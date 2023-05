El candidato de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, planteó este viernes, en el inicio de la campaña electoral para las elecciones del 28 de mayo, una inversión de 700 millones de euros para los barrios de la capital grancanaria. El actual portavoz nacionalista en el Pleno municipal aseguró que trabajará por sacar a la ciudad de "las listas de la vergüenza" en materia de suciedad o paro juvenil tras presentar su "oficina de barrio", una autocaravana con la que recorrerá todos los puntos de la urbe con intención de dialogar con la población.

En la presentación también estaban el candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el cabeza de lista nacionalista al Parlamento por la isla de Gran Canaria, Pablo Rodríguez. Ambos destacaron la necesidad de destinar fondos para que no haya una ciudad de varias velocidades, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de población reside en los barrios.

"No podemos tener a la mayor parte de la población sometida a unos servicios deficientes, a suciedad, a marginación y desde luego a inseguridad. Ese es nuestro compromiso", defendió Clavijo en declaraciones a los medios de comunicación. Además, criticó que el equipo de Gobierno municipal ha centrado su financiación en el centro, olvidando los barrios en cuanto a limpieza, parques y jardines o rehabilitación de vivienda.

Cuatro años de "patearse" las calles

Por su parte, Pablo Rodríguez ensalzó que Candil lleva cuatro años "pateando" las calles de la ciudad, yendo zona por zona para escuchar las quejas y peticiones de la ciudadanía, en una iniciativa que no es solo cosa de la campaña electoral. "Es una defensa clara de la política de barrios", aseveró.

Y es que ese mensaje ha sido recurrente en estos años del grupo municipal nacionalista en la oposición al Tripartito capitalino (PSOE, Unidas Podemos y Nueva Canarias). "Me preguntaban que cuáles eran las líneas rojas de cualquier pacto de Gobierno tras las elecciones, y decíamos que aquel que no esté dispuesto a invertir 700 millones de euros en los próximos años en la ciudad, que no cuente con nosotros", indicó el candidato a la Alcaldía.

Un partido de kilómetro cero

Candil lamentó que no es posible tener una ciudad "que paga la cantidad de dinero que paga en intereses de demora, que tiene los contratos caducados como los tiene", al tiempo que puso el foco sobre los "gravísimos problemas" que tiene la capital en materia de obras hidráulicas o playas contaminadas. "Y la última gran noticia que nos reservaba este lamentable grupo de Gobierno que ha sido la pérdida de la bandera azul en la playa de Las Canteras", concluyó el nacionalista.

Pablo Rodríguez elogió que Coalición Canaria "es el partido de proximidad". Una afirmación que hizo en base a que su campaña va a ser "de mucha proximidad, de cercanía, de kilómetro cero", puesto que su principal objetivo es "llegar a todo el mundo y transmitir un mensaje de confianza". "La política puede cambiar, y lo hará cambiando de grupos de gobierno en los municipios, la isla y Canarias", agregó.

Oficina itinerante

La nueva "oficina de barrio" -una autocaravana serigrafiada con la imagen de campaña de Candil- recorrerá cada uno de los barrios de la ciudad y parará a conocer las necesidades de sus residentes. Algo que ya hizo en estos años de concejal nacionalista, según defendieron desde su partido, pero que intensificará en esta campaña electoral, en el último arreón antes de las elecciones del próximo 28 de mayo.