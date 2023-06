NC de Ingenio firma con el PP y quiebra los pactos en cascada con el PSOE

El grupo local de NC en Ingenio, que logró nueve concejales en los comicios del pasado domingo, es el primero en cerrar un acuerdo contra natura con los populares y dejará en la oposición a los socialistas de Ana Hernández, la segunda fuerza política con cinco representantes.

Tras varios contactos entre los principales partidos con representación en el Consistorio de Ingenio, Fórum Drago y el PP-Somos anunciaron a última hora de la tarde de ayer que ambas formaciones rubricarán el acuerdo en un hotel de la Playa de Las Canteras, lo que cogió por sorpresa a los socialistas, aunque evitaron pronunciarse.

Fuentes de los partidos que han participado en esas conversaciones previas explicaron que también se barajó un pacto cuatripartito entre el PSOE, el PP-Somos, Agrupa Sureste y Coalición Canaria, con la Alcaldía compartida dos años entre socialistas y populares. El conocimiento de ese posible acuerdo, de todos contra Fórum Drago es lo que ha llevado a López Fabelo a garantizarse la Alcaldía con los populares.

Los pactos en cascada derivados del previsible acuerdo entre el PSOE y NC tras sumar una holgada mayoría en el Cabildo de Gran Canaria y perder las elecciones en el Parlamento autonómico otorgaban al bloque de izquierdas la posibilidad de gobernar en 15 de los 21 ayuntamientos de la isla, pero no en todos esos municipios resultará fácil llegar a un entendimiento, tal como se ha demostrado en Ingenio.

Lo que más ha sorprendido son las prisas de este grupo de NC por firmar con el PP, que complica las conversaciones en el resto de los ayuntamientos. Los dirigentes y candidatos de ambos partidos negocian, desde la misma noche electoral, trasladar ese pacto a todas las instituciones donde sea posible, aunque también son conscientes de que en consistorios como el de Teror o La Aldea va a resultar casi imposible poner de acuerdo a sus respectivos concejales y afiliados.

De hecho, tras los comicios de 2019, que dieron el poder al PSOE y NC en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo, el pacto en cascada se incumplió en cinco municipios de Gran Canaria: Teror, Arucas, Telde, Santa Lucía de Tirajana y Artenara.

Los resultados electorales del pasado domingo permiten al PSOE y NC gobernar conjuntamente en el Cabildo y en los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Agaete, Firgas, Ingenio, La Aldea, San Mateo, Santa Brígida, Santa Lucía de Tirajana, Santa María de Guía, Teror y Valsequillo.

Los otros tres gobiernos del bloque de izquierda son los de Agüimes, Gáldar y Tejeda, donde NC y sus aliados locales lograron una victoria aplastante y no necesitan el apoyo de los socialistas.

En el resto de los municipios hay tres mayorías absolutas del Partido Popular -Artenara, Moya y Valleseco- y solo un posible pacto en cascada en el ámbito del centro-derecha, en San Bartolomé de Tirajana, ante el previsible acuerdo entre Coalición Canaria y los populares en el Gobierno regional. Por último, en Telde hay numerosas alternativas para formar una mayoría estable, pero ya se descarta que los dos grupos de izquierda puedan acceder al gobierno municipal.

Tras el revés del pacto de las flores en los comicios al Parlamento de Canarias, la alianza entre el PSOE y NC se fundamenta en la continuidad durante otros cuatro años de su acuerdo en el Cabildo, que a priori no presenta mayores dificultades.

Así lo han expresado ya el presidente electo, Antonio Morales, y el candidato de los socialistas, Augusto Hidalgo, que solo deben realizar una reorganización del gabinete para repartir las dos áreas que estaban en manos de Sí Podemos y decidir quién asume la Consejería de Medio Ambiente.

«Puesto que se repite el empate a ocho consejeros y el gobierno funcionó, la base del acuerdo será un reparto de áreas muy similar al del anterior gobierno, con solo algunos retoques», adelantaron ayer fuentes de NC, que detallaron que la próxima semana arrancarán de forma oficial las reuniones.

El segundo gran foco de poder de la izquierda es el Ayuntamiento de capital, donde la alcaldesa socialista Carolina Darias debe contar con los dos representantes de NC y también con la concejala de Unidas Sí Podemos.

En Arucas ya empiezan los problemas, pues el alcalde socialista, Juan Jesús Facundo, ha preferido hasta ahora pactar con el PP y dejar a sus socios en la oposición. Tras la renovación de NC en ese municipio, ahora es más factible formar un gobierno de progreso con los nueve concejales del PSOE y los dos canaristas, a los que incluso podrían sumar al edil de Unidas Sí Podemos para reforzar la mayoría.

Arucas es uno de los municipios donde el PP intentará con más ahínco romper los pactos en cascada de la izquierda. Según explicaron fuentes de la dirección popular, «no se da por perdido» ningún ayuntamiento donde el PP pueda entrar en el gobierno y, por tanto, se lanzarán propuestas tanto al PSOE como a NC.

Agaete es uno de esos municipios donde el PP realizará ofertas al BNR-NC y a los socialistas para mantener la Alcaldía de María del Carmen Rosario Godoy. Sin embargo, los grupos de izquierda suman siete ediles frente a los seis de los populares y argumentan que los ciudadanos han expresado en las urnas sus deseos de un cambio político.

Los resultados en Firgas permiten la suma de los seis concejales de Comfir-NC con los dos del PSOE, una holgada mayoría frente a los cinco de las restantes formaciones que lograron representación. Lo mismo ocurre en Ingenio, donde Fórum Drago-NC y el PSOE suman 13 de los 21 puestos del Pleno municipal.

En San Mateo ya se festejó la misma noche electoral que el alcalde durante los últimos 12 años, Antonio Ortega, perdiera la mayoría absoluta. En este caso, PSOE y NC tendrán que contar con Unión Veguera, que a priori ostentará la Alcaldía al tener un concejal más.

En Santa Brígida también se ha empezado a concretar el pacto en cascada entre Ando Sataute, la marca de NC en ese municipio, y el PSOE. Para ello necesitan sumar a UxGC y su candidato, José Miguel Bravo de Laguna, ya ha mostrado su disposición a entablar conversaciones.

En Santa Lucía de Tirajana ambos grupos suman 14 ediles, más que suficientes para formar un gobierno estable. En 2019 no fue posible ese acuerdo de izquierdas por las diferencias de los socialistas con la entonces candidata de NC, Dunia González, pero ahora es otro el aspirante a la Alcaldía, Francisco García, y también ha cambiado el panorama político por la afinidad de fortaleza con CC y el derrumbe de Agrupación de Vecinos y PP tras sus crisis internas en plena campaña electoral.

Pedro Rodríguez también podrá mantenerse como alcalde de Santa María de Guía si se cumple el pacto en cascada, pues junto al PSOE suma nueve consejeros. No obstante, hay ofertas al PSOE de los demás grupos para que su candidato, Alfredo Gonçalves, asuma la Alcaldía y acabe con el largo mandato de NC.

En Valsequillo también es factible una alianza entre canaristas y PSOE para que Francisco Atta repita como alcalde otros cuatro años. Suman siete concejales, aunque NC tiene alternativas en otros grupos para buscar el edil que le garantice la mayoría.

Rencillas personales





Los pactos en cascada responden, a priori, a la coherencia y la lógica política, pero a menudo se tuercen por cuestiones estrictamente personales y, se han dado casos, el bloqueo en un pequeño ayuntamiento pone en jaque la negociación sobre otra media docena de instituciones. Los candidatos y máximos dirigentes de casi todos los partidos rechazaron durante la campaña electoral esos pactos en cascada, por lo que ahora tienen pocos argumentos para convencer a sus concejales de que voten a un alcalde al que han combatido en los últimos ocho o doce años. Imponer la coherencia ideológica en los pueblos pequeños suele acabar en mociones de censura o en deserciones de militantes que no entienden que tengan que apoyar a su adversario hasta ayer porque alguien lo diga en la capital. La norma no escrita dice que se debería dejar gobernar al partido más votado, pero eso solo se argumenta cuando interesa. Las fuentes consultadas advirtieron ayer que hasta el día 17 de junio no se puede dar nada por cerrado. | J. M. N.