«Si tengo un apoyo tan abrumador es porque en Gáldar las cosas funcionan»

Es uno de los alcaldes más votados de España en las elecciones del pasado domingo y se reafirma como primer aspirante al liderazgo de Nueva Canarias cuando se produzca el relevo generacional. Teodoro Sosa asegura que el secreto de su abrumadora victoria en Gáldar, 19 concejales de 21, es trabajar duro durante los cuatro años del mandato y no esperar a los 15 días anteriores a las elecciones.

En las elecciones del pasado domingo obtuvo 19 de los 21 concejales del Ayuntamiento de Gáldar, lo que quiere decir que ocho de cada diez personas que fueron a votar optaron por el BNR-NC. ¿Cuál es el secreto?

Trabajar, no hay otro. Las campañas no duran 15 días, eso es solo la parafernalia electoral, pero yo desde el día siguiente y durante los cuatro años estoy con la cercanía y la constancia. No hay que pensar que por tomar decisiones a última hora te van a votar. Después de 16 años de alcalde, que cuando acabe este mandato serán 20, en vez de ir reduciendo concejales, los hemos ido aumentando. Desde los siete con que empecé se pasó a nueve, después a 12, luego a 17 y ahora a 19. Es una ya cifra abrumadora, como para echarse a temblar.

Solo el PSOE y UxGC lograron representación en el Consistorio galdense, un concejal cada uno, mientras que grandes formaciones políticas como el PP, CC o Podemos ni siquiera olieron la posibilidad de entrar. ¿A qué achaca esa irrelevancia de los dos partidos que probablemente van a gobernar en Canarias los próximos cuatro años?

Creo que no tienen estructura municipal, se ha visto en muchos ayuntamientos. En el Norte esos partidos están ausentes porque no tienen implantación, mientras que la fortaleza de NC siempre ha sido esa, el trabajo desde abajo, desde los barrios, los colectivos y las asambleas. Y esa implantación municipal no sale en las encuestas. Los partidos de ámbito nacional vienen 15 días antes solo para montar la candidatura y el resultado es el que vimos el domingo.

¿Se ha parado a pensar en que unas victorias tan aplastantes también pueden ser interpretadas como el resultado de un régimen caciquil, donde la pluralidad política ha quedado reducida al mínimo?

Eso sería poner en cuestión el propio sistema democrático. El ciudadano ha votado masivamente. En Gáldar la cifra de abstención fue de las más bajas de Canarias, con lo cual no puede ser que solo se movilicen los votantes míos, sino que se moviliza toda la ciudad. Al contrario que en otros lugares, donde hay acusaciones de presunta compra de votos, aquí nunca ha habido cosas raras. Siempre ha sido un voto tranquilo, consciente, serio. No creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos estén equivocados. Cuando el pueblo habla es soberano y cuando lo hace de una forma tan unánime, por algo será. La reflexión es por qué hay ayuntamientos en los que el voto a un partido o a un equipo es tan abrumador. Es porque las cosas funcionan. Si en algo se ha caracterizado Gáldar en los últimos años es que ha despegado. De un municipio que solo salía en los titulares por lo negativo, porque estaba hundido en el más absoluto caos económico y social, a ser hoy un referente en la isla de Gran Canaria.

¿Qué porcentaje del éxito atribuye a su tirón personal y qué tanto por ciento a la organización del BNR-NC?

Decía en el último mitin que el BNR es Gáldar y Gáldar es el BNR. Quizá parece una cierta chulería, pero hoy en día la gente se ha identificado mucho con la forma de gestionar del BNR, un partido local que empieza desde abajo, con pico y pala constante. No niego que pueda haber también un componente de apoyo personal, sería engañarme. En cierta forma hay un respaldo al esfuerzo que he realizado. Y además no he cambiado en 16 años. Lo normal es que las personas cambien. Cuando están en un puesto importante se pueden endiosar, pero quienes me conocen saben que no es así. En estos últimos cuatro años he tenido que estar también en el Cabildo y se decía que me iba a ir, que iba a abandonar la alcaldía de Gáldar, pero he mantenido un trabajo constante en la isla, no hay día en que no haya visitado un pueblo, pero también el mío. Desde primera hora de la mañana busco tiempo para estar en un lado y en otro.

En estos comicios aumentó los votos en casi 10 puntos y logró dos concejales más. ¿Ha influido que también sea consejero del Cabildo?

En proporción, los votos de Gáldar en el Ayuntamiento y en el Cabildo crecieron de la misma manera. Es verdad que se identifica que el que un alcalde esté también en el Cabildo cierta forma influya en la gestión y en las reivindicaciones municipales legítimas. Pero no solo en Gáldar. Si se comprueban las cifras electorales del Norte, que es lo más cercano que yo tengo, la gente ha respondido bastante. La candidatura de Antonio Morales sacó unos 10.000 votos más que la del PSOE, aunque las encuestas daban un empate o que incluso Augusto Hidalgo nos superaba, pero al final hasta estuvimos a punto de lograr el consejero número nueve.

Los grupos opositores del Cabildo le han acusado de valerse de su cargo de consejero de Presidencia para arrimar es ascua a su sardina y beneficiar a Gáldar en el reparto de proyectos e inversiones entre los 21 municipios. ¿Hay cifras que confirmen o desmientan eso?

Es legítimo que los consejeros de la oposición pretendan meter el dedo en el ojo con esas acusaciones, pero así les han ido los resultados en Gáldar, porque cuando tú criticas de esa manera luego no puedes venir a pedir el voto en esta ciudad. Si hoy sacamos las cifras de inversión por municipios, estoy completamente seguro de que donde más se ha invertido, sin lugar a dudas, es en Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital y donde vive la mitad de la población de la isla. Se puede comprobar con las cifras sobre la mesa, porque los grandes proyectos y los grandes centros del Cabildo están todos en Las Palmas de Gran Canaria, como los museos, el estadio, el Gran Canaria Arena, las instalaciones deportivas, Infecar o las propias dependencias cabildicias. Si sacamos esas cifras, ¿eso no es inversión directa? El mayor porcentaje está en la capital, pero el Cabildo ha hecho inversiones en todos los municipios, incluso las que he hecho yo desde la Consejería de Presidencia. Pero responder sería entrar en el juego de los que realizan esas acusaciones para desprestigiarme diciendo que ha habido un trato de favor hacia un municipio con respecto a otros, pero el que me conoce sabe que no es así.

Después de 16 años, ¿qué le queda por hacer en Gáldar que no haya podido hacer antes?

Muchas cosas, si no fuera así no me hubiese presentado. Hay 21 ejes o retos principales, pero por citar algunos este es el mandato en el que esperamos cerrar ya la deuda municipal, dejarla a cero. A final de este año 2023 quedarán unos 9 millones de los 31 millones que se debían cuando yo llegué a la Alcaldía. Así se dejarán de pagar intereses y se podrá utilizar ese dinero en otras inversiones. También hay que terminar el instituto del barranco, completar el emisario y la depuradora de Bocabarranco, aumentar el número de aparcamientos porque es necesario para el tejido comercial, diversificar la economía, llevar agua a las zonas de cultivo, seguir potenciando al sector ganadero y agrícola o desarrollar el Parque Tecnológico de Botija. Y tener el casco histórico de Gáldar como un referente turístico y comercial.

¿A qué se refiere con lo de referente turístico?

A potenciar un turismo sostenible y diferenciado, para que los visitantes de Gran Canaria conozcan los cinco museos del casco de Gáldar, la bandera azul de Sardina del Norte, el Patrimonio Mundial de la Unesco en nuestra parte alta de Risco Caído y Barranco Hondo, o todo el movimiento que se pueda generar en el Camino de Santiago, los senderos y el albergue de Caideros. He hablado de diversificar y todo lo meto ahí porque entiendo que Gáldar, afortunadamente ha ido trabajando en los últimos años para que no toda la capacidad económica esté en una sola actividad, como por ejemplo sucede en el Sur de la isla. La comarca Norte resistió la pandemia porque tenía mejor diversificada la economía, sigue habiendo almacenes exportadores de plátanos, granjas agrícolas o queserías. Y también hablo de planes de barrios y de medianías, porque hay que distribuir las obras y no hacerlas 15 días antes de las elecciones. Al final la gente sabe dónde va su dinero y eso ha llevado a que Gáldar sea hoy esa capital comercial. Lo que quiero decir es que Gáldar, al igual que el Cabildo con Antonio Morales, tiene un modelo de ciudad que ha trabajado en los últimos años de forma seria y constructiva, integrando a todos los sectores económicos y consiguiendo que sea esa capital comercial, agrícola y turística del Norte. Y de la mano de Guía y de Agaete, porque no tenemos rivalidad, sino trabajo conjunto.

El Bloque Nacionalista Rural también se ha presentado por primera vez en Agaete y tiene la posibilidad de pactar con el PSOE para desalojar a la actual alcaldesa del PP, María de Carmen Rosario Godoy. ¿Es ese el acuerdo que se va a buscar?

Todavía no se han cerrado acuerdos con nadie. El candidato, Jesús González, transmitió en la campaña que se sentaría con todas las partes. Y es lo lógico. Pero sí que es verdad que Agaete ha hablado de un cambio. Cuando se pierden las mayorías absolutas, además muy sólidas, cuando ocurre lo que pasó en la noche electoral, hay que saber escuchar y creo que Agaete ha dado un mensaje claro de cambio. Nosotros montamos el BNR en Agaete después de Semana Santa, sacamos cuatro representantes y casi logramos el quinto concejal para empatar con el PP. Es decir, si en solo un mes y medio nos posicionamos como segunda fuerza, por algo será. El BNR se sentará con todos y escuchará, pero se va a luchar porque en BNR tenga la Alcaldía. Es legítimo y se va a intentar, serán los concejales los que negocien y será el candidato el que tenga la última palabra.

«Tendrá que haber un relevo generacional en Nueva Canarias, pero las prisas son malas consejeras»

Su victoria en Gáldar y la de Antonio Morales en el Cabildo tienen un sabor agridulce por el resultado en el Parlamento y, sobre todo, por el hecho de que Román Rodríguez se quede fuera de juego los próximos cuatro años. ¿Ha llegado la hora de plantearse un relevo generacional en Nueva Canarias para que usted suba los siguientes peldaños?

Hemos mantenido los cinco diputados, pero efectivamente queda un sabor agridulce porque ninguna encuesta o análisis nos indicaba que perderíamos el diputado de la lista regional. Nadie llegó a ver ese auge de la extrema derecha en toda España y también en Canarias, nos cogió con el pie cambiado. No obstante, hemos resistido en Gran Canaria y podemos aumentar el número de alcaldías con las que ya tienen mayoría absoluta y las que pueden llegar con los pactos. Es verdad que hay una generación, que es la mía, que tiene 20 años menos que los principales dirigentes de NC, pero ya estamos también en primera línea. Hay gente comprometida y trabajando de primer nivel como Francisco García, Óscar Hernández, Pedro Rodríguez o Francisco Atta, gente con bastante recorrido. Es cierto que tendrá que haber un relevo, pero las prisas son malas consejeras. Cuando me preguntan que si algunas personas deberían dar un paso a un lado, lo que les contesto es que de la misma manera me lo pueden decir a mi en Gáldar, porque llevo 16 años de alcalde y alguien me puede pedir que deje paso a la siguiente generación. Y vuelvo al principio, cuando la inmensa mayoría de la población me apoya, ya me entra la duda, porque en todas las veces que me he presentado a alcalde he mejorado los resultados anteriores, nunca he retrocedido en votos o concejales. Por tanto, tiempo al tiempo. Yo no he corrido nunca, prefiero ir con el paso firme. No soy de dar codazos ni me gusta el exceso de protagonismo, así que estaré donde me pidan.