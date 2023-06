«Estoy durmiendo dos horas y pensando Dios mío, donde me he metido»

Será el próximo 17 de junio nuevo alcalde de Ingenio. Preséntese brevemente, para los que no le conozcan.

Vengo a dar tranquilidad y a pacificar la vida local, porque hemos vividos épocas y mandatos convulsos. A mí me han acusado de todo en los ocho años que he estado en la política. Hemos vivido años de una dureza total, y se han vivido episodios duros donde se atacaban las propiedades privadas y éramos constantemente noticia en la prensa por cosas desagradables. Aquí han habido unas malas praxis y pretendo conciliar a toda una sociedad local con las diferencias históricas, pero intentando normalizar la vida política, que Ingenio sea un referente en la isla de Gran Canaria por las buenas practicas.

Dijo usted que no le iba a devolver la moneda a Ana Hernández que le dejo fuera del pacto en 2019 y sin embargo lo ha hecho. ¿Le mueve la revancha?

Yo dije que lo que me hicieron no podía devolverlo con la misma moneda porque están los intereses de Ingenio muy por encima de mis intereses personales. A mi me hicieron un desprecio y no fue justo, se castigó al que trabajaba de verdad lamentablemente. Yo dije que hablaría con todos los partidos políticos cuando tuvieses un resultado que me lo permitiera. Dije que mis socios de gobierno serian los que mas inversión trajeran a mi municipio. Tengo que recuperar el tiempo perdido y lo que mis antecesores no han sido capaces de resolver. Yo no puedo estar con colores políticos, sino con aquel que me garantice en el Cabildo y en el Gobierno de Canarias que va a traer riqueza a Ingenio.

¿Qué fue lo que le llevó a hacer la alianza de Fórum Drago con Nueva Canarias? ¿Qué le motivó?

Nueva Canarias ha demostrado que ha sido el socio más leal, tenemos el ejemplo de cómo han crecido y se han desarrollado municipios como Agüimes o Gáldar, que son un ejemplo de los máximos niveles de transparencia y servicios sociales en España. Yo quiero copiarme de los que saben. Me voy a pegar a Teodoro Sosa y a Óscar Hernández como una lapa para llegar a los mejores resultados. En cuatro años no se puede hacer milagros, pero si se pueden sentar las bases del futuro municipio para recuperar el tren que perdimos hace 20 años y donde lo único que ha hecho Ingenio ha sido perder servicios y calidad para sus vecinos.

Hace años usted tuvo ciertas diferencias con Rayco Padilla, líder del Partido Popular, ¿no es posible que vuelvan a surgir esos enfrentamientos?

Creo que son circunstancias diferentes. Estábamos en posiciones distintas, yo era gobierno y él estaba en la oposición y se dejó influir por el que me denunciaba continuamente. Cuando estás en la oposición a veces usas esos argumentos para desacreditar al que esta en el gobierno. Yo creo que Rayco ha hecho un gesto amable. Ha pedido disculpas y yo le he dicho que aquello que haya dicho y que le haya podido ofender como reacción a los ataques recibidos lo considerase como reacción natural de alguien que necesita defenderse. Creo que es algo que está ahí, nunca se va a olvidar pero sí podemos encapsularlas y dejarlas a un lado para que no formen parte de lo que estamos haciendo ahora. En este momento no importa Rayco ni José López, sino Ingenio, e intentar que estos años perdidos se coja el rumbo que nunca debimos perder.

Entonces, ¿pasado pisado?

No lo sé. Yo soy una persona que nunca olvida, pero que sí sabe perdonar. Mi conciencia para vivir me obliga a que deje esas cosas. Creo que esto ha sido una anécdota en nuestra vida, hemos entrado en una dinámica de colaboración, de respetar la posición.

¿A qué cree que se debe el éxito de ser la mesa más votada?

Los motivos son varios, como la malísima gestión que hemos sufrido en estos últimos años. Ese reparto de poder injustificado, áreas que no tenían sentido y que nunca han dado buen resultado, acompañado de que no han tenido a los mejores gestores. Puedo señalar mas de 20 casos donde no ha habido comunicación ni respeto por barrios o colectivos. Por otro lado, nosotros no fuimos bien tratados en la ultima legislatura, que fuimos el partido que mas creció. Sin embargo el PSOE ya había perdido bastantes votos en ese transcurso y cuando castigas al que ha sido tu socio leal de malas formas dejándolo en la oposición tiene una lectura en la ciudadanía. Nos hemos preocupado de presentar a nuestros candidatos con un formato bien distinto, diciendo quienes son y a que se dedicaban.

¿Cree que será un mandato sencillo?

Los que se han quedado fuera ya han manifestado los mismos síntomas que se han caracterizado en un pasado. Ya empiezo a escuchar muchas tonterías y se ha dado el caso de que me ha felicitado un concejal, darme la mano y en el mismo acto decirme “prepárate que vamos a hacer una oposición firme”. Esos comentarios sobran, la elegancia y las buenas formas están por encima de todo lo demás. Aquí el pueblo ha votado lo que ha considerado que es lo mejor. Yo no voy a mirar al pasado ni quiero curriculum de historia. El cronometro lo vamos a poner a cero. Venimos a normalizar, a pacificar y a intentar a hacer ver que las conductas que hay que aplaudir son las que van acompañadas del trabajo y la entrega.

En los últimos meses los vecinos de Carrizal han estado luchando con el tema del cable por el barranco. ¿Qué tiene pensado hacer este mandato con ese tema?

Quiero informarme bien y ya tengo previstas varias reuniones porque quiero escuchar a los técnicos municipales. No quiero escuchar a la parte política porque en ese sentido considero que esta un tanto contaminada. Me han comentado que hay propietarios en el barranco que no quieren vender. Por otra parte está Transición Ecológica. Vamos a ver quien es el nuevo responsable para acto seguido pedir y solicitar una reunión para ver cual es el aspecto, porque aquí hay cosas que no nos han terminado de explicar a todos y yo necesito tener toda la información para empezar a tomar medidas para que el cable pase por el barranco. Seria un fracaso no conseguir lo que mi municipio esta reclamando, que es que ese cable vaya por el barranco, porque estamos hablando de cosas muy serias y de un casco histórico muy importante.

Algo parecido pasa con la cancha de Cuesta Caballero…

Es otra de las grandes tomaduras de pelo en su grado máximo de este gobierno porque hablan de una practica porque estos proyectos europeos, uno de los requisitos es la participación ciudadana y hemos escuchado continuamente que en el barrio no se le ha consultado a nadie. Eso es lo que ha primado en este mandato, que ha habido una desconexión absoluta con la ciudadanía.

¿Qué es lo prioritario que quiere resolver en el municipio de Ingenio?

Las asignaturas pendientes, eso me quita el sueño. Llevo días durmiendo dos horas y pensando «Dios mío donde me he metido» porque empiezo a tomar un contacto real de la situación y el problema de Ingenio hasta la fecha es la dejadez de los gobernantes. Quiero resolver esas cuestiones para que el que venga en el día de mañana no tenga que pagar lo que voy a tener que pagar yo por coger una situación que me viene dada.