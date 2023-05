El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en las Elecciones Municipales Canarias 2023 y portavoz nacionalista en el Ayuntamiento capitalino, Francis Candil, ha dado a conocer cuáles serán las cinco primeras medidas que llevará a cabo para los primeros 100 días de gobierno municipal. En este sentido, ha dicho que "ser alcalde significa comprometerse con los vecinos y vecinas que viven en Las Palmas de Gran Canaria, y en esta ciudad queda mucho por hacer".

El nacionalista se ha referido a la limpieza como su primera medida. "Lo he dicho muchas veces. Limpiar la ciudad será lo primero que acometa cuando sea alcalde", señaló. Para ello, reestructurará el servicio de Limpieza y enviará cuadrillas a los barrios para que limpien y baldeen las calles. "La ciudad está sucia. Durante estos cuatro años hemos recorrido los 120 barrios y es una queja constante de todos los vecinos, vivan donde vivan. Hay barrios por los que no pasa un barrendero hace meses y son los propios vecinos los que tienen que limpiar sus calles. Acabaremos con esta situación en cuanto entremos a gobernar", afirmó.

Otra de las medidas para los 100 primeros días será iniciar la reforestación y la creación de los siete grandes corredores verdes peatonales, priorizando el uso de las especies autóctonas. Francis Candil recordó que uno de sus compromisos con la ciudadanía es su proyecto 'La Huella Verde', con el que creará un gran pulmón verde en la ciudad, y subrayó: "Las Palmas de Gran Canaria tiene mucho gris y poco verde. Estamos cansados de tanto hormigón. Nuestra propuesta es priorizar la reforestación y el reverdecimiento como valor prioritario en todos los proyectos de regeneración urbana en esta ciudad".

Aparcamientos en los barrios

En tercer lugar, el nacionalista comenzará los trabajos para poner en marcha la creación del primer paquete de plazas de aparcamiento para residentes en los barrios. Recordó que su compromiso radica en crear 10.000 plazas de aparcamiento en los barrios, y aseveró: "Existen zonas tensionadas, con edificios antiguos que carecen de garajes y donde a los vecinos les es imposible aparcar el coche. Por eso planteamos construir parkings para el uso de quienes viven en estos barrios. Con ello, les facilitemos el aparcamiento y, a la vez, mejoremos su calidad de vida. Hablamos, en su mayoría, de aparcamientos subterráneos con instalaciones para vehículos eléctricos y cuyas obras nos permitirán, a su vez, regenerar el entorno urbano".

La vivienda es otra de las medidas que plantea Francis Candil en sus primeros 100 días de gobierno. Su compromiso es llevar a cabo las primeras obras para regenerar y rehabilitar las viviendas y los entornos urbanos de los barrios, en aras de mejorar su accesibilidad, parques y jardines, aceras, instalación de ascensores, mejora de sus fachadas, etc. El nacionalista recordó que su compromiso con los barrios radica en invertir 700 millones de euros durante 10 años, e indicó: "He dado mi palabra a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria de que ésta será mi línea roja y no les voy a fallar. Los barrios son mi prioridad, porque es ahí donde vive el 80% de los habitantes de esta ciudad y mi función como alcalde será trabajar para mejorar la vida de mis vecinos".

Finalmente, Francis Candil señaló que para llevar a cabo sus compromisos debe mejorar la estructura de la gestión municipal, dotándola de más recursos personales y herramientas informáticas de gestión administrativa para una mejor reorganización y mayor eficiencia de los servicios municipales que se ofrecen a la ciudadanía. Además, anunció: "Abriremos de nuevo las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a toda la ciudadanía. Se acabó que sólo se pueda entrar si tienes cita previa. El Consistorio es la casa de todos y es la primera puerta a la que tocan los vecinos cuando necesitan ayuda".

