Enrique Hernández Bento: "Necesito, como el aire para respirar, nadar para liberar tensiones"

Como dijo Cristóbal Colón, "el mar dará a cada hombre una esperanza, como el dormir le da sueños". El candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por Unidos por Gran Canaria (UxGC), Enrique Hernández Bento, se presenta a las elecciones del próximo 28 de mayo con la idea de brindar una opción "nueva" a la ciudadanía de la capital grancanaria. Y lo hace "mojándose" por la ciudad. En sentido literal. Cada día suele ir a nadar una hora, bien a la piscina, bien a Las Canteras, como hizo este jueves para comenzar su apretada agenda en plena campaña electoral. Una jornada muy intensa en la que conversó sobre sus propuestas con autónomos en el mercado de Altavista, empresarios y vecinos de San José, para terminar con un mitin en la plaza del Pilar de Guanarteme.

Sobre lo que significa ir a nadar para él, el candidato asegura que siempre le ha gustado el deporte. Y de hecho, navega en vela desde los 12 años, llegando también a patronear dos botes de vela latina en su momento. Esa etapa quedó atrás y, ahora, lo que hace es nadar con un grupo, tanto en piscina como en la playa. "Me gusta mucho la competencia, y compito contra mí mismo", matiza. Y esta actividad se ha convertido en indispensable para él. "Si estoy dos días sin nadar, me entra como ansiedad... Es algo que me pide el cuerpo y me libera de tensiones", agrega.

Tras la ruta a nado por La Puntilla, la jornada sigue en la sede de Unidos en el parque San Telmo, en la que coordinan la agenda del día y de la próxima semana, en el arreón final de la campaña, donde centrarán los esfuerzos en dar a conocer sus propuestas en zonas más concurridas de la ciudad. "A mí me gusta delegar, pero que esté todo bien organizado", apunta Hernández Bento a su equipo, que trabaja estos días a destajo para llegar al máximo de población posible.

Los puesteros muestran escepticismo

Luego, se monta en el coche y empieza el recorrido por distintas zonas de la capital. La primera, el mercado de Altavista, donde insiste a los puesteros en sus medidas para apoyar a los autónomos: "Lo primero que debes saber es que te vamos a bajar los impuestos". Algunos responden con agrado, pero muchos miran con cierta incredulidad. Isabel, una de ellas, afirma con crudeza: "Sinceramente te digo, ya no me creo nada". Marco, pescadero, también se lo deja claro y le habla de sentirse "desamparado" por la clase política que "viene cada cuatro años y luego se olvida".

La idea clara que transmite Bento es que la capital "no necesita políticos, sino gestores" que engrasen de nuevo la maquinaria administrativa. Así se lo comenta a los vecinos en el barrio de San José. Uno de ellos indica que al candidato le han metido "en este berenjenal" pero que no tiene duda que saldrá adelante "porque conoce muy bien la administración".

"No me hables de limpieza"

Tanto en San José como en Guanarteme, las quejas de la población eran bastante similares. "No me hables de limpieza, porque esto es insalubre", critica una vecina. Otro va más allá: "Esta ciudad da asco". Lo que le hacen llegar a Bento es, básicamente, una sensación de hartazgo generalizado por los servicios en la capital. En un mitin interactivo, en el que se les dio la voz a los asistentes, también surgió el problema de las trabas burocráticas de la administración. Muchas respuestas que dar en unas semanas de actividad frenética. Termina el acto. Toca descansar. Al día siguiente, "más y mejor".