"Los pactos caen por celos de áreas así que no hay ruptura posible"

El 28 de mayo consiguió duplicar los resultados de 2019 en las urnas. ¿A qué se debe esta mejora?

Creo que se debe al trabajo intenso que hemos realizado desde que fui elegido candidato el 28 de noviembre. Hemos tenido seis meses muy intensos donde se ha trabajado de lunes a domingo, con muchísimo sacrificio familiar mío y de toda la candidatura, y creo que valió la pena porque Telde necesitaba un cambio. Los vecinos vieron en estas fuerzas una opción viable para que Nueva Canarias pudiese salir del Gobierno de Telde porque han gobernado esta ciudad ni más ni menos que 31 años. Los teldenses se lo merecían y nosotros hemos trabajado hasta conseguirlo.

Después de dos mandatos consecutivos de Carmen Hernández. ¿Se esperaba este cambio?

Sí me lo esperaba porque todos los días en la calle los vecinos y vecinas te lo contaban. No querían a Carmen Hernández y no querían a Nueva Canarias. Yo, que he trabajado en muchísimas campañas, me he encontrado con gente que te vota, gente que no y gente que está a gusto con el actual alcalde. Puedo decir que en seis meses no encontré a nadie que me hablara bien de la gestión de Carmen Hernández. Ese es el mayor síntoma de que se han hecho las cosas mal y de que ha habido una desconexión. Nueva Canarias necesita en Telde una cura de humildad y dejar atrás la soberbia que ha tenido durante estos ocho años. No hablo solo de la alcaldesa, pongo como ejemplo a su concejala de Hacienda, Celeste López, que ha tenido entre los funcionarios y la gente muy mala aceptación.

Una vez conocieron los resultados. ¿Tenían clara la idea de pactar con Ciuca y Coalición Canaria, igual que hace 12 años?

La misma noche del 28 de mayo llamé al ganador, Juan Antonio Peña, y le dije que los votos del Partido Popular estaban a disposición para negociar y traer lo que los ciudadanos habían dicho, que era un cambio en Telde. En mi campaña no prometí nada nuevo para la ciudad porque hice un diagnóstico, que concluye que está en un estado catatónico. Por eso lo que hice fue respetar a los ciudadanos, no mentirles y decirles que iba a hacer algo nuevo. Lo que sí les prometí era trabajar para que Telde tuviese un cambio histórico y revolucionario. Aseguré que lo que había que hacer era poner en marcha lo que está paralizado y arreglar lo que está destrozado. Ese cambio es posible con el actual pacto que hemos tenido entre Ciuca, Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Telde. Fuerzas de todo espectro político nos hemos puesto de acuerdo para que Telde salga adelante. Ese era el único objetivo del PP, que Telde cambiara después de tantos años de los mismos gobernando. Era importante apoyar desde el minuto uno ese pacto.

En la alcaldía de María del Carmen Castellano ese mandato compartido terminó en una ruptura entre los populares y los concejales de Ciuca. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Juan Antonio Peña y yo somos una nueva generación y nos vamos a entender. Han sido unos días de trabajo intenso porque el reparto de áreas lo dejamos para el final, así lo decidimos todos los grupos políticos, y lo que hicimos fue ponernos a trabajar en un programa político conjunto donde destacaran en primer lugar las personas. Por eso el Partido Popular pidió el área de Asuntos Sociales y concejalías que nos permitan cumplir el primer punto de nuestro programa. No hay ruptura posible porque si estamos trabajando para un fin común y con un mismo objetivo, que es el bien de Telde, no debería romperse nada. Los pactos se suelen romper por celos de áreas o de competencias. Le he pedido a Juan Antonio Peña trabajar como un solo Gobierno porque hasta ahora Nueva Canarias ha trabajado con un Gobierno donde cada partido tenía su propia gestión.

¿Cómo se une Más por Telde, cuando ya alcanzaban la mayoría con tres partidos?

Era importante acabar en esta etapa con el sectarismo de Nueva Canarias y creo que era importante no poner líneas rojas a partidos que se quisieran sumar. Ciuca, el Partido Popular y Coalición Canaria sumaban 14 concejales ya, pero teníamos que trabajar en una mayoría más amplia. Si un problema ha tenido Telde a lo largo de su historia es la división de votos, sin ir más lejos en las últimas elecciones se presentaron 17 partidos. Había que atender a esa realidad y sumar una fuerza política más para tener una mayoría amplia y poder gobernar mejor. Tener los votos ajustados de 14 es poca estabilidad así que en vez de tener a 14 concejales apoyando el pacto tendremos a 16. Eso fortalece el acuerdo.

¿Hubo consenso a la hora de repartirse las áreas de Gobierno?

Me ha sorprendido la negociación porque ha sido muy fácil y creo que eso atiende a que dejamos el reparto de áreas para el final. Primero nos pusimos a crear un programa común para Telde, que es verdad que es muy genérico pero atiende a las necesidades del municipio. Cuando llegamos a la parte de áreas teníamos tan claro lo que había que hacer y cuáles son nuestros perfiles dentro de cada partido que fue muy fácil. En algunos se discutió un poco más pero sin llegar a un desacuerdo. Hemos demostrado que en una semana había tantas ganas de cambio en la ciudad que estos partidos son capaces de ponerse de acuerdo con una solidez importante.

Ahora su partido asumirá concejalías como Vías y Obras, Contratación o Vivienda, por nombrar algunas. ¿Cuáles serán las primeras acciones que tomen?

Telde necesita un plan de choque generalizado y les he pedido a las fuerzas políticas que es necesario que los teldenses vean pronto un cambio radical. Creo que hay que acabar con las políticas sectarias, del abandono y la desidia y es muy importante salir a la calle porque es ahí donde surgen todas las respuestas. Lo que no puede ser es que algo esté destrozado, el concejal pase por delante y al día siguiente no esté arreglado o en vías de arreglarse. El gran proyecto es escuchar los problemas, terminar Telde, poner en marcha lo que está paralizado y arreglar lo que está destrozado. Nos va a llevar cuatro años porque no es fácil. Hay que hacer una auditoría desde dentro para ver el estado real en el que se encuentra el municipio y devolver la dignidad a todos los funcionarios públicos, a los que me gustaría hacerles un llamamiento de que las fuerzas del cambio les van a ayudar, van a estar a su lado y se van a sentar con todos los sindicatos y funcionarios para trabajar en conjunto. Un Ayuntamiento que no está al lado de sus trabajadores es como un director general de una empresa que no está al lado de los que sacan adelante sus trabajos.

Uno de los mayores proyectos que planteó durante la campaña fue la creación de una plaza de la Libertad en el entorno del Palacio de la Cultura. ¿Seguirá adelante con este plan?

Si algo negocié para las áreas de Gobierno del Partido Popular fue que al menos un 80% del programa electoral con el que me presenté se pudiera llevar a cabo. Esto es una cosa innegociable. La plaza de la Libertad, este espacio en el pulmón de San Gregorio y Arnao con casi 1.000 plazas de garaje abandonadas en el subsuelo y con toda esa área abandonada, es un punto neurálgico que hay que recuperar. Nosotros hicimos un trabajo y ahora habrá que hacer un concurso de ideas para que pueda llevarse a cabo. Desde mi área, Vías y Obras, lo vamos a intentar y tengo el compromiso como vicealcalde de que eso se va a poder llevar a cabo.

En el acuerdo al que llegaron las cuatro fuerzas aluden a continuar con algunas medidas y darle la vuelta a otros aspectos en los que notan deficiencias. ¿Qué acciones planean seguir y cuáles creen que necesitan reforzarse o cambiar por completo?

Es importante ir a lo más básico, que son los servicios públicos y esenciales de un Ayuntamiento. No puede fallar la limpieza, el alumbrado público, que una acera esté reventada y no se arregle, que las calles tengan los socavones más grandes de la isla de Gran Canaria cuando además Telde tiene los impuestos más altos. Hay que pasar urgentemente por una bajada de impuestos a todos los niveles. Es cierto que nosotros no vamos a tener Economía y Hacienda, pero el Partido Popular va a exigir y a trabajar para que bajen. Si tenemos los impuestos más altos y los servicios básicos con más deficiencias de la Isla hay algo que no concuerda, algo que se ha gestionado mal en estos ocho años. Ese mantra de la izquierda de que cuando se bajan los impuestos hay peores servicios es mentira, nosotros lo hemos demostrado en la comunidad autónoma de Madrid y en Andalucía. Por tanto, se puede hacer y el PP se pone a disposición de estas fuerzas del cambio para llevarlo a cabo.