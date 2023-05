Jimena Delgado, una técnica entre políticos

El Salón Palmeras del hotel Santa Catalina recibió ayer a dos perfiles políticos que, a pesar de las diferencias a la hora de desarrollar sus ideas, aparentaron sintonía entre ellos. La candidata del PP la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, y el aspirante a presidir el Cabildo Insular, Miguel Jorge Blanco, demostraron pronto que cada uno de ellos ha contado con una trayectoria muy diferente. Mientras el todavía alcalde de Santa Brígida apeló más a los ideales del partido, la economista de profesión mostró un currículo más técnico, por lo que se encontraba suelta con temas relacionados íntimamente con los números o la gestión pura y dura, el caballo de batalla del Consistorio capitalino, según el análisis que ella misma desgranó.

Delgado, con una amplia experiencia profesional como técnica tanto en administraciones públicas como en la empresa privada y más bien escasa en la política activa, expuso su modelo de ciudad en el Foro Prensa Ibérica ante multitud de caras conocidas. Buena parte eran cargos del partido, compañeros de su propia plancha al Ayuntamiento capitalino, pero también de Miguel Jorge. El objetivo que se han marcado el próximo 28M es claro, recuperar Las Palmas de Gran Canaria para los populares después de ocho años de tripartito liderado por el socialista Augusto Hidalgo.

Delgado ha pasado buena parte de su carrera en Alemania y Bélgica, donde también estudió un máster

Con optimismo y sintonía con quien tenía a su lado, Delgado apeló a unas administraciones teñidas de azul para los próximos cuatro años. «Miguel, lo haremos cuando seas presidente del Cabildo, Manolo [Domínguez] del Gobierno de Canarias y Feijóo de España [las elecciones generales serán a finales de año]», apuntó en un ambiente de confianza en referencia a la necesaria colaboración entre administraciones para resolver los problemas de la ciudad. Y más concretamente lo que a su juicio es «el problema de Gran Canaria y de toda Canarias»: los atascos en Torre Las Palmas. «Por ahí pasa a diario el grueso de las mercancías que nutren a todos los habitantes del Archipiélago», aclaró sobre tal afirmación.

Entre las mesas estaba su número dos, Ángel Sabroso. Concejal en la oposición durante los últimos ocho años, vuelve a repetir en la misma posición en la plancha a la sombra de quien la encabeza. También estaban por allí otros ediles actuales en las Casas Consistoriales de Santa Ana como María Amador, Ignacio Guerra de la Torre o Rosa Viera -quien en esta ocasión sustituye la capital por las listas al parlamento-.

La todavía portavoz municipal de los populares, Pepa Luzardo, fue otro de los pesos pesados del partido en la Isla que acudió al acto, aunque en este caso en calidad de número dos de Miguel Jorge en la plancha al Cabildo. El salón contó además con otros históricos, como Isabel García Bolta o Caridad Cuyás; el senador Sergio Ramos, aspirante a la Alcaldía de Telde; y el cabeza de lista de los populares por Gran Canaria al parlamento, Poli Suárez. Y desde Madrid, la senadora Carmen Fúnez, vicesecretraria de Política Social y Reto Demográfico del PP.

Caras nuevas

Entre las caras nuevas, al menos en esto de la política, Raúl Arencibia, presentador de Tenderete y en el puesto 13 de la plancha de Jimena Delgado como uno de sus fichajes. La candidata del PP describió un equipo «multidisciplinar, de gente joven, que representa la sociedad de esta ciudad», pero, «sobre todo, de gente honrada, honesta, que sabe escuchar a los ciudadanos, que es algo que está necesitando esta ciudad». Hombres y mujeres, precisó, «que venimos a eso, a arremangarnos».

Delgado apeló a los empresarios y emprendedores -entre el público estaba Mario Romero Mur, del sector turístico, entre otras caras conocidas- y a la necesidad de incentivar la formación entre los jóvenes. La candidata hizo gala de sus años trabajando en el extranjero y reconoció su admiración por Alemania, «donde la FP está dignificada. Este sistema, que permite al alumno aprender en la propia empresa, asegura un 99% de inserción laboral».

Y es que Jimena Delgado ha pasado buena parte de su trayectoria tanto en Alemania como en Bélgica. De hecho, en este último país, concretamente en la ciudad de Brujas, cursó un máster en Altos Estudios Económicos Europeos. Cuenta con un alto nivel de inglés, alemán y francés, de ahí que hiciera hincapié en la importancia de los idiomas durante su intervención en el Santa Catalina.

«Tengo un equipo multidisciplinar, de gente joven que representa a la sociedad capitalina»

A modo de anécdota, apuntó que coge el transporte público cuando, para ilustrar el desconocimiento que existe hacia el BRT, e indicó que «una señora mayor me dijo el otro día ¡qué bonita la Metroguagua!», cuando en realidad se trataba de la eléctrica. Con este proyecto, Delgado aprovechó para compararse con el Madrid de Martínez Almeida, «donde han construido una metroguagua en seis meses», aunque admitió que esta no pasa por el centro -y en realidad el trazado es muy diferente al de la capital grancanaria-.

Delgado se mostró abierta y habló de la ciudad con la que sueña, «limpia, dinámica, donde podamos desarrollarnos, tengamos zonas verdes y de la que podamos estar orgullosos». Además, aprovechó para realzar el que, promete, será «el pulmón verde», el Guiniguada, «eso sí, sin grandes proyectos», sin olvidarse del litoral capitalino, «con un jardín canario marítimo para El Confital».

Y aunque no apeló de la misma manera en el campo ideológico de los populares que su compañero al Cabildo -quien lleva varias décadas en la política activa-, sí hizo mención a «la libertad» a la hora de plantear si aplicar o no la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez: «Creo que no hay peor cosa que regular un mercado». En cuanto a los alquileres vacacionales, criticó la ordenanza que el tripartito aprobó en su momento para diferenciarlos como actividad turística, normativa que a su juicio ha tenido «un efecto rebote que ha provocado lo contrario a lo deseado».

La economista, quien ya fue concejala en el periodo de Cardona en la oposición antes de presidir la Zona Especial Canaria (ZEC), señaló que más que miedo a otros cuatro años de tripartito, «me preocupa lo que ocurra en estos próximos 15 días», tras la pérdida de la Bandera Azul de Las Canteras la semana pasada.