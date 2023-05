Ser alcalde engancha, y si no que se lo pregunten a algunos regidores isleños que llegan al 28-M con varias legislaturas en la mochila. Aseguran que sus vecinos les vuelven a otorgar su apoyo por la «honestidad y sinceridad» mostradas en la gestión. Defienden el papel de los ayuntamientos por la cercanía con los vecinos y se enfrentan a las urnas sin nervios, pero con las mismas ganas.

Confían en sus vecinos, tienen experiencia y ganas de más. Son varios los alcaldes canarios que lejos de conformarse con un mandato llevan al frente de sus municipios varias legislaturas. El periodo de cuatro años se les queda corto para poner en marcha sus proyectos y los ciudadanos vuelven a regalarles su apoyo cada vez que salen las urnas a la calle. Esto les da fuerza para continuar su andadura, por lo que han decidido volver a intentar revalidar su cargo el 28 de mayo, con menos nervios que la primera vez que vieron su nombre en la papeleta, pero con la misma ilusión.

Antonio Ortega - Vega de San Mateo 12 años seguidos (2011-actualidad)

«No hay mejor programa electoral que la gestión realizada» defiende el alcalde de la Vega de San Mateo (Gran Canaria), Antonio Ortega. Tras doce años gobernando con mayoría absoluta, el candidato a renovar mandato por Avesan se enorgullece de una gestión con cuentas saneadas y de ser líderes en pago a proveedores. Reconoce que lo más importante es tener buenos compañeros de viaje y asegura que la clave de su éxito está en la «honradez durante su gestión» y en las inversiones «con cabeza». La idea de hacer avanzar el municipio ha vertebrado todos sus mandatos y ahora vuelve a hacerlo. «Lo que me anima a presentarme es ver que lo que proyectas toma forma y ver la evolución de San Mateo» afirma Ortega.

Onalia Bueno - Mogán 8 años seguidos (2015-actualidad)

Tampoco han variado los motivos que llevaron a Marcelino Cerdeña ha presentarse por primera vez a la alcaldía de Betancuria (Fuerteventura) hace 16 años. El candidato de Unidos por Betancuria mantiene su compromiso de hacer el municipio más atractivo para mejorar la calidad de vida de los vecinos. La incertidumbre y preocupación de los primeros comicios por no haber estado nunca al frente de una administración pública se han transformado en experiencia y ansia por «seguir resolviendo los problemas de los ciudadanos». Cerdeña coincide con Ortega en reconocer que la mejor campaña posible es haber realizado una buena gestión, por lo que la promoción del partido en el municipio «será bastante económica»,

Tomás Pérez - La Aldea de San Nicolás 16 años (2003-2011) (2015-actualidad)

El líder de Unidos por Betancuria asegura que esta será su última legislatura. El regidor, ex de Coalición Canaria, tiene en mente jubilarse, pero antes quiere cerrar todos los asuntos que prometió hace cuatro años y no pudo cumplir por la llegada de la pandemia. Lo cierto es que todos los alcaldes que buscan revalidar el cargo coinciden en apuntar a la última legislatura como la más complicada debido a los incendios, la pandemia y la inflación, y esperan que los ciudadanos les den «una prórroga» para poner en marcha todos los proyectos paralizados.

Marcelino Cerdeña - Betancuria 16 años seguidos (2007-actualidad)

Con esa idea se vuelve a presentar a la alcaldía de Tías (Lanzarote), el socialista José Juan Cruz Saavedra, quien estuvo en una primera etapa al mando del consistorio, de 1995 a 2011, y después en 2019 cuando el partido volvió a confiar en él y decidió volver a presentarse con un equipo renovado. «Repito candidatura porque no hemos podido culminar todo los que teníamos programado», reconoce Cruz, quien asegura que hay muchas obras en marcha. Recuerda su primer año con nervios y con dificultades en la adaptación. «La administración no va al mismo ritmo que la empresa privada y yo no tenía conocimientos», reconoce el candidato del PSOE.

La clave para ganarse la confianza de los ciudadanos, según Cruz, está en tener «una línea de trabajo clara, ser muy serio y decir las cosas claras a los vecinos». En la agenda no existen ni horarios ni calendarios, pero a pesar de eso el alcalde de Tías reconoce que entre todas las instituciones en las que ha estado, se queda con «los ayuntamientos».

José Juan Cruz - Tías 20 años (1995-2011) (2019-actualidad)

También la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, resalta la importancia de los consistorios en la vida de los ciudadanos después de llevar desde 2015 al frente de la institución. «Somos los verdaderos conocedores de lo que necesitan los municipios, nos encanta escuchar y estar cercanos a nuestra gente», reconoce la candidata de Juntos por Mogán. Bueno coincide con Cruz al apuntar a la «sinceridad» cómo principal clave del éxito. «Yo no hago promesas, demuestro con hechos y no genero falsas expectativas. Solo hablo de lo que puedo cumplir», afirma.

Las pilas tampoco se le han agotado al alcalde de la Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), Tomás Pérez. Los 16 años en el puesto, en dos tramos que van de 2003 a 2011 y de 2015 a la actualidad, le han servido para acudir a las urnas con la tranquilidad que le aportar «estar respaldado por una buena gestión». Y aunque todos los partidos hay que jugarlos, Pérez, está convencido de que los vecinos van a volver a brindarle su apoyo. «Valoran el trabajo y la dedicación. Tenemos un equipo preparado para gobernar desde el día siguiente a las elecciones y eso da garantías», asegura.