de policía o la transformación de espacios urbanos como la plaza Pedro Alcántara o la calle Tenderete, entre otras“.

“Ahora es cuando Arrecife comienza a renacer y no vamos a tirar la toalla porque queremos culminar la transformación que ha iniciado la ciudad”, reivindicó la actual alcaldesa, que declaró su “orgullo” por la ciudad, “porque aún con todos sus defectos, es nuestra ciudad y estamos comprometidos con ella”. “Esa es la fuerza que nos inspira para lo que viene porque es ‘ahora’ cuando estamos construyendo ciudad”, afirmó entre los aplausos de los asistentes.

“Vamos a trabajar por la mayoría absoluta porque Arrecife no puede dar ni un paso atrás” Astrid Pérez - Candidata del PP a la Alcaldía de Arrecife

La candidata a la reelección reconoció claramente que le gustaría culminar el proyecto que ya se ha iniciado en Arrecife y manifestó su voluntad de seguir trabajando para “devolver a nuestros mayores todo lo que ellos nos han dado a lo largo de su vida; para dar a nuestros jóvenes las oportunidades que se merecen; por los comerciantes a los que cada vez les cuesta más levantar las rejas; por las familias más vulnerables y por los niños y niñas de Arrecife que merecen unos parques y unas zonas de juego inclusivas, modernas y seguras”.

“Por todos ellos y por esta ciudad no nos podemos permitir dar un paso atrás y volver a la casilla de salida. Aquellos que ahora dicen que van hacer esto y aquello, tuvieron la oportunidad, que no han sido pocas, y no hicieron nada. Esa es la gran diferencia con el PP”, afirmó Astrid Pérez, que aspira a conseguir la mayoría absoluta para avanzar en la consecución del proyecto del PP para Arrecife. Para ello, Pérez ha configurado un equipo de trabajo a la altura de las necesidades de la capital. Un equipo renovado y del que dijo “está compuesto por personas comprometidas, trabajadoras, con experiencia y capacitadas para gobernar”.

Durante su intervención, Pérez tuvo también palabras de agradecimiento para el consejero Jacobo Medina, a quien agradeció el apoyo que desde el Cabildo le brindó a Arrecife desde Obras Publicas y cuya salida del gobierno insular marcó un antes y un después en la colaboración entre las dos administraciones.

Un Cabildo más comprometido y más inversor

Por su parte, el candidato a la presidencia del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa arrancó su intervención manifestando su convencimiento de que el próximo 28 de mayo “la ciudadanía va a decir sí a la buena gestión, al trabajo y a la valentía que representa el PP”.

“Decir sí al PP es decir sí al futuro, es dejar atrás los enfrentamientos que han protagonizado socialistas y nacionalistas, y que tanto tiempo le han restado a Lanzarote y Ls Graciosa”. Medina defendió la necesidad de una “presidencia del PP” en el Cabildo insular porque “es la única manera de avanzar y sacar adelante todos aquellos asuntos en los que CC y Partido Socialista han fracasado”.

“El 28 de mayo la ciudadanía va a decir sí a la buena gestión, al trabajo y a la valentía que representa el PP” Jacobo Medina - Candidato del PP al Cabildo de Lanzarote

El candidato ha asegurado que el Partido Popular representa una oportunidad para las dos islas, porque “que no le quepa duda a nadie de que con una presidencia del PP vamos a sacar adelante todos los instrumentos de ordenación desde el PIOl, al PRUG, pasando por el Plan Especial de La Geria”. Jacobo Medina reafirmó su compromiso con el campus universitario y con un nuevo contrato de transporte público que garantice la movilidad en guagua por toda la isla y un mejor servicio.

Respecto a la polémica abierta por Corujo sobre la saturación turística de la isla, Medina reiteró su apuesta por la “excelencia turística“, por “la calidad frente a la cantidad”. “Nosotros sí le decimos ‘bienvenidos’ a los turistas ingleses”, simplificó Medina.