La alianza PP-AV en Santa Lucía se desangra con otra renuncia de siete candidatos

La alianza entre el Partido Popular (PP) y la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT) continúa desangrándose en plena campaña electoral, esta vez con la renuncia de otros siete candidatos al Ayuntamiento, en desacuerdo con los cambios introducidos a última hora en el listado de nombres que se presentó a la Junta Electoral. Después de la retirada del candidato a la Alcaldía, Manuel Hernández, el pasado 2 de mayo, con estas nuevas deserciones la plancha de 25 personas de la coalición queda reducida a 17 aspirantes a un puesto de concejal.

En un nuevo giro de guión, siete afiliados de AV-SLT han emitido este martes un comunicado dirigido a los vecinos en el que anuncian que siguen los pasos de Manuel Hernández y renuncian a formar parte de la candidatura municipal a los comicios del próximo 28 de mayo.

Los firmantes son Carlos González Guedes, Pino Mary López Hernández, Elisenda Santana Fleitas, Noelia Quevedo Bordón, Pedro Navarro Ramírez, José Antonio Domínguez Pérez y María Inés Barcia González, casi todos ellos en los últimos puestos de la plancha electoral y, por tanto, con nulas posibilidades de resultar elegidos. El mejor colocado es Carlos González, en el número 8, y el resto figura entre los puestos 17 y 25.

«A todos nos unía la ilusión y la convicción de formar parte de un equipo capaz de transformar el devenir de nuestro municipio. Y así parece que iba a ocurrir, dado el creciente apoyo vecinal que estábamos recibiendo y las altas expectativas que palpitaba para los próximos comicios electorales», señalan los siete candidatos en su comunicado de renuncia.

Entre otras argumentaciones, explican que «la pasada semana, en el límite del plazo establecido, se produce la modificación de la candidatura, sin previo aviso, sin conocimiento ni aprobación por parte de Manuel Hernández, candidato a la Alcaldía».

«Al igual que nosotros», añade el escrito, «no fuimos conocedores hasta pasados unos días, cuando se produce la publicación de las candidaturas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP); esta modificación elimina de la lista electoral inicial a cuatro compañeros/as e incluye a la hija y cuñada de José Luis Araña Rodríguez (apoderado ante la Junta Electoral), lo que provoca la renuncia de Manuel Hernández como candidato a la Alcaldía».

Autoexcluidos

El pasado lunes, según detallan esos siete autoexcluidos de la plancha electoral, fueron convocados a una reunión abierta a los candidatos, militantes, vecinos y simpatizantes. En ese encuentro, Manuel Hernández explicó públicamente los hechos que motivaron su renuncia y también pudieron intervenir Juan José Ramos López, el virtual cabeza de lista tras la retirada de Hernández, y José Luis Araña Rodríguez, el apoderado, al igual que otros afiliados.

«Tras ser conocedores de los hechos ocurridos, pudimos comprobar que tanto Juan José Ramos López como José Luis Araña Rodríguez fueron los autores de la modificación de la candidatura, confesado públicamente por ellos mismos en la citada reunión», asegura este grupo.

«Ante esta situación indeseable de deslealtad y traición, aún sin mostrar arrepentimiento y sin ofrecer ningún tipo de explicación razonable por parte de los autores, anunciamos nuestra renuncia a continuar formando parte de la candidatura de la coalición electoral entre Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana y el Partido Popular y no autorizamos a utilizar nuestros nombres e imágenes en cualquier publicación relacionada con la citada candidatura», concluyen.

Horas después de conocer el comunicado de renuncia de otros siete componentes de su plancha electoral, el candidato de AV-PP, Juan José Ramos, eludió pronunciarse sobre esta situación y sus posibles consecuencias. «Como secretario de Organización, no voy a hacer ningún tipo de declaración porque ese ya es un tema cerrado y pasado, ya se dieron todas las explicaciones internas que se tenían que dar y no vamos a contribuir a nada que no sea lanzar a los vecinos el mensaje de que es una candidatura ya restablecida», sostuvo Ramos.

«Vivimos en un país libre y cada uno puede hacer las manifestaciones que considera oportunas, pero eso no nos va desviar de nuestro objetivo», agregó, Para Ramos, que la candidatura que representa vuelva a saltar por los aires a 12 días de las elecciones «es un tema que ni siquiera genera mayor interés público».

Ángel Sabroso, secretario de Organización del PP de Gran Canaria, remitió a esas declaraciones de Ramos, pues al igual que en la primera renuncia de Hernández, los populares aseguran que se trata de un conflicto interno de sus socios en los que no deben intervenir.