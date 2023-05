El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Telde en las Elecciones Municipales Canarias 2023, Sergio Ramos, ha adelantado este lunes su intención de introducir en los presupuestos municipales las partidas necesarias para el mantenimiento de las instalaciones municipales de asociaciones de vecinos.

En un comunicado, el también senador por Gran Canaria ha reivindicado el "modelo participativo construido entorno a las asociaciones de vecinos" que tienen un papel "muy importante" en el desarrollo del tejido social del municipio.

En el caso de salir elegido, ha dicho, desde el Ayuntamiento "se les debe otorgar más espacio como agentes sociales, y para ello se conformarán las juntas de distrito, donde tendrán cabida para "dar voz" a los problemas que los diferentes barrios de Telde presentan.

Para Ramos, las juntas de distrito "deben tener un papel más activo" y convertirse en el "canal principal de participación".

No ha descartado incluso que estas entidades "pudieran tener incluso voz, aunque no voto porque no lo permite la ley, en distintas comisiones de la Corporación local", de tal manera que puedan erigirse en los "evaluadores de los servicios municipales".

Interlocutores vecinales

Para el candidato popular, las asociaciones vecinales actúan como "interlocutores directos" con la ciudadanía de sus barrios en el día a día, y considera "importante apostar por ellas en programas conjuntos de desarrollo urbano".

Según ha subrayado, la conectividad entre barrios en Telde es un problema que deben solucionar para que los vecinos puedan "tener una movilidad más funcional y accesible, sin encontrarse con una trama urbana que no es la adecuada".

En esta línea, ha reivindicado "la labor social de estas asociaciones, que fundamentalmente en zonas diseminadas del municipio se debe ampliar".

Para ello ha propuesto incentivar las ofertas de las actividades que permita una mayor socialización, con actos y programas en los que el Ayuntamiento de Telde preste la colaboración necesaria para garantizar su puesta en marcha y su continuidad.

Por ello, la Concejalía de Participación Ciudadana deberá "ser el interlocutor entre las asociaciones y la Corporación municipal", ha dicho.

Por último, Ramos ha apuntado que las asociaciones de vecinos deben ofertar actividades que permitan "realzar los programas de envejecimiento activo para que los mayores mejoren su calidad de vida" en una política de "sinergia" para "la mejora de sus condiciones sociales". "Es hora de devolverles lo que han trabajado durante tantos años, además de atraer cada vez más a la gente joven con actividades acordes a los nuevos tiempos", ha dicho.