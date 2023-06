Jesús Díaz Luján: «Quiero que este sea el mandato de la alegría y dar a Artenara un cambio»

¿Qué valoración puede dar de los resultados de las elecciones?

Muy contento. En las anteriores elecciones estuvimos a punto, pero no conseguimos la mayoría absoluta y en esta los vecinos nos han dado la confianza y los votos suficientes para conseguir esos cinco concejales, que son los que forman la mayoría absoluta en Artenara.

¿Cuál fue su reacción al terminar el recuento y saber que el Partido Popular era mayoría absoluta?

Fue una alegría porque en Artenara hacía años que no había mayoría absoluta, llevábamos años en los pactos. Yo soy de la opinión de que hay que hablar con todos, pero que una mayoría absoluta da una estabilidad y es más fácil gobernar, más aún en un pueblo pequeño, donde yo creo que escuchando a todos, con una cabeza visible y con mucha fuerza se pueden hacer cosas.

¿A qué cree que se debe que la población de Artenara haya apostado este año por el Partido Popular?

A que siempre ha habido dos grupos gobernando y que este año la gente ya quería una mayoría absoluta. También nosotros lo suponíamos porque en la anterior legislatura se presentó Ciudadanos, que consiguió bastantes votos y este año no iban, por lo que pensamos que esos votos podían venir hacia el Partido Popular de Artenara. La gente vio que era el momento de apostar al cambio y nosotros lo hemos conseguido.

¿Qué retos tiene para este mandato?

Seguir manteniendo a la población e intentar que este pueblo no desaparezca. Artenara es el pueblo menos poblado de Gran Canaria y conocido como la España vaciada. Tenemos proyectos, en este mandato hemos conseguido la maquinaria para crear una planta de pelet para aprovechar toda la biomasa que tenemos en esta cumbre e intentaremos crear alguna empresa municipal para generar puestos de trabajo para que la gente se quede aquí, y si es posible, atraerlas. Tenemos mucho potencial que no hemos podido dar a conocer debido a los incendios y a la pandemia de la pasada legislatura.

La participación en Artenara ha bajado con respecto a las anteriores elecciones. ¿A qué cree que se debe?

La población es muy envejecida y a la gente le cuesta salir a votar. Después de la pandemia lo hemos visto en las celebraciones y fiestas, que a la gente mayor le cuesta y tiene miedo y por eso creo que ha ido bajando la participación y se nota. A la gente joven no le llama la atención ir a votar y las personas mayores al tener su cierta edad le cuesta ir al colegio electoral para dar su voto.

«Uno de mis retos es mantener a la población e intentar que este pueblo no desaparezca»

¿Qué solución propone para este problema?

Intentar hacerlo más atractivo. La gente no quiere saber de política, es como que no les interesa y están desilusionados. Entre todos los partidos políticos habrá que movilizar a la gente para que participe y dé su opinión, porque si nos tomamos todo con apatía se va a terminar perdiendo la esencia de la democracia.

Hace unas semanas contaba que uno de los puntos clave de su programa era acabar con el despoblamiento y atraer población al municipio. ¿Cuándo y cómo empezará a llevar a cabo este objetivo?

Esa es la idea principal. Tenemos aquí una famosa pensión que nos ha dado problemas porque el Gobierno de Canarias no nos permite abrir y hemos hecho una ordenanza para intentar abrirla y generar puestos de trabajo. Directamente esa pensión pasará a llamarse hotel. Después a través de supermercados intentaremos que se contrate a más personas y desde ya estamos trabajando con la idea de crear una empresa mixta municipal con gente del pueblo para generar trabajo. Yo ya empecé a trabajar con la ilusión de intentar que Artenara siga creciendo.

El mandato pasado fue complicado con los incendios y posteriormente la pandemia. ¿Qué espera de estos próximos cuatro años?

Dar estabilidad y tranquilidad a los vecinos de Artenara y ofrecerles todo lo que merecen, ya que no se lo pudimos dar en el anterior mandato porque fueron los incendios, después la pandemia, nos suspendieron fiestas y toda la vida dio un paso hacia atrás. Mucha gente perdió a sus animales, ganados y fincas y ahora es intentar dar una alegría. Volver al sector primario, que está un poquito abandonado por la gente joven con un proyecto que tenemos en mente y que ya daremos a conocer y donde quiero atraer a la gente a este sector, donde se siembre y se planten terrenos abandonados. Quiero que este sea el mandato de la alegría y darle el cambio que necesita Artenara para que vuelva a ser lo de antaño, es decir, un pueblo donde participaba todo el mundo en las fiestas y se hacia vida en la calle.

¿Tiene alguna propuesta para atraer al turismo al municipio de Artenara?

Estamos trabajando, mañana tengo una reunión a ver cómo puedo desbloquear el tema del famoso hotel que tenemos aquí, porque tenemos inversores que quieren coger una vez lo tengamos en regla para invertir y tenemos que trabajar para que no nos pase lo de la anterior legislatura que con la pandemia los expedientes se quedaron parados, después nos lo echaron para atrás y yo creo que ahora lo sacaremos adelante y garantizamos que todo el que venga a Artenara tenga dónde hospedarse porque al final si tenemos viviendas vacacionales pero nos haría falta un pequeño hotel. También tenemos un albergue que estamos desbloqueando y espero que en este verano este abierto y así atraer a gente que quiera venir a disfrutar de este pueblito.

«Nos ha beneficiado que Risco Caído sea patrimonio mundial de la Unesco, pero todavía no hemos sabido darlo a conocer»

¿Qué ha supuesto el que se haya declarado Risco Caído como patrimonio mundial de la UNESCO? ¿Les ha beneficiado?

Si, nos ha beneficiado mucho pero no hemos sabido todavía darlo a conocer y la gente todavía no ha llegado por el triste incendio y el tema de la pandemia. Esto va a un 55-60% y yo creo que todavía esto puede ir un poco más allá, donde se pueda ver a empresas limpiando los caminos. Espero que gente de Artenara este trabajando en esas empresas, asentar estos espacios. Se va a seguir invirtiendo en seguir arreglando los centros de Tejeda, intentar mantener riscos. Esto generara riqueza al haber trabajo.

Se ha hecho notable la irrupción de Vox en varios municipios de la isla. ¿Cree que con el tiempo, se harán notar en Artenara?

No lo sé. Igual aparece algún candidato, pero aquí de momento no ha aparecido ninguno. Hacer un grupo político en Artenara cuesta porque son 11 personas. Yo de momento sigo con mi partido, aquí siempre ha habido bipartidismo, Partido Popular y PSOE toda la vida y últimamente Nueva Canarias, pero creo que a Vox le costará llegar hasta este municipio porque es un pueblo pequeñito y no tiene nicho de votos, por lo que hacer una lista es complicado.

¿Ha cumplido los propósitos que se marcó cuando entró en el mundo de la política?

No, todavía me faltan y es conseguir que el pueblo de Artenara cambie un poco y darle otra imagen. Creo que lo vamos a conseguir con una mayoría absoluta. No he gobernado con mayoría, solo estuve un año y ahora en estos cuatro años quiero dar el empuje que creo que será necesario para Artenara y para todos mis vecinos.

¿Qué hará cuando cumpla esos objetivos que tiene en la política?

No lo sé. Yo voy partido a partido, dependo de un partido y de mis simpatizantes, así como lo que ellos decidan. Es ver cómo van surgiendo las cosas. La idea es hacer estos cuatro años lo mejor posible y ya después iremos viendo si seguimos con ganas. El pueblo es el que decide. Este año hemos subido un voto y nos han dado un margen de confianza.

