Marco Aurelio Pérez Sánchez y Agrupación de Vecinos PP-AV defienden la mayoría absoluta como única posibilidad de gobierno real y verdaderamente efectiva para el municipio de San Bartolomé de Tirajana tras las Elecciones Municipales Canarias 2023 que se celebrarán el domingo.

“Nuestro compromiso es con la mayoría de los votantes. El único pacto que PP-AV mantiene y quiere mantener en San Bartolomé de Tirajana es con los vecinos y vecinas de este municipio, y el único partido que tiene la posibilidad de gobernar por mayoría absoluta es PP-AV”, afirmó Marco Aurelio Pérez durante el encuentro informativo que mantuvo este miércoles con la vecindad de El Tablero en la Plaza Pública del pueblo.

“Este 28 de mayo tendremos una buena zafra con la ayuda de toda la gente que quiere y defiende este municipio”, dijo Elena Álamo en la presentación del acto. “Está demostrado que aquí los pactos de gobierno no funcionan y que nunca han funcionado. El cuatripartito de los últimos cuatro años, formado por todas las fuerzas que perdieron las elecciones de 2019, PSOE-CC-NC y CS, ha hundido el municipio y las perspectivas de avance y crecimiento que estábamos teniendo”, afirmó.

Marco Aurelio Pérez insistió al respecto en que son los vecinos los que deciden las mayorías que evitan los pactos que terminan hipotecando el progreso local. “Las mayorías son las que dan fortaleza al municipio porque garantizan el cumplimiento de las promesas electorales. Si no hay un gobierno de mayoría lo que habrá nuevamente serán tripartitos y cuatripartitos que se arrojarán la pelota de un partido a otro mientras dejan la casa sin barrer. Y eso no se lo puede volver a permitir este municipio otros cuatro años porque del turismo, la agricultura, la pesca y el comercio de San Bartolomé de Tirajana come toda la Isla”, afirmó.

“En El Tablero no han sido capaces siquiera de abrir las puertas del aparcamiento público municipal terminado y con 200 plazas que aún siguen cerradas al lado del Mercadona, ni tampoco de abrir y poner en funcionamiento el complejo polideportivo que también les dejamos terminado en el 2019. El estado de deterioro, de abandono y falta de mantenimiento que sufren los parques infantiles, el Parque Deportivo y Multifucional y esta misma Plaza Pública, que se construyeron con una mayoría de gobierno de PP-AV, son un duro ejemplo de la indolencia, el desinterés y la falta de cariño hacia el municipio con el que han venido gobernado en los últimos cuatro años los partidos del cuatripartito”, denunció Marco Aurelio Pérez ante los vecinos que llenaron la Plaza.

Rotonda y Centro de las Artes

El candidato de PP-AV también informó sobre algunos de los proyectos que ejecutará en El Tablero como alcalde con mayoría absoluta. Destacó la construcción de una rotonda en la intersección de la calles Brasil y Puerto Rico, para descongestionar los atascos de tráfico que se producen a diario a la entrada del Instituto Aguañac, en la subida y bajada de El Salobre y el acceso hacia el barrio de Calderín; la construcción de un emblemático Centro Multidisciplinar de Las Artes con aparcamiento subterráneo en la antigua escuela unitaria, para impulsar la proyección cultural de las Escuelas Municipales de Música, artes escénicas y visuales, artes plásticas y escuelas de danza; la compra del antiguo almacén tomatero de Los Jorge para su conversión en el Museo de la Zafra del municipio y la restauración de la Casa del Mato o del Estanque como centro etnográfico para el estudio y la difusión de la historia de El Tablero.

Instituto de Bachillerato

Marco Aurelio Pérez también hizo especial hincapié en la necesidad de dotar a El Tablero de un nuevo Instituto de Bachiller y FP. “No es posible que el cuatripartito haya cerrado los ojos ante la Consejería. La sede del antiguo Enrique Jorge que el Ayuntamiento facilitó de manera transitoria y circunstancial en el 2011, con Mari Carmen Pérez como concejala de Educación, para traer al Tablero el instituto y evitar el desplazamiento de los jóvenes estudiantes a San Fernando, se está prolongando en el tiempo pese al estado de deterioro que el edificio está sufriendo por su antigüedad y falta de mantenimiento. Se está cayendo a cachos y está a punto de ser cerrado con informes técnicos. Para el nuevo instituto terminamos en el 2019 de desalojar las antiguas casas de los maestros y limpiamos todo el solar, y nuestro ayuntamiento no ha movido un dedo en estos cuatro años para impulsar su construcción”, denunció el candidato de PP-AV.

