En San Bartolomé de Tirajana baila un concejal. O al menos eso ha puesto sobre la mesa Partido Popular-Agrupación de Vecinos (PP-AV), la formación que ganó las elecciones municipales del pasado domingo en esta localidad, que ha pedido ante la Junta Electoral de Zona de Telde un recuento de los votos al considerar que hay un error en el escrutinio realizado tras el cierre de los colegios electorales. Ese nuevo recuento podría otorgarle un concejal más, pasar de siete a ocho ediles y mantener así la representación que tiene durante este mandato. Y con ello, además, podría conseguir una ligera ventaja sobre el resto de fuerzas políticas de cara a la negociación del pacto al que necesariamente está abocado. Lograrlo depende de tan solo diez votos, según sus cálculos.

Los resultados provisionales de los comicios del domingo dejaron un empate a siete concejales entre PP-AV y Coalición Canaria, aunque los populares vencieron en esta cita en número de votos con 5.363 sufragios frente a los 4.828 de los nacionalistas, dando una victoria a Marco Aurelio Pérez frente a un Alejandro Marichal que, no obstante, ha conseguido duplicar los apoyos que obtuvo hace cuatro años. Atrás quedan el PSOE, que cayó hasta los seis concejales, uno menos que hace cuatro años, y Nueva Canarias, que logró mantener in extremis sus cinco ediles. Y con este escenario se abren varios frentes, pues ante la ausencia de una mayoría suficiente como para gobernar en solitario los partidos tendrán que sentarse a negociar un gobierno de coalición.

Pero antes de llegar hasta ahí, la Junta Electoral debe responder a la revisión del escrutinio formulada por PP-AV. La formación considera que puede optar a un octavo pasajero por una diferencia de apenas diez votos, según fuentes del partido, que explican que el supuesto error está en una mesa electoral ubicada en Fataga, en cuyo acta aparecía escrito de puño y letra una cifra que no coincidía con el voto numérico. Y para ello habrá que revisar los 210 votos nulos y los 115 en blanco. En el mejor de los casos, la Junta Electoral responderá a la formación mañana mismo.

Negociaciones

Conseguir para esta formación ese octavo representante supondrá que lo perderá el PSOE, que de los seis que ha conseguido según los datos provisionales pasaría a solo cinco, dos menos que en 2019 y con los que en este mandato logró conformar un gobierno cuatripartito que mantuvo a Narváez en la alcaldía.

Si bien en otros once ayuntamientos en los que ninguna formación obtuvo mayoría absoluta los distintos partidos ya han iniciado las conversaciones para conformar un pacto estable para los próximos cuatro años, en San Bartolomé de Tirajana la negociación todavía no ha arrancado, a la espera de conocer el resultado de la decisión de la Junta Electoral.

Mientras tanto, todas las posibilidades están sobre la mesa. El pacto más esperado es el de PP-AV y CC, que con los resultados provisionales o definitivos obtendría una mayoría de 14 o 15 concejales, suficientes para gobernar sin la necesidad de apoyos externos. Y se da por hecho dada también la buena sintonía entre PP y CC para formar el Gobierno autonómico.

No obstante, puede haber piedras en el camino porque el líder de CC, Alejandro Marichal, no lo pondrá fácil y, a pesar de obtener menos votos, exigirá la alcaldía. «Es evidente que PP-AV es el socio preferente, pero nosotros no nos cerramos a ninguna posibilidad», señaló ayer Marichal en declaraciones a Cope Canarias, «ha perdido un concejal el PP y otro el PSOE y ha dejado a CC en una situación determinante para poder marcar el próximo gobierno. Y eso es lo que nosotros vamos a intentar defender sin renunciar a la alcaldía; después de duplicar el número de votos y de ser la única fuerza que creció en número de concejales, estamos legitimados para liderar la posibilidad de conformar gobierno».

Marichal no cierra la puerta a otra opción que excluya l PP-AV. «Es cierto que políticamente no hay sintonía con Narváez después de que nos echara del gobierno, pero la ciudadanía nos ha dicho que tenemos que llegar a pactos y creo que no es inteligente por nuestra parte cerrarnos a ningún tipo de acuerdo», añadió. Con los cinco ediles del PSOE sumaría un gobierno de 12 concejales, aún insuficientes para la mayoría, por lo que tendría que incorporar también a los cinco de NC.

Sobre las declaraciones del abogado de la familia Kiessling en las que afirmó que si Marco Aurelio Pérez volvía a la alcaldía no se construiría el Siam Park, si bien Marichal sostuvo que «ni en broma se puede permitir que los intereses de un empresario condicionen la formación de un gobierno», sí entiende que el parque es un proyecto estratégico para la isla y lo pondrá sobre la mesa para la formación de cualquier gobierno.

Desde el PSOE, por su parte, están «abiertos a todas las posibilidades y sin líneas rojas», según fuentes del partido. Eso abre la puerta, incluso, a un pacto con PP-AV, que sumaría 13 concejales, al que podría incorporarse NC y reforzar el gobierno con 18 ediles. NC ha optado por no pronunciarse por ahora.

