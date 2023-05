Podemos en Las Palmas de Gran Canaria muestra sus rencillas internas en plena campaña

"En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no lo hemos hecho bien". Esta ha sido una de las frases más repetidas en los últimos días por la candidata de Unidas Sí Podemos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Gemma Martínez Soliño, en las elecciones del próximo 28-M. La aspirante de los morados se ha preocupado por marcar distancias con el que ha sido portavoz de su formación y concejal de Urbanismo y Vivienda durante los últimos ocho años, Javier Doreste. El todavía primer teniente de alcalde abandonó las filas de Podemos en junio del año pasado, por lo que posteriormente la dirección de los de Laura Fuentes solicitó que pasara al grupo mixto como no adscrito, cosa que finalmente no ocurrió.

Darias y Delgado renuevan las listas de los dos grandes partidos en Las Palmas de Gran Canaria Ante tales afirmaciones de Martínez Soliño, en mítines y debates electorales, Doreste ha sacado pecho de sus ocho años de mandato. El concejal de Urbanismo defiende los logros alcanzados por el gobierno tripartito liderado por Augusto Hidalgo y, especialmente, distintos hitos alcanzados por los ediles que han estado a su cargo durante estos años. Además, aprovechó para lanzarle un dardo al que fuera su partido, y al tiempo que resalta que es "loable" hacer autocrítica de lo hecho en la capital, señala que espera lo mismo del poder ejercido en la consejería de Derechos Sociales que ha dirigido Noemí Santana los últimos cuatro años. Tras abrirle el partido un expediente por apoyar a Mery Pita, Doreste se dio de baja en junio de 2022 Lo cierto es que mucho ha llovido desde que Podemos se presentara en 2015 bajo las siglas de Las Palmas de Gran Canaria Puede. Doreste logró encabezar la confluencia de izquierdas tras ganar en primarias al historiador Sergio Millares, quien luego iría en el número 3 de la plancha que lideró en los comicios municipales. Una vez pasadas la cita con la urnas, los morados se hicieron con seis actas tras haber obtenido el 16,1% de los votos -27.127 papeletas-. A los pocos días, en asamblea, la militancia aprobó formar un tripartito junto al PSOE y Nueva Canarias que permitiría arrebatarle el Ayuntamiento al popular Juan José Cardona. Las discrepancias entre Doreste y el aparato del partido comenzaron a llegar hacia final de ese primer mandato. En 2018, el primer teniente de alcalde formó parte de la lista alternativa a la línea oficialista de Noemí Santana en las primarias del partido morado. Ahora bajo las siglas de Unidas Podemos, logró volver a postularse como cabeza de cartel en los comicios de 2019. En aquella cita electoral los morados perdieron tres concejales, la mitad de los que obtuvieron cuatro años antes, aunque se mantuvieron como la tercera fuerza con el 10,39 % de los votos. Segundo mandato En ese momento lograron acta el propio Doreste, Belén Hidalgo y Mercedes Sanz -quien le ha sido fiel durante todo este tiempo-. En este segundo mandato el edil de Urbanismo comenzó a expresar sus desavenencias con la dirección autonómica del partido; «nunca me he sentido apoyado, al revés, he sido muy criticado», llegó a afirmar en una entrevista. Tras la marcha de la diputada morada por Las Palmas en el Congreso, Mery Pita, al grupo mixto, firmó una carta en su apoyo. Sanz también participó en la misiva. Tras abrirle un expediente, Doreste se dio de baja en el partido tres meses después de la marcha de Pita. La dirección de Podemos pidió entonces al Consistorio la expulsión del edil y de Sanz a los no adscritos, petición que fue rechazada al entender que el acuerdo había sido con la coalición electoral Unidas Podemos y no solo con los morados. Reunir Canarias acusa a Podemos de "guillotinar" a Doreste por salirse del discurso oficial Desde entonces, Doreste se ha mostrado cercano a Reunir Canarias Sostenible, la plataforma que lidera Emma Colao y que apoya Pita. De hecho, la cabeza de lista de este nuevo partido es Francisca Pilar Quintana, número 11 del teniente de alcalde hace cuatro años. Otros siete nombres han hecho la misma mudanza de plancha en estos comicios. Además, varios de los que concurrieron con el edil de Urbanismo en 2019 han optado por Drago Verdes. Belén Hidalgo, en cambio, sí ha permanecido en el partido durante este último año. No obstante, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, tras renunciar a ir en la lista del Cabildo después de ser desbancada Sara Ramírez, se ha convertido en la candidata de los morados a la Alcaldía de Agüimes.