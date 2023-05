Desde hace tiempo la candidata de Podemos a la alcaldía de las Palmas de Gran Canaria repite como un soniquete «en el ayuntamiento de Las Palmas no lo hemos hecho bien» y «hay que hacer autocrítica». Esto segundo es loable, dirigir una mirada crítica a lo que hemos hecho siempre es saludable, ese era el objetivo de las rendiciones de cuentas periódicas en Podemos, rendiciones que han desaparecido. El último año la pedí y se me respondió que se iba a hacer una rendición de cuentas insular, que me esperase. Hasta la fecha. Mientras, esperamos la autocrítica de la consejería de servicios sociales. Ojo, no la pedimos, la esperamos.

En cuanto a lo que no hemos hecho bien ignoramos a que se refiere la actual Vice consejera de Servicios Sociales del Gobierno autónomo. Así que voy a explicar algo de lo que hemos hecho para que se nos diga que es lo que está mal. Entramos en el ayuntamiento en el 2015 y entramos a gobernar directamente después de un proceso asambleario en el que se aprobó participar en el gobierno municipal. Y desde el minuto uno nos pusimos a trabajar por el bien de la ciudadanía y en la defensa de los derechos de los trabajadores. Así, fuimos el primer municipio de Canarias que liquidó completamente su deuda bancaria. Y el segundo de España. Devolvimos a los trabajadores municipales los derechos que el gobierno del PP les había quitado. Actos del gobierno tripartito en los que participamos directamente. Seguro que cometimos algunos errores, pero hay que reivindicar que la concejala Pilar Álvarez pactó con los trabajadores de limpieza unos aumentos salariales que, entre cosas, dignificaban el trabajo de los operarios, que Sergio Millares logró poner en marcha los primeros Presupuestos Participativos en Canarias, que Mercedes Sanz convirtió su distrito en un ejemplo de participación, implicación colectiva e inversiones para mejorarlo. Diana Mújica abrió la Casa de la Mujer, la primera de la ciudad y Jacinto Ortega desarrolló una ingente labor en Servicios Sociales. En los primeros cuatro años se duplicó el Presupuesto de su área, desde el primer mes se puso en marcha un Plan de Rescate Social con 37 medidas que implicaban a todas las concejalías, puso en marcha un piso tutelado para personas sin hogar, creó la Fábrica de Hielo e impulsó 61 nuevas plazas para personas sin hogar, incluyó clausulas sociales que protegían a los trabajadores de las empresas privadas en los pliegos de su concejalía, amplió el Servicio de Atención a Domicilio de dos mil a cerca de cuatro mil asistidos, y entre otras muchas actuaciones, desarrolló más de diez medidas y actividades para los jóvenes de la ciudad. Esos cuatro años fueron intensos pero muy beneficiosos para la ciudadanía. En términos generales las cosas se hacían bien. En cuanto a la Concejalía de Urbanismo y Vivienda que me tocó regentar estas son algunas de las cosas que hemos hecho en estos ocho años: terminar la reposición de Tamaraceite, 354 viviendas, iniciar la reposición de Las Rehoyas (300 viviendas en construcción) peatonalización de las calles Galicia y Mesa y López duplicando el número de árboles que tenía, continuar el parque marítimo hasta el muro de la base naval, rehabilitación de unas cuatro mil viviendas en barrios vulnerables como El Carmen, Tres palmas y Lomo Apolinario con un convenio con el Cabildo que además rehabilitó El Lasso, y con fondos municipales rehabilitamos la urbanización Obispo Romo y la Vega de San José. Pasamos las ayudas al alquiler de cuatrocientos mil euros a un millón y medio actuales, atendiendo actualmente 800 familias, interviniendo en más de doscientos desahucios, creación de un Bosque en el Zardo, derribar el mamometro de las Canteras y sustituirlo por la actual pasarela, construcción de la nueva biblioteca Josefina de la Torre, del Centro de Actividades Comunitario de Tamaraceite, y de la pasarela Onda Atlántica para lograr un recorrido peatonal que una los dos litorales de la ciudad, desde el Atlante hasta el Tritón. Reparamos los elementos mecánicos de la ciudad para mejorar la comunicación entre la Ciudad Alta y la Baja, apoyamos los carriles bici y la Metroguagua, utilizando los fondos de esta para mejora la ciudad allí por donde pasaba, como ejemplo baste mirar la actual calle Blas Cabrera. Además hemos intentado poner orden en las terrazas, apoyado a los negocios de restauración durante la crisis del Covid, acortar los plazos de tramitación de licencias de construcción de un año a cuatro meses. Hemos puesto en marcha distintos procesos de participación en el planeamiento de sus barrios en los Riscos, Divina pastora, La Suerte, Tamaraceite, reuniendo técnicos con vecinos y colectivos para el debate y la construcción de consensos. Impulsado la redacción de la Guía del Urbanismo en la Igualdad, potenciando el urbanismo de género y firmado con el Gobierno Autónomo la construcción de 660 viviendas públicas para alquiler asequible en la ciudad. Obtenido más de 60 millones de fondos para la rehabilitación de La Paterna, el Plan de Infraestructuras Verdes Internucleos, que incluye itinerarios seguros y arbolados desde las Torres a Almatriche Alto y conseguido subvenciones para la mejora del Parque del Barranco de Gonzalo, La Ballena y Juan Pablo II y la creación del nuevo parque de Tamaraceite. Nuestra actuación se resume en una inversión en estos ocho años de 265 millones de euros en 426 obras en los cinco distritos, el 45 por ciento en barrios. El Cono Sur ha tenido una inversión de 63,3 millones y 122 obras, el Distrito Centro 33,4 millones y 70 obras, Ciudad Alta 55,3 millones y 92 obras, Isleta-Guanarteme 40,5 millones y 68 obras y Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya 69,2 millones y 69 obras. Ustedes entenderán que no desgranemos las 426 obras, se aburrirían. Ha sido un trabajo ingente que no hubiésemos conseguido sin el apoyo y la implicación del personal y directivos del Servicio de Urbanismo, Licencias y Actividades, de la empresa municipal Geursa y, hay que reconocerlo, de nuestros socios de gobierno. El gobierno del tripartito es un gobierno de coalición, basado en el consenso, el respeto y la construcción de sinergias. Esto es lo que hemos hecho para la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria. Que nos digan qué es lo que está mal. Otro día hablaremos de alguna de las propuestas que estamos oyendo.