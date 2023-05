«Quiero un pacto para Canarias de CC con el PP y si no es posible, de CC con el PSOE»

En poco tiempo se cumplirán cuatro años desde que abandonó la política. ¿A qué se ha dedicado en este tiempo?

Me he centrado en mi actividad profesional y empresarial. Junto a otros socios, he constituido un proyecto, una empresa especializada en productos tecnológicos. Ha sido una época de reinvención por mi parte, de aprendizaje del negocio digital, y poco a poco esos productos están dando sus frutos. Ahí seguimos pedaleando.

¿Cómo ve la situación política desde la barrera?

En estos años he estado completamente al margen de cualquier intervención o aparición pública, precisamente para no mezclar. Ahora, respondiendo a la invitación que me hacen para expresar mi opinión ante la fecha inminente tan importante que tenemos, lo he pensado y me he decidido a expresarla por dos cuestiones. Primero, porque aunque esté fuera de la política, no he estado indiferente a lo que ha sucedido a mi alrededor. Segundo, porque en estos momentos tengo mucha preocupación como ciudadano ante lo que pueda volver a ocurrir en las elecciones del domingo y en las próximas generales de final de año. Este es el motivo por el que, saltándome mi criterio de no expresar opiniones políticas, creo que tengo la responsabilidad de opinar en la medida en que mi opinión pueda ayudar a reflexionar a otros ciudadanos acerca de cuál sea la mejor elección.

¿Cuáles son esas preocupaciones?

Fundamentalmente, la necesidad de que no debe gobernar nuevamente un tripartito en el que esté Podemos. Yo respeto mucho a Ángel Víctor Torres como presidente, y lo tengo en el máximo aprecio. Ha tenido cuatro años muy complicados, como todos sabemos, pero el problema no es él, el problema es que el PSOE se empeña en gobernar con Podemos y esto, en mi opinión, pone en peligro la estabilidad económica y la prosperidad de tanto de Canarias como de España.

Si hubiese sido por mí, el candidato a la Alcaldía habría sido Ángel Sabroso, no Jimena Delgado

¿Cómo observa el Ayuntamiento?

Tengo que decir que miro con absoluta tristeza lo que ha pasado en estos años. La verdad es que no le arriendo la ganancia, como se dice coloquialmente, al nuevo equipo de gobierno, al que le va a tocar reconstruir el Ayuntamiento que deja este tripartito. Y digo reconstruir literalmente, porque en ocho años se han cargado por completo la organización. No me refiero solo a los servicios públicos más visibles para los ciudadanos, como la limpieza, las playas, la policía, sino también a cuestiones internas que los ciudadanos no lo ven, pero que afecta a la calidad de vida de los vecinos.

¿Apoya la candidatura del PP que encabeza Jimena Delgado?

Si hubiese sido por mí, la candidata o el candidato habría sido otro, todo el mundo sabe que para mí era Ángel Sabroso.

Pero Delgado formó parte de su lista electoral en 2015…

Sí, pero para mí fue una decepción, así que por lógica mi opción era otra. Espero que el grupo popular, junto a otros grupos políticos, generen un pacto de gobierno centrado y que sea capaz de desarrollar los proyectos que el Partido Popular le dejó a este tripartito.

Entonces, ¿les respaldará con su voto?

El voto es secreto, pero me voy a expresar con sinceridad. Desde que José Manuel Soria dejó la presidencia, no he tenido buena sintonía con los dirigentes del Partido Popular. En el caso de Asier Antona, fue una presidencia efímera y negativa para el partido. Nos impidió formar parte de un gobierno centrado donde no estaba Podemos; por una decisión inexplicable, el Partido Popular se quedó fuera. Le deseo lo mejor al actual presidente, aunque el PP ha perdido peso en relación a lo que tradicionalmente tenía. Respecto al Ayuntamiento, prefiero no hablar mucho porque mi candidato era Ángel Sabroso, que es la persona que mejor conoce el Ayuntamiento y la ciudad.

¿Cuál es, para usted, la mejor opción en estos comicios?

Creo que la mejor opción para Canarias es que no se reedite el pacto de las flores. Eso es lo que yo defiendo por encima de todo. Sería muy fácil decir que el mejor candidato es fulano o mengano, pero no. Hay que entender el futuro del Gobierno de Canarias en términos de pacto y el mejor será aquel que dirija uno en el que no esté Podemos.

¿Quiénes deben estar, a su juicio?

Le voy a decir algo sobre lo que llevo reflexionando ya algún tiempo. Mi apuesta es que el Gobierno de Canarias se nuclee en torno a un pacto de CC y PP, pero voy a más: quiero que ese pacto se reproduzca o se repita en las próximas elecciones generales. La mejor época política para Canarias ha sido cuando el partido mayoritario en España, fuera el PSOE o el PP, ha necesitado los votos de CC. Esto no es una opinión, es un hecho que he vivido a lo largo de los últimos 25 años. Además, tengo mi mayor respeto y consideración por Fernando Clavijo, al que conozco desde mi etapa de Alcalde, siendo él, entonces, Alcalde en La Laguna. Le agradezco que me designara Presidente de la Autoridad Portuaria en 2018 y confiara en mí, a pesar de que no era yo la persona preferida por el entonces Presidente del PP, Asier Antona.

¿Y si la suma de CC con PP no da, pero sí la de CC con el PSOE?

Si el PP no pudiera estar, perseguiría un pacto CC-PSOE antes que se volviera a repetir un pacto donde estuviera Podemos. El otro día escuché que si se repite el pacto de las flores, quieren coger Turismo. Eso sería un peligro teniendo en cuenta lo que piensan en Podemos sobre el turismo y lo importante que es el sector para Canarias.