El Partido Socialista (PSOE), con Patricia Hernández al frente, ha ganado, por primera vez en la historia de la democracia, las elecciones en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Lo hizo con 27.105 votos, con el 100% de las papeletas escrutadas, consiguiendo un concejal más en el Ayuntamiento chicharrero y, por lo tanto, pasando de los nueve obtenidos en 2019 a los diez de estas elecciones. Aún así, todo apunta a que lo tendrá muy difícil para volver a convertirse en alcaldesa de la capital tinerfeña, pues un más que posible pacto entre Coalición Canaria (CC), con nueve ediles, y el Partido Popular (PP), con cinco, daría la mayoría a estas formaciones políticas, que se sitúa justo en 14, de los 27 ediles que tiene en total el Consistorio chicharrero.

Esto permitiría que el nacionalista José Manuel Bermúdez, que ha perdido un concejal -pasando de los diez que logró en 2019 a los nueve de estas elecciones- se vuelva a convertir en alcalde de Santa Cruz de Tenerife, siempre que el candidato a la Alcaldía del Partido Popular, Carlos Tarife, cumpla con lo anunciado durante la campaña electoral: que no pactaría con la izquierda. De esta manera, se volvería a repetir en el municipio chicharrero un pacto entre ambas formaciones, a pesar de las diferencias manifestadas durante la campaña y de los disimulados roces en la gestión del gobierno municipal.

La desaparición de Unidas Sí Podemos (USP) del Consistorio capitalino, formación a la que la candidatura de Dragos Verdes Canarias (DVC) ha quitado votos, ha perjudicado al Partido Socialista con respecto a su aspiración de gobernar en Santa Cruz este próximo mandato, pues se ha quedado como la única fuerza de izquierda en Santa Cruz. Sin embargo, en el lado contrario, ha logrado colarse en la Corporación local chicharrera, por primera vez, la ideología de extrema derecha de Vox, logrando dos ediles: Alejandro Santiago Gómez y Luis de los Reyes Sosa-Tolosa del Valle.

A pesar de lo complicado de la situación, la candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Santa Cruz celebró ayer con entusiasmo, así como todo su equipo, su victoria en las elecciones municipales. «Hemos ganado las elecciones en la capital tinerfeña por primera vez, fruto de un trabajo duro, pero no mío, sino del partido, y en el que nos han acompañado miles de chicharreros». Señaló que los ciudadanos querían un cambio y así lo han demostrado en las urnas. A partir de aquí, añadió, «quedan semanas para conformar esa mayoría de cambio».

Con una participación en estas elecciones municipales en Santa Cruz de Tenerife del 54,33%, sólo unas décimas por debajo que en las de 2019, el Partido Socialista ha logrado ganarle, en una reñida batalla, a Coalición Canaria, que se queda, por primera vez, sin el triunfo. La detención, a tres días de las elecciones, por una supuesta agresión del que era el número dos de su lista electoral, José Ángel Martín, quien dimitió de todos sus cargos, no ha perjudicado a los socialistas en el municipio chicharrero.

Todo lo contrario, el PSOE, contra todo pronóstico, según algunas encuestas, ha conseguido desbancar a los nacionalistas. Pero ahora, a Patricia Hernández le queda un arduo camino para poder convertirse en alcaldesa de Santa Cruz, pues la desaparición del otro partido de izquierda, Unidas Podemos (ahora, Unidas Sí se Puede), y el hecho de que tampoco esté Ciudadanos (Cs), se lo pone muy complicado. Y es que tras las pasadas elecciones, fueron precisamente los dos ediles de Cs, también con el apoyo de Unidas Podemos, los que convirtieron a Hernández en alcaldesa. La Alcaldía le duró un año, tras arrebatársela Bermúdez, gracias a la moción de censura apoyada por el PP y por la edil de Cs Evelyn Alonso.

Con Vox, que ha logrado colarse en el Ayuntamiento chicharrero, con 7.873 votos, ni es posible un pacto con el PSOE, ni tampoco sumarían mayoría. Por lo tanto, a la socialista Patricia Hernández no le queda otro remedio que pactar con Coalición Canaria o con el Partido Popular. Pero también, en principio, es imposible llegar a un acuerdo los nacionalistas, pues José Manuel Bermúdez, actual alcalde de Santa Cruz, lo ha dejado muy claro: no pactará con Patricia Hernández. La única manera de que un pacto entre CC y PSOE fuese posible en la capital tinerfeña es que Hernández se marchara del Consistorio. La enemistad entre ambos políticos es más que evidente y ya no hay nada que los haga olvidar.

Con todo esto, el único acuerdo posible sería con el PP, aunque Hernández tampoco lo tiene fácil en este sentido. Y es que el candidato del PP en Santa Cruz, Carlos Tarife, aseguró, en una entrevista concedida a EL DÍA durante la campaña, que su línea roja era la izquierda, con la que nunca pactaría. Aún así, y ante todas estas adversidades, la candidata socialista manifestó ayer que hará todo lo posible para convertirse en la alcaldesa de la capital. Y quizás Tarife también pueda cambiar de opinión, pues anoche apuntó que se sentará a negociar tanto con CC como con el PSOE, con este último también por «haber sido la fuerza más votada».

Para Coalición Canaria, y su candidato José Manuel Bermúdez, la de ayer fue una jornada agridulce. Los nacionalistas han pasado a convertirse, por primera vez y acostumbrados a ganar, en la segunda fuerza en Santa Cruz de Tenerife. Bermúdez aspiraba a lograr la mayoría absoluta, pero no sólo no ha sido así, sino que, además, CC ha perdido a un concejal, pasando de diez a nueve. Obtuvieron 25.992 votos, una diferencia de algo más de 1.000 con respecto a los socialistas.

Patricia Hernández logra un edil más que las pasadas elecciones pese a la detención de su número 2, José Ángel Martín, por una agresión

Pero, aún así, el candidato nacionalista lo tiene mucho más sencillo para poder repetir como alcalde, por lo que éste sería ya su cuarto mandato. Tan sólo tiene que convencer al PP para volver a formar gobierno en Santa Cruz de Tenerife, pues en esta ocasión, Coalición Canaria, con sus nueve concejales, y el Partido Popular, con sus cinco ediles, sí suman la mayoría necesaria.

El PP, que es la tercera fuerza política más votada en Santa Cruz, no ha conseguido ganar las elecciones municipales en la capital, como pretendía su candidato, Carlos Tarife, pero sí ha logrado, con 14.527 respaldos, contar con más concejales, pasando de los tres obtenidos en las elecciones de 2019 a cinco. Esto le permite tener en sus manos la llave para conformar el gobierno municipal.

El gran batacazo en Santa Cruz de la jornada electoral de ayer se lo llevaron Unidas Sí Podemos (USP) y Ciudadanos, que se han quedado sin representación alguna en el Consistorio chicharrero. Con respecto a USP, esta formación de izquierda ha perdido, al obtener sólo 4.054 votos, los tres ediles que logró en 2019. La formación Drago Verdes Canarias le ha quitado 3.236 respaldos.

En relación a Ciudadanos, esta formación consiguió dos ediles en las elecciones municipales de 2019, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, gracias a los cuales la socialista Patricia Hernández se convirtió en alcaldesa, a pesar de que fuese el nacionalista José Manuel Bermúdez quien ganase las elecciones. Paradójicamente, la dimisión de uno de ellos, Juan Ramón Lazcano, permitió que la siguiente en la lista, Evelyn Alonso, le devolviera a Bermúdez la Alcaldía. Ahora, Zambudio acompaña a Patricia Hernández en el PSOE como independiente, y Alonso hace lo mismo con CC. En estas elecciones, Cs, con Enrique Arriaga como candidato, también desaparece de la Corporación local de Santa Cruz, tras obtener 1.059 votos, a diferencia de los 7.154 obtenidos en 2019.

También se han quedado a las puertas del Consistorio el Pacma (Partido Animalista con el Medio Ambiente), con 2.414 votos y NC-FAC (Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista), con 1.460 votos. También han conseguido apoyos, en torno a los 200 votos, las formaciones Ahora Canarias-PCPC, P.N.C. y Reset.

