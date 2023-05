Gemma Martínez :«Es más complicado lidiar con mi hijo pequeño que hacer una campaña»

Gemma Martínez Soliño (1976) es la candidata de Unidas Sí Podemos a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, la candidata está empeñada en hacer «una revolución en las azoteas» para que todos los vecinos y vecinas creen su propia energía.

«Vivimos rodeados de una mina de oro», insiste, mientras se desespera cuando ve la evolución radical hacia la movilidad sostenible que han hecho ciudades como París o Bruselas y la lentitud con la que avanza la capital grancanaria.

"Si se ha podido hacer en estas ciudades, por qué no es posible en Las Palmas de Gran Canaria con 365 días al año. Ya sé que hay dificultades, pero todo tiene solución desde el análisis y la participación ciudadana. Creo que esta ciudad ya está preparada y que una parte de ella ya quiere dar ese cambio, que apuesta por las supermanzanas, la movilidad sostenible y las comunidades energéticas. Por una ciudad que poco a poco vaya cambiando. Es fundamental trabajar para la ciudad que queremos de aquí a 12 años, porque si no pones la primera piedra no se puede construir el edificio".

Cree que ella puede ser la persona indicada para ponerle el "cascabel al gato" porque no tiene "nada que perder". "No estoy interesada en vivir de la política porque yo sé donde esta mi puesto de trabajo. Creo que nuestra candidatura puede ofrecer esa valentía".

Una mezcla de pasión y jiribilla impulsa a Gemma Martínez Soliño, la candidata morada a la Alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a multiplicar las horas del día para poder hacer frente a la campaña electoral, a su trabajo como viceconsejera de Derechos Sociales y a criar al mismo tiempo a sus dos hijos de corta edad.

La pasión por su trabajo, por su familia y por una ciudad que quiere transformar en un lugar más vivible es la energía que la mueve. «Volando voy, volando vengo», contesta muerta de risa cuando le preguntas como lo hace.

Normalmente va a los sitios en bicicleta, pero cuando no llega a tiempo coge la moto, explica mientras va desgranando, con el ímpetu y la energía de la persona que se cree lo que dice, las ideas fuerza de su programa, centrado en la movilidad sostenible, los cuidados y en medidas para para hacer cumplir de una vez el derecho a una vivienda digna.

De profesión jurista especializada en derecho europeo -ejerció como trabajadora laboral de la Comunidad Autónoma en Bruselas durante 20 años hasta que la fichó la consejera regional de Derechos Sociales Noemí Santana- la jornada de la candidata morada arranca cada día a las 6:30 horas de la mañana.

«Lo de madrugar lo llevo fatal, pero es lo que toca. Mi hija tiene nueve años y mi hijo cinco. El pequeño tiene más energía que todas las cosas y nos tiene muertas a mi mujer a mí. Es más complicado lidiar con mi hijo que hacer una campaña electoral», sostiene.

Después de dejarlos en la guagua, rumbo al colegio, se coge la bici hasta Usos Múltiples.

Allí la espera su equipo en su despacho. Lo único que cambia en campaña es que su jornada se alarga hasta las tantas de la noche. Este miércoles hay un debate en TVE en Canarias, así que hasta media noche no volverá a casa.

«Estoy intentando bajar el ritmo, pero las convocatorias de la agenda no se pueden anular», aclara, tras asistir a una reunión de coordinación del plan Canarias te cuida, financiado con fondos europeos, que plantea un cambio radical en el cuidado de la ciudadanía más vulnerable colocándolo el centro de la acción económica y social.

Se trata del primer paso es la teleasistencia avanzada.

¿Quién crees que ganará las elecciones autonómicas en Canarias? ¿Quién crees que ganará las elecciones autonómicas en Canarias?

Sobre las dos, cambio de tercio para buscar a los chiquillos y comer.

Alas 17: 00 horas, reunión en la sede con Luis Gutiérrez, de la cooperativa de energía verde Som Energía. Martínez está empeñada en crear una cooperativa energética en la capital y quiere que el experto le explique el intríngulis de esta experiencia, aunque ya se ha reunido con el equipo de Barcelona que está implantando esta experiencia.

Sólo Valleseco, en Gran Canaria, se ha embarcado en este viaje para explotar la energía limpia.

«Quiero una revolución en las azoteas. Vivimos rodeados de una auténtica mina de oro y seguimos dependiendo en un 80% de las energías contaminantes. Quiero que todos los vecinos puedan producir su propia energía y que las casas dispongan de instalación de energías renovables», además de la eléctrica y de abasto de aguas, dice.

Una hora más tarde, a la calle de nuevo con los compañeros de candidatura Leticia Hernández, César Merino y Gema González de Chávez a repartir propaganda.

La de su partido es una minicampaña con muchas ganas y poco dinero.

«Suplimos la falta de medios con mucha pasión y presencia en las calles», asegura.

En una terraza de la avenida se enfrasca en un debate con Domingo del Toro. «A ver si recuperas Playa Viva», le pide este mientras elogia «su ímpetu. Es una candidata que tiene buena pinta», considera.