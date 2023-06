Los representantes del PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos celebran este viernes su primer encuentro con la firme voluntad de reeditar el pacto tripartito por otros cuatro años más, un acuerdo que pasa necesariamente por un reajuste de las concejalías entre los socios, acorde con los resultados obtenidos en las elecciones del domingo. La nueva alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, la socialista Carolina Darias, contactó telefónicamente el pasado miércoles con sus futuros socios, el nacionalista Pedro Quevedo y la líder de Podemos Gemma Martínez, para iniciar hoy las conversaciones y llegar a acuerdos.

Las tres formaciones suman un total de 15 concejales, lo que les permite gobernar con una ajustada mayoría absoluta.

La caída de votos de Nueva Canarias, que ha perdido una concejalía y se queda con dos, y de Podemos, que se ha quedado con una sola concejalía, tras dejarse dos por el camino, se reflejará en la nueva constitución del tripartito, en la que el Partido Socialista, ha ganado uno hasta sumar un total de 12 ediles.

En el mandato que está a punto de expirar Podemos gestiona las Concejalías de Urbanismo y Vivienda, Medio Ambiente y Coordinación Territorial y distritos, mientras que Nueva Canarias está al frente de Movilidad, Ciudad de Mar y Turismo y Desarrollo Local, así como Igualdad. Así, Urbanismo pasará previsiblemente a las manos del PSOE, teniendo en cuenta la pérdida de peso de Unidas Sí Podemos.

El concejal nacionalista de Turismo, Pedro Quevedo, da por hecho que va a haber redistribución de concejalías. «Todo está en discusión. Es evidente que tiene que producirse un reajuste. Ahora bien, nosotros creemos que con nuestro trabajo hemos facilitado extraordinariamente el que se pueda producir un pacto de progreso en Las Palmas de Gran Canaria», sostuvo.

Las tres fuerzas inician los contactos con la esperanza de sentar las bases de un nuevo gobierno de progreso. «Lo natural es que se pueda repetir un pacto, un acuerdo político para gobernar el Ayuntamiento, que ha funcionado bien durante ocho años y que ha resistido la marea esta» de la derecha. «No hay ninguna gran ciudad que haya resistido como Las Palmas de Gran Canaria», subrayó.

Los primeros encuentros entre serán informales para sentar las bases de la negociación

«Tenemos un acuerdo que ha funcionado; tan bien lo ha hecho, que hemos resistido como nadie. Tenemos un acuerdo con fuerzas distintas, desde el punto de vista de los pesos específicos, aunque esencialmente se dan unas condiciones similares. Aquí lo que hay es un escenario de continuidad», señaló.

En cuanto al futuro gobierno municipal, Quevedo manifestó que lo que van a poner encima de la mesa negociadora es su programa de la reciente campaña electoral.

Así votó cada barrio de la capital

«Lo primero es la sostenibilidad en todas sus acepciones y, en segundo lugar, hay una cuestión de una importancia extraordinaria. O acometemos las dificultades serias de personal, no sólo en cantidad de trabajadores públicos sino desde el punto de vista de su distribución dentro de las distintas áreas del Ayuntamiento, o es imposible prestar una atención correcta a los ciudadanos . Este asunto hay que ponerlo en primer lugar en la agenda de trabajo y es lo que vamos a hacer».

El responsable nacionalista considera que «va a ser fácil trabajar con Carolina Darias», a la que conoce «desde hace años».

El edil de Nueva Canarias ve necesario resolver las dificultades con el personal

Preguntado si la relación será mejor o peor que con el alcalde saliente Augusto Hidalgo, contestó que con este hasta ahora no han tenido «más allá de los roces lógicos, porque es evidente que no somos lo mismo y pese a ello hemos estado ocho años gestionando, cuando la gente no nos daba ni tres meses de vida. Hemos gestionado las discrepancias con mucha responsabilidad y ahora», con Darias, «creo que pasará lo mismo. Estamos en condiciones de alcanzar un acuerdo común».

Los primeros contactos entre los socios serán informales, de análisis y de toma de contacto y e ellos se establecerá un calendario de encuentros.

Pedro Quevedo no volverá a presentarse al Congreso

El concejal Pedro Quevedo no se presentará a las próximas elecciones generales de julio como candidato al Congreso de los Diputados por Nueva Canarias. «Yo estoy muy contento en Las Palmas de Gran Canaria y creo que» en el Parlamento nacional «he hecho ya mi aportación y mi esfuerzo. Creo que lo hemos hecho con dignidad y ahora toca repartir el juego, que es en lo que estamos». «Lo que está claro», añadió, «es que esta ciudad necesita una dedicación total, como ya hemos comprobado». El edil aplaudió la decisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez , de adelantar las elecciones. «Desde el punto de vista de la gobernabilidad no había otra opción seria que esa. De eso no tengo duda»

Resultados elecciones 28M en Canarias

Recuerda que desde el 28 de mayo puedes consultar en La Provincia los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias 2023: