San Bartolomé: ¿Soterrar o circunvalar?

La localidad de Playa Honda, en el municipio de San Bartolomé, es una zona turística, residencial e industrial, dividida en dos por una barrera de asfalto muy conocida en la ínsula conejera: la Autovía LZ-2, por la que circulan 65.000 coches diariamente. Un problema histórico y una demanda ciudadana. A un lado, el área comercial; al otro, las viviendas de los vecinos. ¿La solución? Soterrar la carretera en ese tramo o construir una circunvalación, la LZ-5.

Estas dos opciones han entrado de lleno en el cruce de reproches entre el Grupo de Gobierno, liderado por el socialista y candidato a renovar la Alcaldía Isidro Pérez, que es partidario de la puesta en marcha de una carretera alterna con el fin de «ganar la LZ-2 para los vecinos» y de crear un bulevar; y el jefe de la oposición y aspirante a arrebatar al socialista el cargo, el nacionalista David Rocío, que pone cono líneas roja para una futura alianza en la corporación sepultar la autovía y crear encima una especie de «Avenida tres de mayo, como en la capital chicharrera».

Para Rocío, la situación actual está provocando una fuga de firmas que «apuestan» por el Centro Comercial Argana en detrimento de Playa Honda. Además, tilda a la carretera –LZ-5– de ir en contra de la Reserva de la Biosfera que ataña a la Isla.

El nacionalista asegura que el PSOE ha cambiado «radicalmente» de postura tras la defunción del anterior regidor, Alexis Tejera. «El nuevo alcalde se ha plegado a los intereses del Gobierno de Canarias y del PSOE en vez de a las prioridades de los vecinos», explica Rocío.

Por su parte, el alcalde asegura que desea «lo mejor para los ciudadanos». Insiste en que la posición de la corporación concuerda con la del Ejecutivo porque se basa en una «decisión técnica» y un «estudio de viabilidad». Unos informes con los que el candidato popular a regidor local, Jeziel Martín, considera que se ha «jugado al ocultismo». Denuncia que no se han hecho públicos los estudios y que el Ejecutivo canario –concretamente el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis– no ha dado las explicaciones oportunas acerca de por qué es la mejor decisión. «No nos hemos inclinado por ninguna opción porque no nos han dado información suficiente. Cuando me confirmen que opción es mejor a nivel técnico, me decantaré», remarca el popular.

Martín aboga por una «solución real» ya que el tiempo de debatir «se ha agotado». Acusa a CC y al PSOE de «tirarse los trastos a la cabeza» en vez de buscar una solución consensuada entre corporación, oposición, vecinos, empresarios, Cabildo y Gobierno regional.

La corporación, según Rocío, ha funcionado estos cuatro años «a golpe» de nota de prensa, específicamente, «16 notas que anunciaban obras que no se han comenzado». El nacionalista pone como ejemplo el Colegio alcalde Alexis Tejera, «que no existe» porque falta suelo, a pesar, subraya, de que «quieran vender la foto». «El único logro de este gobierno ha sido el aumento de 300 a 1.000 euros de las becas para estudiantes. Solo han cumplido uno de los diez puntos de su programa de Gobierno», expone Rocío.

De cara a las votaciones, CC lleva en su lista de tareas pendientes abrir un servicio de urgencias en el centro de salud, para que no haya que ir a Tías para ser atendido; un servicio de atención a domicilio «de calidad» con psicólogos y terapia para personas dependientes; y desarrollar la zona industrial, entre otras cosas.

Servicios Sociales

El regidor lamenta que no se haya podido hacer más debido a que con la covid el consistorio de San Bartolomé ha «sufrido mucho a nivel económico». El socialista propone para la próxima legislatura incrementar el presupuesto del plan de soledad, formado por personas que atienden y acompañan a mayores de 60 años; impulsar un plan de salud mental para la juventud; así como finalizar el nuevo centro de salud.

Un total de siete partidos políticos se postulan a alcanzar algún asiento en el pleno de San Bartolomé. Como candidata de Unidas Sí Podemos a regidora concurre Yurena Corujo; Lanzarote en Pie presenta como cabeza de plancha a Jorge Díaz; en las filas de Nueva Canarias, el primero de la lista es Pablo Yebra; por último, el aspirante a alcalde de Vox es Óscar Domínguez.

La legislatura en el municipio de San Bartolomé ha estado marcada por el luto. El PSOE obtuvo la mayoría absoluta, con nueve de los 17 concejales, pero el candidato a la Alcaldía investido en 2019, Alexis Tejera, falleció dos años después –en 2021–. El regidor padecía Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad rara sin cura. Un mes antes, al anunciar su diagnóstico, declaró que seguiría con sus tareas al frente del consistorio «mientras pudiera». Sin embargo, después de estar un par de días ingresado en el Hospital Doctor José Molina Orosa, expiró a los 39 años.

Por «deseo expreso» de Tejera, y con el fin de «continuar con su proyecto» para la localidad, tomó el bastón de mando Isidro Pérez, que en estas elecciones es el candidato del PSOE a reeditar la Alcaldía.

Al otro lado, en la oposición, quedaron cuatro ediles de Coalición Canaria (CC), el PP con dos asientos y Lanzarote en Pie-Sí Podemos-Equo y Ciudadanos, ambas fuerzas con un concejal cada una.

Coalición perdió así un municipio que llevada gobernando desde 2011. El candidato nacionalista a regidor, David Rocío, apunta que estos cuatro años se ha mantenido la gestión y el funcionamiento de la corporación gracias a la herencia recibida tras ocho años con CC a los mandos.

Mientras, Pérez subraya que, con la pandemia y el traspaso de poder en la Alcaldía, han sido cuatro años «muy duros» y acusa a los nacionalistas de «poca sensibilidad» a la hora de hablar de la muerte de Tejera. «Si los batateros y batateras decidieron otorgaron la mayoría absoluta, quizás ellos –CC– no lo estaban haciendo tan bien», remarca el regidor. Añade que no está dispuesto a formar alianzas preelectorales para la próxima corporación porque aspira a revalidar los nueve ediles o superarlos. Un ideal que la oposición ve «alejado de la realidad» y del descontento de los ciudadanos.