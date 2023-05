José Ángel Martín, concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, en la oposición, y número dos de la lista de Patricia Hernández a la Alcaldía, ha dimitido de todos sus cargos tras la detención por una supuesta agresión en la tarde del pasado miércoles, durante una visita al polideportivo y campo de fútbol de El Tablero, en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo informó ayer la candidata del PSOE a la Alcaldía de la ciudad en las próximas elecciones municipales, Patricia Hernández, quien admitió que el comportamiento de José Ángel Martín «no ha sido ejemplar, más allá de los atenuantes y provocaciones» que éste alega, y «requiere de una actuación inmediata por parte de la formación socialista». «Condenamos los hechos y debemos actuar con contundencia», aseveró la exalcaldesa, quien manifestó que «Santa Cruz y el proyecto para esta ciudad está por encima de las personas y de, incluso, las siglas».

Hernández, quien compareció ayer ante los medios de comunicación para dar cuenta de este hecho durante la campaña electoral, explicó que desde el PSOE no han podido hablar con Martín, sino con su abogada. La candidata envió un mensaje «claro y contundente contra la violencia», y aseguró que se ha puesto en contacto con la familia de la persona con la que se produjo el altercado, directivo del San José El Tablero Club de Fútbol, que se encuentra ingresado en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) por fractura de tibia, peroné y tobillo, y al que tendrán que operar. «Nos hemos puesto a su entera disposición», indicó.

Patricia Hernández asegura que no salió corriendo y que se enteró de lo sucedido «después»

Hernández comentó que en la tarde del miércoles se trasladaron al polideportivo de El Tablero, que se encuentra junto al campo de fútbol, porque habían recibido una denuncia por parte de vecinos de la zona, quienes señalaban que dicha instalación llevaba cerrada más de un año a pesar de que había sido rehabilitada. Cuando terminaron de visitar el polideportivo y de grabar el estado en el que se encontraba, y ya fuera de la citada instalación, el número dos de la lista de la candidata del PSOE en Santa Cruz «manifestó su voluntad de ir al baño, el cual se encuentra en el campo de fútbol, pues es compartido entre ambos espacios», apuntó.

Fue en ese instante, agregó Hernández, cuando se produjeron «los supuestos hechos». La exalcaldesa matizó que ella estaba fuera del recinto y que se enteró de lo sucedido después. Asimismo, dejó claro que, en ningún momento, salió corriendo, tal y como se ha manifestado. En el campo de fútbol se encontraba la selección femenina de fútbol de Tenerife, realizando un programa de formación, así como los padres de las niñas. Según cuentan testigos, Martín pidió ir al baño y se produjo un altercado con el citado directivo. Supuestamente, una patada en la puerta de una oficina fue lo que provocó las lesiones al agredido.

«Provocaciones»

«Está claro que en política hay que ser ejemplar, más allá de lo que pudiera haber sucedido. Aún no hemos podido leer el atestado, pero sí sabemos que su comportamiento no fue ejemplar. Él ha manifestado que se produjeron provocaciones, pero, en nuestra opinión, eso no es suficiente. Por eso, ha dimitido de todos sus cargos y el PSOE lo ha aceptado. No somos jueces, pero nuestra campaña es ilusionante y se centra en el diálogo, en hablar con la gente, y en escuchar los comentarios positivos, que son muchos, y también los negativos, que son menos, con la misma cara y la misma sonrisa con la que escuchamos los primeros».

Para la exalcaldesa, ésta es una situación «muy complicada» en la que se debe actuar con firmeza. Añadió que el PSOE en Santa Cruz continuará desarrollando su campaña para transmitir la «ilusión y la necesidad de un proyecto ambicioso y nuevo que revitalice la capital». «Y, precisamente, este proyecto está por encima de cualquier persona y siglas. Este municipio se juega mucho en estas elecciones y de ahí la contundencia con la que hemos actuado. No podemos lanzar un mensaje de que somos blandos con esto. No caben paños calientes. Los hechos son los que son y las consecuencias son las que son. Las personas adultas tienen que hacerse cargo de las cosas que pasan», aseveró.

El agredido, que es directivo de un club de fútbol, continúa ingresado en el hospital universitario

Con la dimisión de José Ángel Martín, la actual edil Elena Mateo pasa a ocupar el número dos de la lista electoral, la cual también se encontraba en el lugar de los hechos. «No se pueden imprimir nuevas papeletas, pero su elección no se hará efectiva con la dimisión que ya está firmada», explicó Patricia Hernández.

El ya exconcejal socialista pasó la noche del miércoles en dependencias policiales. Ayer jueves, al mediodía, el Juzgado de Guardia informó de que, tras tomar declaración a Martín, el magistrado instructor acordó dejarlo en libertad provisional sin medida cautelar alguna como presunto autor de un delito de lesiones menos graves. El asunto se ha incoado como diligencias previas, es decir, como una investigación previa a la posible apertura de causa penal, lo que quiere decir que, de momento, se descarta un posible juicio rápido.

La magistrada que en principio era la juez natural para conocer de la causa, Carolina Déniz, se inhibió en el conocimiento del proceso por su pasada actividad en la vida de la política, asumiendo las diligencias su compañero de instrucción.