La ruptura del partido Unidos por Yaiza (UPY), cuyos escindidos se presentaron a las elecciones con Yaiza Siempre (YAS), no ha hecho mella en el partido municipalista que creó la exalcaldesa Gladys Acuña. Todo lo contrario, el actual alcalde, Óscar Noda, ha obtenido la mayoría absoluta en las elecciones municipales del 28M en Yaiza y no necesita de apoyos para gobernar, como había ocurrido en el pasado mandato, que tenía un acuerdo con CC, partido que también se fracturó antes de las recientes elecciones.

Noda ha obtenido nueve concejales (2.102 votos, el 45,16% del total), que suponen la mayoría absoluta de los 17 asientos del pleno del Ayuntamiento de Yaiza.

UPY Yaiza, en palabras del alcalde, “tiene un gran futuro por delante porque ha sido capaz de darle la vuelta a la situación económica del municipio, logrando que sea el más inversor, el más pagador y el que más empleo genera. Es importante no volver a situaciones anteriores con los mismos protagonistas en escena, es importante no retroceder ni dar alas a aquellos que no creen en los avances sociales, y seguiremos muy comprometidos en la lucha contra la violencia de género, ahí ni un paso atrás”, subraya.

CC retrocede y entra Yaiza Siempre

CC se mantiene en segundo lugar, pero ha retrocedido en un concejal, ya que Emilio Machín ha conseguido tan solo tres de los cuatro ediles con los que contaban los nacionalistas. A Machín lo han votado 758 electores, el 16,28% de los que han ejercido su derecho al voto en el municipio sureño.

Jonatan Lemes, cabeza de lista de Yaiza Siempre (YAS) y exconcejal de UPY, ha arrastrado el respaldo de 458 votantes (9,48%), que le han dado dos concejales. Esta formación política, que cuenta entre sus seguidores más visibles con la excaldesa Gladys Acuña, se presentó a las elecciones por primera vez.

El PP de Juan Monzón se ha tenido que conformar con los dos concejales que tenía hasta ahora. Los ediles que les han dado sus 581 votantes (12,48%).

Por último, el PSOE no ha conseguido incrementar el número de actas en Yaiza, ya que ha revalidado la única que tiene hasta ahora y que en esta ocasión es para Carmen Guadalupe (289 votos, el 6,20%) consejera del PSOE en el Cabildo de Lanzarote en el mandato que acaba de finalizar.

