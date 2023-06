El líder de los socialistas de San Mateo, José Déniz, ha rechazado el ofrecimiento del líder de Avesan, Antonio Ortega, de sellar un pacto que aúpe al PSOE a la alcaldía de la Vega y deje al grupo de gobierno saliente con la tenencia de alcaldía. Pero Déniz opta por el acercamiento ya exhibido en la misma noche electoral con el resto de formaciones que han logrado representación en el salón de Plenos, Unión Veguera (UVE) y Alternativa por San Mateo (AxSM).

«Ha habido un ofrecimiento para firmar un pacto entre PSOE y Avesan, hacerme alcalde a mi y él quedarse en el grupo de gobierno o incluso renunciar a quedarse en el Ayuntamiento pero sí su formación», sostuvo este viernes José Déniz, en declaraciones a este periódico, «la respuesta ha sido que no porque el PSOE está a favor del cambio».

Déniz ha mantenido así su intención de continuar un acuerdo con los líderes de UVE, Alexis Ramos, y de AxSM, Isabel Peñate, de cara a lograr un pacto que dé estabilidad al futuro gobierno municipal. «La negociación va bien, hay mucha sintonía y no hay fricciones», añadio, al tiempo que explicó que todavía desconoce si su formación entrará al grupo de gobierno o le dará su apoyo desde fuera. «El PSOE de San Mateo va a votar sí o sí por un alcalde que no sea Antonio Ortega, independientemente de que entremos o no en el gobierno». Con los tres ediles de UVE, los dos de AxSM y los dos del PSOE el pacto obtendría una mayoría de siete concejales frente a los seis de Avesan.