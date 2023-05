El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria y portavoz nacionalista en el Consistorio capitalino, Francis Candil, pondrá en marcha un plan de rescate urgente de las playas de la cuidad si el domingo 28 de mayo se convierte en el próximo alcalde.

"Hace un año pedimos al tripartito que mejorara las condiciones de la playa de Las Alcaravaneras, pero ahora a ese plan hay que sumar la playa de Las Canteras y La Laja. La joya de la corona ha perdido su bandera azul por contaminación hace escasos días. Es la segunda vez que sucede y esta ciudad no se lo puede permitir porque vivimos del turismo", afirmó.

El nacionalista aseguró que la primera actuación que hay que llevar a cabo es realizar las obras necesarias para solventar los problemas de alcantarillado y vertidos al mar, lo que permitiría acabar con la contaminación. Así, aseveró que los socialistas, con Augusto Hidalgo a la cabeza, prometieron invertir 650 millones de euros del Plan de Infraestructuras Hidráulicas, "sin embargo no han puesto en marcha ninguna obra y no han gastado ni un solo euro, y ahora las consecuencias son las que vemos: nuestras costas contaminadas por vertidos de aguas residuales al mar, como ocurre en el colector del Teatro Pérez Galdós, la playa de El Confital cerrada al baño desde hace siete años por contaminación, la pérdida de la bandera azul en Las Canteras por el mismo motivo, vecinos de Escaleritas a los que se les inundan sus casas de aguas fecales que les provocan, además, infecciones en la piel, etc.".

Obras y contaminación cero

Francis Candil recordó que el ayuntamiento ha sido sancionado por verter aguas residuales al mar, "multas que pagaremos entre todos los vecinos porque el PSOE, Nueva Canarias y Podemos han sido y son malos gestores", y añadió: "La solución es gastar los 650 millones en obras hidráulicas para la ciudad, y es que hasta la propia directora de Emalsa ha dicho públicamente que este plan está muerto porque el tripartito no ha movido un dedo por ponerlo en funcionamiento".

Acabar con la contaminación y con los vertidos de aguas residuales en las costas y redoblar la limpieza de los arenales y su entorno, entre las actuaciones

Dentro del plan de rescate urgente de las playas de Las Palmas de Gran Canaria, Candil plantea como primer objetivo la contaminación cero, y señaló: "Trabajaremos para acabar de una vez por todas con los vertidos al mar, redoblaremos la limpieza del arenal de la playa de Las Canteras y de su entorno, mejoraremos el pavimento y su accesibilidad, y crearemos un centro de interpretación de la bahía de El Confital y la playa de Las Canteras en la Casa Roja".

También apuntó a la rehabilitación de las piscinas de La Laja y la mejora y mantenimiento de su entorno con nuevos equipamientos, así como un plan de limpieza más ambicioso para esta playa.