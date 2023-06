Bravo y Armengol comparten alcaldía en un acuerdo de Ando, UxGC y PSOE

El Ayuntamiento de Santa Brígida tendrá en los próximos cuatro años un gobierno compartido entre Ando Sataute, el PSOE y Unidos por Gran Canaria (UxGC) que dará un primer turno en la alcaldía al candidato de este último partido, José Miguel Bravo de Laguna, que tendrá el bastón de mando hasta el 31 de diciembre de 2024.

Transcurrido ese año y medio será José Armengol , cabeza de lista de Ando, el que ejerza como alcalde hasta el final del mandato en mayo de 2027, mientras que los socialistas asumirán durante los cuatro años concejalías como la de Urbanismo o Deportes.

Esta alianza entre la segunda, tercera y cuarta fuerza más votada arrebata el gobierno municipal al Partido Popular y deja sin opciones a su candidato, Martín Sosa, quien paradójicamente abandonó UxGC hace menos de un año para pasarse a las filas populares.

«Estamos muy satisfechos de haber alcanzado un acuerdo rápido en el que nos unimos con otras dos fuerzas que han logrado una mayor representación que nosotros en las urnas», declaró Bravo de Laguna, que también será el primer alcalde de UxGC en la isla.

El PSOE, por su parte, no asumirá la alcaldía pero tendrá cargos de peso en el futuro ayuntamiento, aunque el reparto definitivo de áreas todavía se está negociando y se anunciará a principios de la próxima semana. «Todavía no hemos bautizado este pacto, no le hemos puesto un nombre», afirmó Bravo de Laguna

El futuro primer edil de Santa Brígida explicó que «podrían haberse contemplado otras combinaciones para el Gobierno, pero se verá lo que da de sí este acuerdo». Aún así, resaltó que es bueno que exista una colaboración administrativa y destacó sus coincidencias en muchos aspectos de los programas electorales. «Lo normal es que exista consenso en las medidas básicas, como el asfaltado o la iluminación de las calles, así como el fomento del transporte público y la instalación de sus correspondientes marquesinas. Por ahí empezaremos», avanzó.

El edil electo deberá gestionar en su primer año los presupuestos del grupo de gobierno anterior, en base a los cuales pondrán en marcha las políticas de su programa.

«Esta será probablemente mi última etapa en la política, pero el destino decidirá; otros políticos son mayores que yo y siguen presentándose; tengo dos años menos que el alcalde de Málaga, por ejemplo», bromeó.

José Armengol señaló que suscribe este acuerdo con «la certeza de que va a llegar al final del mandato». «No es un problema de que el mandato lo inicie Bravo» dijo. Aún se está pendiente de concretar el reparto de áreas aunque a priori es el PSOE el que logra mejores departamentos.

Carlos Carrión, el candidato del PSOE, se mostró satisfecho del pacto. Los socialistas son la segunda fuerza más votada y podían haber alternado la alcaldía con Ando Sataute, cómo va a hacer Unidos, pero han salido «beneficiados» con el reparto de áreas, detalló. Urbanismo será una de los departamentos que controle el PSOE. El lunes se explicará todo el contenido del acuerdo.