«El éxito en Valleseco ha sido contar siempre con los vecinos»

El PP ha logrado mantener la mayoría absoluta que arrastraba desde los cuatro anteriores mandatos, aunque en este caso ha caído 32 votos. ¿Qué valoración hace de los resultados?

Es cierto que hemos tenido 32 votos menos, pero también es verdad que bajó la participación por el puente del Día de Canarias y hubo un descenso de 300 votantes. Estamos muy satisfechos porque a pesar de que se planteó un cambio de candidato, los vallesequenses supieron reconocer que el esfuerzo del PP no es solamente de una única persona, sino de un equipo que ha sabido gestionar el Ayuntamiento durante años.

¿En algún momento temió que no pudiera mantener la mayoría que recogió de Dámaso Arencibia o eso no pasó por su cabeza?

Los cambios son complicados. Dámaso llevaba unos años planteándome la necesidad de propiciar el cambio de cabeza de lista, porque cuando se perpetúa una misma figura luego siempre es más difícil hacer la transición hacia un nuevo equipo de trabajo. Planteó que ahora era el mejor momento para ese cambio porque la oposición también estaba en una transición en su equipo municipal. Siendo sincero, sí considerábamos que teníamos posibilidades de mantener el resultado, porque la gente sabía que había gestión. Tanto es así que si no llega a ser por la alta abstención, pues la participación fue del 75,63%, cuando en Valleseco la participación ronda siempre el 80%, estamos convencidos de que habríamos podido conseguir el noveno concejal. No obstante, estamos contentos y nos sentimos apoyamos para continuar gestionando el municipal durante los próximos cuatro años.

En un escenario político en que cada vez se fragmenta más el voto, ¿cuál es la forma para lograr la mayoría durante 16 años y además lograr otro mandato?

Yo diría que el éxito está en la gestión y en la complicidad entre los vecinos y los gestores. Nosotros siempre hemos estado atentos a las necesidades de la población y, sobre todo, desde el principio siempre hemos consensuado las acciones de gobierno con la vecindad. No imponemos ninguna actuación; a veces hemos acertado con iniciativas que los vecinos han alabado y otras veces hemos propuesto acciones que los vecinos han rechazado y, por supuesto, nosotros las hemos retirado. Es el caso de la creación de un camping en Valleseco: a nosotros nos pareció interesante, pero como rechazaron la propuesta, nosotros la eliminamos para no ser unos irresponsables. Sin embargo, hay otras decisiones que los vecinos no han solicitado, como un centro de salud mental, pero que hemos decidido impulsarlas por el interés general, porque no solo benefician a Valleseco sino a toda la comarca.

«Voy a tener total libertad para gobernar, pero pedir consejos a Dámaso será bueno»

Ha pasado 16 años como concejal del gobierno municipal de Dámaso Arencibia. ¿Cómo afronta su primer mandato como alcalde?

Con ganas de trabajar y de llegar a acuerdos. Yo nunca he sido de imponer nada. Cuando me reúno con mis compañeros siempre intento escuchar sus propuestas porque sus sugerencias siempre me hacen plantearme nuevas iniciativas. Y su apoyo es muy importante para que la figura de la alcaldía se relaje y pueda llegar a acuerdos y tomar decisiones con más tranquilidad, para luego no encontrarme con disconformidades en el futuro. La idea es que, entre todos, diseñemos un gobierno en el que todas las áreas sean gobernadas por sus respectivos concejales y que sean ellos mismos quienes hagan sus propuestas y tomemos las decisiones entre todos.

¿Gobernará con total libertad?

Sí. Dámaso siempre acusó al PSOE, en la oposición, de estar influenciado por la figura de Juan Salvador y por eso no tenían la oportunidad de desarrollar un programa de oposición. En nuestro caso, hasta ahora, nunca me dio indicaciones para que pusiese a una u otra persona en la lista electoral; me dio total libertad para hacerlo. Pero es bueno que la experiencia de Dámaso influya, porque ha sido alcalde durante 16 años, tiene un gran bagaje y además es funcionario de la Administración Pública. Tenerlo a mi lado para pedirle algún consejo siempre será bueno, pero él no va a interferir en la actividad del Ayuntamiento.

¿Hará una nueva distribución de carteras? ¿Mantendrá Urbanismo?

Si hay algo que siempre he tenido claro es que el alcalde se debe a sus vecinos y no a la gestión. Los concejales son los que tienen que gestionar las carteras y luego consensuar las propuestas entre todos, pero la alcaldía debe estar a expensas de la vecindad y sobre todo dedicarle mucho tiempo a las personas para saber a qué hay que destinar el dinero. Dicho esto, cederé Urbanismo a otro concejal, pero yo, por ahora, me quedaré Planeamiento hasta que culmine el Plan General, porque sería una irresponsabilidad trasmitírselo que quizá no tiene todo el conocimiento necesario. También me encargaré de la modernización de la Administración Pública.

¿En qué fase está el Plan General?

En julio cierra el plazo de exposición pública tras la aprobación inicial, incorporaremos las alegaciones de las Administraciones y esperamos que en otoño se publique en exposición pública nuevamente.

¿Cuáles son sus grandes retos para este mandato?

El principal objetivo es consolidar todos los servicios básicos municipales, pues ya estamos llegando a niveles que otros municipios anhelan en cuanto a servicios de ayuda a domicilio, alumbrado y abasto. Y ahondaremos en iniciativas como la creación de una comunidad energética para abaratar la factura de la luz a los vecinos e impulsaremos el modelo de vivienda colaborativa para solucionar la falta de plazas para personas dependientes.

El Consistorio impulsó la instalación de una tirolina y un bosque, ¿en qué quedaron esos proyectos?

Fueron dos propuestas para el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, pero no obtuvieron la confianza de la comisión de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias. Ambos proyectos eran aptos para ser aprobados, pero a veces estos proyectos decaen por motivos políticos. Insistiremos en ellos.

«Si no llega a ser por la alta abstención, estoy convencido de que habríamos logrado el noveno edil»

En otros asuntos, El PP ha desaparecido en varias instituciones. ¿A qué lo atribuye?

Los partidos necesitan infraestructura orgánica y en este sentido el PP ha estado bastante tiempo fuera de los órganos de poder de las grandes corporaciones insulares y del Gobierno, y eso hace que los órganos de control vayan disminuyendo. Esperemos que ahora con la incorporación del PP en el Gobierno de Canarias el partido vuelva a reestructurarse y poco a poco renazcan los órganos municipales.

Si se firma el pacto regional entre CC y PP, ¿qué espera Valleseco de ese Gobierno?

Espero que vean con buenos ojos iniciativas como las comunidades energéticas, las viviendas colaborativas, la tirolina, el plan de balsas comarcal, la residencia de mayores y el centro de salud, pues todos necesitan financiación autonómica. Los dos últimos tienen dotación presupuestaria, suelo y proyecto y solo está a la espera de que el Gobierno dé la orden para que salgan a licitación.

¿Cómo va la irrupción de la extrema derecha en algunas instituciones canarias?

En algunas mesas donde Podemos tenía apoyo, el voto se ha trasladado a Vox. Así que más que una irrupción de la extrema derecha, yo hablaría de la transferencia del voto, de un voto protesta por el descontento por la actividad.

¿Qué espera de los tres concejales de la oposición?

Sosiego y armonía, porque en los actos de campaña se han utilizado expresiones a veces desafortunadas y argumentos no contrastados. Y que pongan propuestas sobre la mesa, que sea una oposición constructiva y no destructiva.

