Más de la mitad de los municipios grancanarios está pendiente de posibles pactos para conocer quién va a ser el nuevo alcalde que tome posesión del bastón de mando el 17 de este mes de junio. La decisión de sus habitantes ha propiciado que algunos de los actuales alcaldes tengan muy comprometida su continuidad, siendo incluso las fuerzas más votadas. Entre ellos, el alcalde de La Aldea, Tomás Pérez; de Agaete, María del Carmen Rosario, además de San Mateo (Antonio Ortega), y de Ingenio (Ana Hernández). A su vez, es casi seguro que termine haciendo las maletas Conchi Narváez (San Bartolomé de Tirajana), además de la ya anunciada renuncia de Carmen Hernández en Telde.

El PSOE de Guía guarda la llave del futuro del regidor actual, Pedro Rodríguez (Juntos por Guía-Nueva Canarias), después de que se haya comenzado a mover una opción alternativa entre otras fuerzas para tumbar su continuidad, barajándose incluso concederle la Alcaldía al socialista Alfredo Gonçalves, pese a que sus posibles compañeros han logrado unos mejores resultados.

Mientras, tanto existen muchas posibilidades de que el socialista Juan Jesús Facundo (Arucas) mantenga su actual alianza con el Partido Popular, al igual que Jaime Hernández (Comfir-Nueva Canarias) con los socialistas en Firgas, y de Sergio Nuez (PP) en Teror con el PSOE.

El caso de Santa Brígida es muy particular, ya que las opciones son muchas, en un municipio tan abierto a posibles alternativas, fruto de resultado electoral. En Valsequillo también se pueden dar distintas opciones, siendo la más viable la continuidad del alcalde por ASBA-NC, Francisco Atta. En Santa Lucía podría seguir el alcalde Francisco García (Nueva Canarias.

Arucas.

Los cuatro años de pacto entre el PSOE y el PP les ha permitido a ambos obtener unos mejores resultados electorales ahora, respecto a los que alcanzaron en 2019, lo que ha supuesto un respaldo general a su gestión. El grupo socialista de Juan Jesús Facundo volvió a repetir su mayoría en Arucas, mejorando en el recuento de votos pero sin lograr que variara el número de concejales. En la misma línea, los populares de Sebastián Guerra han pasado de tres a cuatro concejales, lo que demuestra que han salido reforzados de estos cuatro años de mandato. La relación entre ambos ha sido en general fluida, por lo que fuentes socialistas reconocen que es la primera opción que se baraja en estos momentos para continuar un mandato más. La otra alternativa es que el PSOE se apoye en Nueva Canarias para cerrar una mayoría absoluta, toda vez que es su aliado más natural en otras instituciones. En este caso, hay que tener en cuenta que en el anterior mandato Facundo desistió de esta opción al sentirse traicionado cuando ambos eran socios de gobierno, como reconoció en un pleno de la Corporación, por lo que se negó a secundar este pacto que podría ser ‘más natural’ para ambas filas políticas.

Existen otras alternativas matemáticas, siempre favorables al PSOE, pero son casi inviables a tenor de las manifestaciones de unos y otros.

Todo queda en manos del PSOE. Si nos atenemos al presente, la opción más previsible sería que el actual alcalde en funciones, Pedro Rodríguez, reedite el cargo, al ser su partido (Juntos por Guía-Nueva Canarias) el más votado aunque haya perdido fuerza. Pero los números le exigen conseguir dos ediles más, y podrían venir de la mano de su actual socio, del PSOE de Alfredo Gonçalves. De esa forma, los socialistas aparecen como la principal llave para formar gobierno, y por ello también se dejan querer. Y no solo por Nueva Canarias. De ahí que no todo esté tan claro. Algunas voces hablan de que el resto de fuerzas han llegado a ofrecerle la Alcaldía para tumbar a Pedro Rodríguez, aunque para ello deben unirse cuatro partidos. Pero no será en este caso un problema, en principio, del resto de partido, que han mostrado sus discrepancias con la forma de hacer política del actual regidor, después de tantos años en el poder. Tal es así, que el segundo y tercer partido más votados surgieron en los últimos meses de la mano de antiguos concejales críticos con Rodríguez, como es Felipe Pérez (Unidos por Gran Canaria) y José Manuel Santana (Ahora Guía). Pedro Rodríguez lleva en el cargo desde 25 de octubre de 2010, cuando sustituyó a su compañero entonces Fernando Bañolas. Desde entonces había obtenido mayorías absolutas, aunque en el último mandato sufrió una escisión que lo dejó sin mayoría, por lo que tuvo que recurrir al PSOE para poder gozar de estabilidad. Para esta opción que se ha abierto se requiere unir a cuatro fuerzas: las dos citadas y al Partido Popular de Alejandro Rivero, aupando al PSOE.

Teror.

El PSOE de José Agustín Arencibia vuelve a ser la llave en la Villa mariana, después de que tanto Nueva Canarias (liderado por Isabel Guerra) y el Partido Popular empataran en el número de concejales; y, sobre todo, que entre ambos no existe, en principio, ninguna opción de darse la mano para volver a gobernar juntos. No se puede olvidar cómo acabaron la vez anterior y cómo han fluido las relaciones desde entonces, con continuos enfrentamientos, que acabó con unir al PP y PSOE compartiendo la alcaldía a tiempos iguales. Nueva Canarias y PP han sido los partido más votados, y el resto de fuerzas políticas desaparecieron del panorama.

En el PP se habla de que en un 99% volverán a continuar juntos, si bien el PSOE se muestra más cauto y se deja querer por ambos partidos, a la espera de que se sienten a negociar y reciban las propuestas de gobierno. En este caso, el aspirante socialista llega nuevo y sin las trabas del pasado, por lo que siempre queda abierta una puerta a cualquier opción para llevar las riendas de Teror a partir de estos momentos.

La Aldea de San Nicolás.

El municipio vive aires de renovación. Tomás Pérez (PSOE) fue el más votado, pero en esta ocasión se quedó sin reeditar su mayoría absoluta. Y esto abre la puerta a nuevas opciones para regir la Aldea, dependiendo del juego de sillas entre Nueva Canarias y el Partido Popular. En ese caso, en el ambiente aldeano reina la posibilidad de cambio, si se sella un acuerdo entre estas dos últimas fuerzas, que podrían mandar a la oposición a los socialistas. Tomás Pérez está abierto a la negociación, pero también admite que se siente el objetivo de todos, al igual que en su momento fue Celestino Suárez, el alcalde de Coalición Canaria que tantos años gobernó en La Aldea. El optimismo mostrado por los nacionalistas y populares tras conocerse los resultados muestran sus esperanzas de entrar en el gobierno.

Firgas.

El alcalde en funciones de Firgas, Jaime Hernández (Compromiso por Firgas-Nueva Canarias), alcanzó una mayoría holgada en estas elecciones. Tanto, que Jaime Hernández reconoce que estuvo a apenas 14 votos de alcanzar en el recuento final y tras algunos vaivenes una mayoría absoluta, desconocida desde hace muchos años en el municipio. Es más, ganó en todas las mesas electorales. Y lo hizo en aquellos lugares en los sus rivales han tenido históricamente una gran fortaleza. Entre otras razones, porque los otros candidatos viven en estos barrios, como es Buen Lugar y Casablanca. A partir de ahí, el nuevo gobierno municipal requiere de un pacto para garantizar la estabilidad. Y, en este caso, pocas dudas hay de que el Ayuntamiento de Firgas volverá a ondear el pacto entre Comfir-Nueva Canarias con el PSOE, como ya ha lo ha hecho en estos últimos años. Ambas fuerzas reconocen su predisposición a volver a sumar. Jaime Hernández no esconde que antes de las elecciones, le manifestó a su compañero Alexis Henríquez su deseo de seguir juntos. «Es nuestro socio preferente», señala Hernández, que destaca que ha podido ser el primer alcalde en 20 años que no ha tenido sobresaltos desde que están juntos, tras vivir la Villa mucho tiempo convulso por mociones de censuras y fugas. «No se entendería otra opción», apunta Jaime Hernández.

A su vez, el candidato socialista también muestra su predisposición, aunque siempre depende de Comfir mover ficha, ya que los números también avalan otras posibles opciones.

Agaete.

La alcaldía de Agaete está también a punto de coger un nuevo rumbo. El baile de negociaciones empezará casi de inmediato, pero de momento todo hace indicar que la alcaldesa en funciones, María del Carmen Rosario (PP), que logró el respaldo mayoritario de sus vecinos, puede salir malparada ante el Bloque Nacionalista Rural (BNR)-Nueva Canarias de Jesús González, y el PSOE de Candelaria Mendoza. Los nacionlistas reconocen que la Alcaldía es irrenunciable para sellar cualquier pacto. A partir de ahí, entienden que su irrupción en el panorama político local ha generado ilusión entre sus vecinos por el perfil que presentan, y desean ser importantes para propiciar una transformación del municipio en un futuro próximo. Los socialistas también están a la espera de propuestas de uno y otro lado. Y para evitar que existan fricciones, como las que su dieron antaño entre NC-PSOE antes de que firmaran la alianza que dio el bastón de mando a Juan Ramón Marín y que a punto estuvo a dar al traste con el alboroto inicial en los anteriores comicios, se creará un grupo de negociación.

La opción que se baraja tras los últimos resultados electorales sería la firma de un pacto entre el partido más votado, Nueva Canarias, del alcalde en funciones, Francisco García, con la segunda fuerzas, el PSOE de Julio Ojeda. Los nacionalistas comenzaban en la tarde de ayer a estudiar de forma interna las prioridades para sentarse en la mesa de negociación, quedando también a la espera de cómo vayan desembocando los pactos en otras Corporaciones. Entre ambos sumaría 14 concejales, de los 13 que necesitan para obtener una mayoría absoluta que permita la estabilidad durante es mandato.

Ingenio.

José López Fabelo (Fórum Drago Nueva Canarias) obtuvo nueve concejales, y ya se ha nombrado una comisión formada por tres personas para entablar la negociación. Se está fijando un calendario de reuniones con otras formaciones desde la tarde de ayer para formar el gobierno. Todavía no se habla de socio, pero la única premisa es que escuchar el sentir de los vecinos, según señalan dentro del partido. Uno de los posibles pactos consiste en refrendar los apoyos del Cabildo, con el PSOE, de la actual regidora, Ana Hernández, que tiene cinco concejales. Se evitaría así un cuatripartito como en este mandato, aunque no se descarta sumar a otras fuerzas

Santa Brígida.

En la Villa el voto está completamente fragmentado y las quinielas pueden variar de aquí al día de la toma de posesión. El actual grupo de gobierno de PP, CC-UxGC, PVSB (junto a una edil de Ciudadanos, que no se presentó a estos comicios). Esta vía sería posible si el líder popular Martín Sosa, que ha ganado las elecciones, abre la puerta a sustituir ese apoyo por Vox. Pero ese apoyo tampoco depende de él.

Valsequillo.

Las posibilidades siguen abiertas en el municipio, después de que el candidato de ASBA-Nueva Canarias, Francisco Atta, obtuviera una victoria agridulce, ya que ganó las elecciones sin llegar a la mayoría absoluta de siete concejales que logró en 2019. Con estos datos, estará obligado a pactar para mantenerse en el gobierno municipal. Los pactos en cascada apuntan a la que podría significar también la suma más previsible para poder gobernar en el ayuntamiento de Valsequillo. Esto supondría sumar con el único edil que logró el PSOE y volver a tener la mayoría para formar gobierno. Pero también puede darse la posibilidad de que los socialistas rechacen esta opción y sumen con los cuatro ediles de Asava, el de Plataforma Vecinal por Valsequillo y el de Coalición Canaria. Esta vía también abre la puerta a una mayoría alternativa de siete ediles que permitiría desalojar a Francisco Atta, después de acumular doce años al frente del Consistorio.

