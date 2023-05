El alcalde de San Mateo en funciones, Antonio Ortega, ya da por hecho que los otros tres partidos que obtuvieron representación en las elecciones, Unión Veguera (UVE), Alternativa por San Mateo (AxSM) y el PSOE, van a formar un frente común para desalojarlo de la alcaldía después de tres mandatos con mayoría absoluta y ya incluso declina hacer siquiera una ronda de contactos. «No sondearé ningún posible pacto; después de la foto que se sacaron en la plaza del Ayuntamiento casi luciendo un pacto a falta de repartir carteras y elegir alcalde», señala Ortega.

Y esos tres partidos ya certifican su buena sintonía en la negociación de un posible pacto. Alexis Ramos, el candidato de UVE, que logró tres concejales, explicó este miércoles que «ya ha habido contactos y hay predisposición para darle un cambio al Ayuntamiento». «Queremos darle estabilidad y tranquilidad al pueblo, para que vuelva a estar unido», sostuvo en declaraciones a este periódico.

Por su parte, el edil electo del PSOE, José Déniz, explicó que su formación «va a facilitar el cambio y Ortega no va a ser alcalde con nuestros votos» pero decidirá, a medida que avance la negociación, si el partido se incorpora al grupo de gobierno o muestra sus apoyos desde fuera.

Desde AxSM, su líder, Isbael Peñate, también se mostró convencida de que saldrá un nuevo gobierno adelante. «Vamos sin prisa, pero sin pausa; lo importante es que quien ha hecho tanto daño a este municipio ha perdido la mayoría», aseveró, «hablamos con tranquilidad, las negociaciones no están siendo difíciles».

Ante este escenario, Ortega recordó que su partido, Avesan, fue el más votado y que en sus mandatos San Mateo ha sufrido «un antes y un después». «Un municipio que no aborda los grandes temas pendientes se queda atrás y no remonta», señala, «pero quizá la ciudadanía no lo ha valorado». Ortega avisó de que Avesan ha recurrido a la Junta Electoral porque hay votos en algunas mesas que se dieron por nulos por tener desperfectos por el casillero.

