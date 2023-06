Alejandro Marichal: «La familia Kiessling me ha asegurado que mantendrá el Siam Park en San Bartolomé de Tirajana»

Casi lo ha acariciado con la punta de los dedos. ¿Se queda con las ganas de ser alcalde?

Lo deseable hubiese sido tener la alcaldía, pero tal y como se dieron los resultados no era posible. En cualquier caso, estaremos en el gobierno y eso nos va a permitir ejecutar parte de nuestro programa electoral.

Visto el reparto de áreas, CC asume la gestión de las concejalías de mayor peso, como Urbanismo, Hacienda y Economía o Turismo. ¿Ha sido eso una moneda de cambio para que PP-AV y Marco Aurelio Pérez pudieran mantener la alcaldía, al ser también la fuerza más votada?

Esto surge de un preacuerdo electoral a nivel autonómico que establece que en aquellos cabildos o municipios donde sumasen PP y CC tendría la alcaldía la que sumase más votos. Y en este caso PP-AV sacó 543 votos más que CC, por tanto ya le correspondía la alcaldía, pero sí es verdad que, como contrapeso, intentamos negociar áreas de más peso específico. Y en esos términos ha sido el acuerdo.

¿Qué se negoció y no se pudo conseguir? ¿O Coalición Canaria se hizo con todo lo que pretendía?

Bueno, hubo áreas que inicialmente solicitamos como Recursos Humanos, Seguridad y Deportes, pero finalmente no pudimos lograrlo en este proceso de negociación. Pero de todas formas estamos contentos y satisfechos con el acuerdo que hemos firmado.

Además del acuerdo en el Gobierno canario, ¿qué ha cambiado para que ahora haya pactado con PP-AV y no en 2019, cuando también fue la fuerza más votada?

En aquel entonces apoyamos a otros partidos para que hubiese un cambio, que en ese momento era precisamente una alternativa a PP-AV, y ahora es justo al contrario, porque el cambio pasa por mano de Coalición Canaria y del PP-AV porque los que están gobernando son otros.

Pero contactó con el resto de fuerzas.

Sí, en las conversaciones que tuvimos con todas las fuerzas el PSOE nos llegó a plantear que le apoyásemos para que Conchi Narváez fuese alcaldesa durante los dos primeros años, pero obviamente nosotros ese pacto no lo íbamos a firmar. Sobre todo porque nuestra opción preferente era PP-AV.

Asume un área tan importante para San Bartolomé de Tirajana como Urbanismo, pero la delega. ¿Cómo va a gestionar este área? Tiene en sus manos proyectos tan ambiciosos como el desarrollo de Meloneras 2A, la legalización de viviendas o el Siam Park.

Una vez tomemos posesión de los cargos tendremos que retomar el trabajo que hicimos al inicio del mandato anterior, cuando CC gestionaba este área antes de que nos expulsaran del gobierno. Efectivamente, hay modificaciones de planeamiento que son estratégicas como las de Lomo Las Cuatro Matas, Lomo Los Azules, Salobre, Salinas del Matorral, Lomo Los Pajaritos, Montaña La Data y Meloneras 2A. Esta última se aprobó inicialmente, ha pasado el informe medioambiental y ahora tendremos que seguir adelante con los trámites, que es elevarlo a Pleno para su aprobación definitiva, que se desbloquee el suelo y se puedan desarrollar todos los proyectos previstos. Respecto a los barrios, el objetivo es culminar las modificaciones de planeamiento e iniciar los procesos de legalización. Queremos que los vecinos vean legalizadas más de 1.000 viviendas que ahora están fuera de planeamiento.

¿Y con el Siam Park? En la firma del pacto mostraron un compromiso claro. ¿Fue un escollo o hubo líneas rojas?

No, ninguna. Las dos fuerzas estábamos alineadas para que el Siam Park sea para el Ayuntamiento y para el Gobierno una obra estratégica que tenemos que impulsar. Hace poco me reuní con la familia Kiessling y me ha asegurado que van a mantener el proyecto del parque en San Bartolomé de Tirajana.

Otro problema que afronta San Bartolomé de Tirajana: la residencialización. ¿Cómo abordará este asunto el Ayuntamiento?

Tendremos que ir trabajando en la modificación del Plan General para especializar el uso de las parcelas para que surta efecto la disposición transitoria de la Ley del Suelo de consolidación residencial hasta el 1 de enero de 2017.

Durante su tiempo en la oposición ha criticado mucho la falta de atención a los barrios. ¿Qué diagnóstico hace?

Las áreas de Vías y Obras, Parques y Jardines y Alumbrado las lleva nuestro socio de gobierno, y nosotros la limpieza. Estos cuatro servicios, unido al mantenimiento de los parques infantiles, son uno de los objetivos que se ha marcado este gobierno en la reorganización de los servicios públicos. Tendremos que externalizar gran parte de ellos y que sean empresas especializadas las que se ocupen de la prestación, y eso nos permitirá incorporar más personal. El Ayuntamiento no cuenta con suficiente plantilla.

Al margen de los grandes proyectos, ¿cuáles cree que son los grandes retos del municipio para los próximos cuatro años?

Además de mejorar los servicios públicos municipales, en materia turística tenemos la necesidad de impulsar el Consorcio de Rehabilitación Turística, incorporando al Gobierno de Canarias, y que haya una gran inversión pública para mejorar las infraestructuras turísticas. También, ya veremos sin con modificaciones de planeamiento o con un nuevo Plan de Modernización, dar incentivos urbanísticos para la renovación de los centros comerciales e iniciar la construcción de viviendas.

¿Cuántas tiene en mente el pacto que se puedan construir en el municipio?

A día de hoy, con suelo disponible, se pueden construir más de 100 viviendas en este legislatura. Y a la vez debemos ir trabajando paralelamente en desbloquear bolsas de suelo, como es el sector 20 de El Hornillo o la urbanización de Lomo de Maspalomas, donde se puede liberar mucho más suelo para la construcción de viviendas públicas y de renta libre.

¿Qué San Bartolomé de Tirajana quiere ver dentro de cuatro años?

Un municipio más limpio, con mejores servicios públicos municipales, con una mejor gestión de las hamacas y sombrillas. Un San Bartolomé de Tirajana que facilite la inversión de proyectos estratégicos porque generan empleo y mejoran nuestra oferta complementaria. Pero también un municipio más social, y eso pasa especialmente por la creación del IBI social para las familias a las que más les cuesta llegar a fin de mes y por la construcción de viviendas para cubrir las necesidades de muchas personas.

El pacto saliente deja sobre la mesa proyectos tan importantes como los vinculados al Camino de Santiago. Un Año Jacobeo que se alargó otro año, pero nada se supo. ¿Va a recuperarlos?

Por supuesto. En mi etapa conseguimos subvenciones de los gobiernos autonómico y estatal para la rehabilitación del camino o la construcción de un parquin y una oficina de información turística en Tunte. El gobierno de Narváez dejó que se vencieran y ahora tendremos que retomar ese trabajo, a ver si podemos conseguirlas nuevamente.

En este mandato ha habido una relación fluida entre Ayuntamiento y Cabildo por la consonancia de partidos, pero en el próximo no será así. ¿Espera que la institución y su futuro presidente mantengan su apuesta decidida por San Bartolomé de Tirajana?

Si finalmente Antonio Morales preside el Cabildo, nosotros esperamos lo que entendemos que es normal: que haya lealtad institucional y se trabaje por los intereses de todos los grancanarios, que haya sintonía con el municipio turístico más importante de la isla. Por nuestra parte tendremos la mano tendida.

¿Ve posible transformar la imagen de Maspalomas?

Lo que sí creo es que vamos a tomar las decisiones que sean necesarias para iniciar ese gran cambio. Es verdad que los grandes cambios no se producen de la noche a la mañana ni en cuatro años, pero sí vamos a tomar las decisiones con proyección para mejorar cosas a corto pero también a medio y largo plazo. Vamos a sentar las bases.

¿Y qué tiene que hacer Maspalomas para seguir siendo un destino atractivo?

Mejorar infraestructuras públicas y la gestión de las hamacas y sombrillas, embellecer nuestro municipio, empezar a apostar por festivales musicales y culturales de primer nivel, que tengan carácter internacional, para empezar a atraer a nuevos públicos. Por supuesto trabajar de la mano del sector privado, especialmente de los centros comerciales, para poco a poco ir renovando nuestras áreas comerciales. Y por último trabajar en una buena promoción turística.

Precisamente Metro está declarado en ruinas y los empresarios que quedan han recurrido esa decisión al Ayuntamiento. Todavía sigue en pie. ¿Cómo está el expediente?

Hace dos años que no estamos en el gobierno y tendremos que retomar ese proyecto, ponernos al día para saber cómo está exactamente y a partir de ahí nuestra voluntad es continuar con la demolición del centro comercial.

Habla de una buena promoción turística. El Ayuntamiento aprobó un plan de promoción de más de 800.000 euros. ¿Qué pasó con ese dinero?

Se aprobó, pero nunca lo llegaron a tramitar en el área de Contratación, que la controlaba el PSOE. Por eso vamos a retomar ese gran contrato de promoción turística para Maspalomas Costa Canarias.

