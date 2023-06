La posibilidad de firmar un pacto entre el Partido Socialista Obrero Español y Nueva Canarias se disuelve ante la falta de apoyos, lo que despeja el camino para que Juan Antonio Peña sea nombrado alcalde de Telde el próximo 17 de junio. La renuncia de Carmen Hernández para, según sus palabras, apoyar una alcaldía de Alejandro Ramos parece no haber surtido efecto, pues el pacto "progresista" al que alude la alcaldesa en funciones requiere del apoyo de los tres concejales de Coalición Canaria y los dos de Más por Telde para alcanzar la mayoría. Sin embargo, Juan Francisco Artiles, representante de Más por Telde, avanza que su intención es "respetar que la lista más votada sea la que presida el municipio".

En vistas de que la fuerza con más apoyos el pasado domingo fue Ciuca - Ciudadanos para el Cambio, esto descarta un posible respaldo a las formaciones nacionalistas y socialistas, que reunirían a lo máximo 12 concejales en caso de contar con los votos de Coalición Canaria, algo que tampoco parece probable, y sin estos se quedarían en nueve. Por tanto, la segunda fuerza política se aleja del mínimo de 14 concejales que necesita para alcanzar la mayoría y pierde sus opciones de llegar a la alcaldía. Desaparece así la única alternativa que puede hacer frente, en función al número de votos, a un posible gobierno compartido entre Ciuca, el Partido Popular y un tercer grupo que aún está por discernirse.

Por parte de Nueva Canarias, pese a que la alcaldesa en funciones ha avanzado su intención de apoyar un Gobierno liderado por los socialistas, Alejandro Ramos explica que "no ha habido ningún tipo de contacto de momento". El cabeza de lista asumió, en base a esto, que "el próximo pacto es PP, Ciuca y algún otro partido más que se conforme, que todo parece indicar que será uno que tenga dos o tres concejales".

"Nosotros no hemos iniciado ningún tipo de conversación con nadie, le corresponde a Ciuca iniciar las negociaciones y todo hace ver que se está obviando a la segunda fuerza y directamente se está yendo a conversaciones con los populares", aseveró Ramos sobre las posibilidades de un acercamiento con Peña. El candidato a la alcaldía indica que el ganador de las elecciones municipales de este domingo "quiere un Gobierno de corte conservador en el municipio".

Primeras reuniones

El grupo de Artiles, por su parte, organizó anoche una ejecutiva interna para analizar las posibles opciones tras haberse reunido esta semana con la formación de Peña, una reunión que califica de "bastante cordial". "No hemos decidido nada todavía", remarca el líder de la agrupación, que enfatizó en "respetar la voluntad de los ciudadanos".

El partido cuenta con dos concejales, que sumados a la alianza más probable entre PP y Ciuca sumarían 13, suficientes para alcanzar el Gobierno siempre que Vox no apoye una alcaldía del PSOE. La otra opción es que CC y PP repitan el pacto regional, con lo que tendrían ya los 14 votos necesarios para la mayoría sin Más por Telde. "En ninguna quiniela sumamos así que no voy a dar por hecho nada que no sea seguro. El que tiene que mover ficha es el candidato de la lista más votada y en sus manos está la decisión", concluyó Artiles.

Las negociaciones acercan un Gobierno de Ciuca La caída del pacto entre el PSOE y Nueva Canarias ante la falta de apoyos para alcanzar la mayoría abre el camino a una alcaldía de Juan Antonio Peña, líder de Ciuca - Ciudadanos para el Cambio. La victoria del pasado domingo, que rompió todas las quinielas, le ha permitido mantenerse en el pleno municipal junto a seis nuevos ediles: Carmen Batista, Miguel Ángel Rodríguez, Desirée Hernández, Juan Francisco Jiménez, Nayra Navarro y Cristhian Santana. Se trata de un equipo conformado en su mayoría por treinteañeros que, si cierra un pacto en los próximos días, pasarían a conformar parte del grupo de Gobierno. De momento el partido ya ha tenido la idea de lanzar camisetas "en agradecimiento tras la abrumadora respuesta de los jóvenes y los más pequeños de la casa", aseguró Peña. El partido ha creado un lote de prendas de distintos colores con el lema de "Telde, gran ciudad", que los menores o sus padres podrán recoger en la sede del partido, ubicada en la calle Barbería, número cuatro, en el barrio de San Gregorio, de forma gratuita.

Resultados elecciones 28M en Canarias

Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en La Provincia los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias 2023: