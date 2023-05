Santa Lucía de Tirajana: Oficinas de barrios, campo y un hospital

No estaba previsto que tocase la alcaldía, pero la logró sin esperarlo. Después de que Santiago Rodríguez (La Fortaleza) desalojase a Dunia González (NC) del poder en 2019 y tomase el bastón de mando, el actual alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García (NC) se marchó a la oposición junto a su equipo de seis concejales. Pero los vaivenes en el primigenio equipo de gobierno formado por La Fortaleza, AV, PP y una edil no adscrita lo auparon al ejecutivo local en febrero de 2020, primero como teniente de alcalde y desde octubre de 2021 como regidor. Ahora afronta el reto de lograr los apoyos que le permitan gobernar en solitario un municipio que sigue creciendo y que demanda más servicios.

Y la contienda electoral la librará contra unos candidatos que huyen de la promesa de grandes infraestructuras, quieren crear ciudad y dejar atrás «un mandato para olvidar», relata el PSOE, con «un fiasco de gobierno municipal» añade Unidas Sí Podemos, que «no tiene rumbo y siempre nos lleva a la misma miseria de la que siempre hemos querido salir», según AV-PP.

La clave de Francisco García, candidato de NC, pasa por impulsar las energías verdes para ser «100% suministrados por energías renovables antes de 2030» apostando por la geotermia, la energía maremotriz, la eólica marina y la creación de comunidades energéticas. Apuesta también por atraer empresas de alto valor con capacidad para generar puestos de trabajo «y volver a ser referente en materia agrícola, pero esta vez con innovación y agricultura 4.0, en sectores industriales vinculados a la ciencia y la tecnología como la acuicultura o la biotecnología azul». Para ello quiere impulsar los 300.000 metros de terreno ya clasificados en el polígono de Doctoral así como el suelo ubicado entre la GC-1 y la costa.

También apuesta por promover la construcción de un centro de FP, que Santa Lucía tenga un espacio vinculado con la ULPGC y por la creación de un hospital y la ampliación de la atención en los centros de salud.

«El Ayuntamiento se está convirtiendo en un obstáculo para la ciudadanía, con 184 expedientes de Consumo sin resolver o una espera de un año y medio para tener un vado». Julio Ojeda - Candidato del PSOE

Para el PSOE las propuestas electorales viran hacia la agilización de los servicios públicos «porque el Ayuntamiento se está convirtiendo en un obstáculo para la ciudadanía, con 184 expedientes de Consumo sin resolver o una espera de un año y medio para tener un vado». Su candidato, Julio Ojeda, también se propone «recuperar» los espacios públicos como colegios, parques, jardines o instalaciones deportivas y para ello ve fundamental «hacer una inversión importante para que estos espacios recuperen su dignidad»; y además descentralizar la administración y acercarla a los barrios con oficinas de distrito. «Pero lo más importante es devolver a Santa Lucía al lugar que le corresponde y convertirlo en referente de programas educativos», señala.

En el caso del candidato de Unidas Sí Podemos, Saturnino Pérez, su prioridad será ceder suelo para la construcción de un parque de vivienda pública, entre ellas casas adaptadas para personas con movilidad reducida. También quiere impulsar la construcción de un hospital para las comarcas sureste y sur, la creación de un comedor social, así como una oficina de abogacía de oficio para los vecinos con menos recursos. «Estoy seguro de que ahora estamos en el buen camino y no vamos a tener tránsfugas», sostiene.

Santiago Rodríguez, aspirante de La Fortaleza, quiere culminar el trabajo que en este mandato inició en Urbanismo para ordenar suelos y lograr la construcción 1.152 viviendas «adaptadas a todos los modelos de familia». Además apuesta por repotenciar Santa Lucía de Tirajana como municipio agrícola creando canalizaciones desde la depuradora de la Mancomunidad en el polígono de Arinaga para impulsar agua hacia el interior; una zona para caravanas en Pozo Izquierdo, crear una red de baños públicos, convertir a Sardina en el centro cultural mejorando infraestructuras como El Cine y la Ermita de San Nicolás de Bari, rehabilitar los miradores y senderos del casco para lograr ser el centro turístico Starlight y desarrollar un parque tecnológico junto a las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.

Industria farmacológica

Por último, el nuevo candidato de AV-PP, Juan José Ramos, elegido tras la renuncia de Manuel Hernández, plantea una reformulación de la administración a través de los consejos de barrio «con una apertura de 24 horas los siete días; no puede ser que el Ayuntamiento tenga políticos tipo funcionarios que solo trabajen por la mañana». Por otro lado, quiere fijar la vista en las familias y en garantizar que éstas dispongan de todos los recursos suficientes. «El Ayuntamiento no puede ser para subsidios, hay que crear las condiciones económicas y sociales para que las familias puedan desarrollar su vida», señala. Además, quiere que Santa Lucía entre en el «club» de los grandes municipios y optar así a nuevas líneas de financiación. Por último, Ramos plantea recuperar el suelo agrícola abandonado para instalaciones destinadas a la industria farmacológica y las plantas medicinales. «Ingenio tiene el aeropuerto, Agüimes el puerto y el polígono, y nosotros tenemos el suelo y el clima y somos un punto estratégico entre África y Europa; el objetivo es que tener una nueva etiqueta y que no se nos conozca por las cifras de paro», concluye.

Santa Lucía de Tirajana cierra un mandato protagonizado por una fuerte inestabilidad política en su primera etapa que tuvo como consecuencia que el pacto sellado en 2019 por cuatro fuerzas saltase por los aires en menos de un año y diese paso a una nueva alianza. En cuatro años han gobernado el municipio dos pactos, ambos navegando entre la izquierda y la derecha, y el salto de uno a otro llegó tras ocho primeros meses de mandato llenos de reproches, insultos, acusaciones y hasta el paso por los juzgados entre los miembros del equipo de gobierno.

Si en junio de 2019 alcanzó la alcaldía La Fortaleza, con Santiago Rodríguez al frente, con el apoyo de Agrupación de Vecinos (AV), PP y una edil tránsfuga de Podemos, Beatriz Mejías, desbancando así a NC tras 40 años en el poder en ese momento con Dunia González al frente, poco tardaron en llegar las fricciones.

El 25 de septiembre Rodríguez expulsó a Mejías tras acusarle de «manipulador y autoritario» y el 13 de febrero de 2020 hizo lo mismo con cuatro ediles de AV tras una denuncia de Juan José Ramos contra Rodríguez por una pregunta prevaricación administrativa, según explicaron fuentes de La Fortaleza.

El 13 de febrero de 2020 se selló un nuevo pacto entre La Fortaleza, PP y la incorporación de NC y a partir de ahí se alternaron la alcaldía Santiago Rodríguez y Francisco García (NC) durante año y medio cada uno. La alianza permaneció intacta hasta noviembre de 2022, cuando el PP decidió romperla tras el escándalo de la fiesta de funcionarios en el Sur.