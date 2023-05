Al comienzo de la campaña electoral, Carolina Darias participó en una clase de surf en la playa de Las Canteras. Aquella lección debió de surtir efecto en la candidata del PSOE a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria porque ha logrado salir victoriosa pese a la ola de derecha que ha acabado con buena parte de los gobiernos progresistas en España. De hecho, la exministra de Sanidad de Pedro Sánchez se convierte en el principal referente municipal de los socialistas en todo el país tras la caída de otras plazas como Sevilla.

El triunfo de Darias resulta notable en comparación con la otra apuesta personal del presidente del Gobierno, la también exministra Reyes Maroto, que logra mejorar los resultados de 2019 en la capital aunque sin superar a Más Madrid y sin la tracción suficiente ante la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular. También con Barcelona, en donde el candidato Jaume Collboni ha quedado finalmente por detrás de Xavier Trías.

En la sede electoral del PSOE en el Auditorio Alfredo Kraus, Darias hizo explícito el tirón de su candidatura pese a la noche agridulce que vivió el partido y presumió de victoria: «Hemos hecho un gran trabajo, una gran campaña, y los resultados así lo avalan, especialmente en el contexto general, por eso doy todavía más importancia y más valor a este gran resultado que hemos obtenido».

Darias se rodeó de su equipo en el atril desde el que se dirigió a los asistentes a la noche electoral socialista. Escoltada por Francisco Hernández Spínola, Inmaculada Medina o Josué Íñiguez, celebró que Las Palmas de Gran Canaria «volverá a tener una alcaldesa, la primera alcaldesa socialista de la capital grancanaria» tras el mandato de la popular Pepa Luzardo entre 2003 y 2007. «Vamos a dejarnos la piel para gobernar estos cuatro años con un gobierno de progreso», avanzó emocionada entre los aplausos y gritos de «¡alcaldesa, alcaldesa!».

Derrota del PP

En la terraza Tao, donde el PP congregó a sus simpatizantes para la noche electoral, a Jimena Delgado le tocó asumir la derrota. Felicitó al PSOE como fuerza más votada y «también a todas las fuerzas políticas por el comportamiento cívico de estas elecciones». Pese a que los números no dan para una alternativa liderada por ella, la candidata aseguró que «está todo abierto a posibles pactos» y que desde su formación lucharán «hasta el final» porque creen que «esta ciudad se merece un cambio y ahora lo creemos más que nunca».

Delgado mejoró los resultados de 2019 -«Hemos crecido en casi 7.000 votos con respecto a las últimas elecciones», resaltó- aunque sin alcanzar los de 2015, en los que el PP venció sin llegar a poder gobernar. Aunque anoche no aclaró si llegará a sentarse en el Pleno -meses atrás, en una entrevista con este periódico, afirmó que si no ganaba renunciaría al acta- avanzó que la formación seguirá «luchando para que este cambio llegue».

Vox irrumpe en el consistorio

La irrupción de Vox, mayor de lo que las encuestas pronosticaban, fue motivo de celebración en la sede del partido de ultraderecha. «Estamos muy contentos», aplaudió Alberto Rodríguez, diputado en el Congreso y candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria: «Tenemos la oportunidad de proyectar no solo el programa del partido, sino lo que representa: el sentido común», aseguró. Sus primeras palabras como futuro edil fueron una declaración de intenciones en la que dominó su argumentario habitual de política nacional -habló sobre el «gobierno socialcomunista» que «ya nació traicionando las promesas de sus propios electores»- sobre la política municipal, con una única referencia a la subida de sueldo de los concejales aprobada de forma unánime por toda la corporación saliente -gobierno y oposición- al comienzo del mandato.

El candidato de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, dedicó parte de su intervención al «disgusto» que supone la llegada de Vox al Ayuntamiento. «Resulta es que quién ha crecido con cuatro escaños es quienes no sabemos quiénes son, lo que proponen y lo que dicen». Aun así, frente a ese disgusto, para el edil «hay una buena noticia: no es posible conformar otra mayoría en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que no sea la progresista».

Sensación agridulce en Podemos

Los resultados de los comicios han dejado a Gemma Martínez como la única figura de Unidas Sí Podemos que tendrá presencia en el Ayuntamiento. «La sensación, evidentemente, es agridulce. Tenemos mucho que analizar. No son los datos que imaginábamos y, menos aún, la irrupción de una fuerza de ultraderecha que, realmente, es de ámbito nacional, porque no tiene ni programa, ni propuesta ni absolutamente nada», apuntó visiblemente afectada la candidata a asumir la alcaldía de la capital. Según adelantó, el partido se preocupará por analizar los resultados obtenidos este domingo. Ahora bien, garantizó que la formación morada seguirá apostando siempre por políticas de izquierdas. «Estaremos a la escucha de las diferentes propuestas que nos puedan ir haciendo, pero, desde luego, apostaremos por continuar con un gobierno de progreso» zanjó.

Desde Coalición Canaria, Francis Candil se mostró «muy contento» por acceder al Pleno de Santa Ana «únicamente como Coalición Canaria, sin acompañante y sin nada», aunque reconoció que la formación tenía «expectativas de tener mayores resultados». Para el candidato nacionalista, «la entrada de Vox ha sido como un elefante en una cacharrería» y ahora toca «esperar a ver como se van desarrollando los acontecimientos en las próximas semanas», en referencia a la negociación que aún será necesaria entre PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos -«quienes han pagado el desgaste del grupo de gobierno», en palabras de Candil- para conformar un pacto en la ciudad.

No fue una buena noche en la sede de Unidos por Gran Canaria (UxGC), que confiaba en tener la llave de la gobernabilidad en la capital, pero que ni siquiera llegará a tener representación en Santa Ana. Enrique Hernández Bento no ha logrado arrastrar a los votantes que el partido había tenido en anteriores convocatorias electorales y se queda lejos de las expectativas generadas en torno a su candidatura. «No hemos obtenido los resultados que queríamos en determinados lugares como Las Palmas de Gran Canaria, no llegamos a obtener representación por muy poquito», aseguró anoche Lucas Bravo de Laguna, presidente de la formación. Con el 99,7% escrutado, UxGC obtuvo el 3,31% de los votos, pero el umbral mínimo para acceder a un acta de concejal se encuentra en el 5%.

Resultados elecciones 28M en Canarias

