Juan Antonio Peña, líder de Ciuca - Ciudadanos para el Cambio, se mostró anoche feliz, pero no sorprendido con los resultados que le dieron la primera victoria del partido en las elecciones municipales de Telde, dejando atrás al PSOE como segunda fuerza y a Nueva Canarias como tercera. "Había dicho que iba a ser un resultado histórico y así ha sido", aseguró anoche con el éxtasis de conocer los resultados, que le colocan en una posición en la que no había estado hasta ahora. Ahora afronta el reto de lograr formar Gobierno, pues los siete concejales del partido no serán suficientes para alcanzar la mayoría de 14 que necesita para gobernar al frente del Ayuntamiento de Telde.

La clave del éxito en las urnas, según Peña, se encuentra en "el mérito de ejercer una oposición responsable durante estos últimos cuatro años". El candidato que se ha alzado en los comicios señala que la clave ha estado en trasladar las preocupaciones y las peticiones de los vecinos a los plenos municipales como fuerza opositora. "Obtenemos los mejores resultados de nuestra historia y es una buena noticia que un partido local, que nació aquí en Telde, gobierne por fin en el municipio", apuntó el electo en la noche electoral. En los últimos comicios, en 2019, el partido trató de formar un gobierno alternativo al liderado por Carmen Hernández junto a Alejandro Ramos del PSOE, que era el grupo más votado y lideraba el pacto, el PP de Sonsoles Martín y Coalición Canaria con Héctor Suárez al frente. Sin embargo, este último finalmente cerró un acuerdo en el último minuto con Nueva Canarias y Más por Telde, que lograron los apoyos necesarios para gobernar. Ahora el punto de mira está en conocer si esas negociaciones se volverán a dar de la misma forma. "Cuando conocí los resultados llamé a Peña para darle la enhorabuena por la victoria", señaló por su parte Sergio Ramos, líder de los populares de Telde. El partido se abre a posibles pactos con la formación así como con otros partidos para formar gobierno. "El PP va a contribuir para que el cambio llegue al Consistorio. El partido está a la espera de cerrar un acuerdo que traiga el cambio político a Telde, aunque con los programas electorales siempre por delante", apuntó el candidato tras conocer los resultados. Los populares han duplicado los resultados de las últimas elecciones, pasando de dos concejales a cuatro, algo que valoran con mucho optimismo. "Estoy muy contento, lograr ese crecimiento en las urnas es algo muy positivo y estamos muy satisfechos con los resultados", aseguró Ramos, actual senador del partido por Gran Canaria. El Partido Socialista Obrero Español, liderado por Ramos, también se abre a posibles pactos, aunque aún no especifica con qué agrupaciones. El matiz que señala el candidato es que "Vox es la única línea roja, con el resto de partidos estamos en disposición de escuchar siempre". De momento Ramos ya ha trasladado sus felicitaciones a Peña por los resultados en las mesas electorales. El grupo pierde un concejal con respecto a los últimos comicios, pasando de seis a cinco, aunque repite posición como la segunda fuerza más votada. "Estamos contentos con el resultado y por aguantar el golpe tras las dimisiones internas de algunos miembros del partido y con la salida de algunos concejales del grupo en el pleno municipal", reflexionó Ramos. Aún así "estamos satisfechos de consolidarnos como la segunda fuerza", aclaran. Batacazo en las urnas El gran batacazo ha llegado para el actual grupo de Gobierno, pues Nueva Canarias ha caído de la primera a la tercera fuerza, pasando de ocho a cuatro concejales, mientras que Coalición Canaria baja un concejal y pasa de cuatro a tres. La única de las tres formaciones en aguantar el batacazo ha sido Más por Telde, liderado por Juan Francisco Artiles, que ha permanecido sin cambios, manteniendo los dos escaños que logró en los últimos comicios. Artiles, tras conocer los resultados, no dudó en felicitar a Ciuca y en expresar su "respeto al voto ciudadano". El candidato señala que la gran sorpresa en las elecciones ha sido la bajada de Nueva Canarias. "Creo que nosotros dentro del resultado hemos salvado lo que teníamos, por lo que no hemos sido castigados por el desgaste de Nueva Canarias", aseguró el concejal electo. Carmen Hernández, que lidera la formación nacionalista, asistió anoche a conocer los resultados en la capital, acompañada del actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. La primera edil no dio declaraciones tras conocer los resultados y abandonó el recinto después de oír las palabras de Morales. Héctor Suárez, líder local de Coalición Canaria, otro de los partidos más perjudicados en las urnas, tampoco atendió a las llamadas para dar a conocer el balance electoral. Solo un partido ha conseguido representación por primera vez en el pleno municipal, que es Vox, con Esmeralda Cabrera al frente seguida de Janoa Anceaume. Unidas Sí Podemos pierde sus dos concejales y Unidos por Gran Canaria, que en las últimas elecciones se presentó con CC, no obtuvo representación.