Luces y sombras para el nuevo mandato de Telde

El Ayuntamiento de Telde deja atrás cuatro años intensos marcados por la pandemia, el plan de ajustes y la consecuente ralentización de las obras públicas. El grupo de Gobierno actual dará paso el próximo 17 de junio a la primera alcaldía de Ciuca, con Juan Antonio Peña al frente, que tras alzarse vencedor en las elecciones locales compartirá áreas junto al Partido Popular y a dos grupos que repiten, Coalición Canaria y Más por Telde. Las cuatro fuerzas asumen la primera gestión íntegra sin la sombra de una deuda que marcó las políticas de los últimos mandatos, pero deberán hacer frente a construcciones inacabadas, como el Palacio de la Cultura, los aparcamientos de San Gregorio o el Centro de Bienestar Animal.

La alcaldía compartida entre Héctor Suárez, que asumió el bastón de mando hasta mediados de 2021, y Carmen Hernández, que tomó el cargo de primera edil los dos últimos años, alcanzó su mayor logro a finales de 2020 al terminar el pago pendiente a los bancos 12 años antes de lo previsto. Sin embargo, los grupos de la oposición cuestionaron que el plan de ajustes aplicado para conseguir esta meta en tiempo récord dejó graves daños en los servicios públicos y esenciales.

Una de las principales críticas es el "abandono" que ha vivido la ciudad, visible en media decena de construcciones que no arrancan, están inacabadas o han terminado las obras pero por distintas circunstancias siguen sin abrir sus puertas. Inversiones privadas, como la realizada en el inmueble conocido como el barco de La Garita, han permitido desatascar la situación de algunos inmuebles, mientras que en barrios como San Gregorio, a pocos metros de la Zona Comercial Abierta, los mamotretos generan una imagen fantasmagórica del centro de la ciudad.

Palacio de la Cultura

Los cimientos de un edificio que nunca llegó a abrir sus puertas se han convertido en un foco de vandalismo, ocupaciones e incendios pese a los cierres temporales que se han llevado a cabo con el fin de limitar las entradas ilegales. Cuando se planteó su construcción la idea era convertir a Telde en un referente en la oferta cultural de la Isla con la creación del mayor teatro de Canarias, para lo que colocaron la primera piedra en el año 2000. Tres años después quedó paralizada y solo hubo otro intento más, entre 2008 y 2009, para continuar con las obras. Los quince millones invertidos en el espacio solo han permitido colocar los cimientos, mientras que para finalizarlo requiere de una suma similar.

Parking de San Gregorio

El Palacio de la Cultura se planteó junto a un aparcamiento complementario que buscaba atender a los cientos de visitantes que asistieran a los espectáculos que se realizaran en el espacio. Sin embargo, la construcción aldeana ha corrido la misma suerte. Su cercanía a la zona comercial hace que las codiciadas plazas de aparcamiento sean más necesarias que nunca, motivo por el que se ha redactado un proyecto para concluir las obras, que acumula ya cinco años de retraso. El Partido Popular, que será el que asuma a partir de ahora la gestión de la empresa pública Fomentas, incluyó en su programa un plan para dedicar el espacio a crear una plaza de la Libertad apta para eventos y habilitar 900 plazas de aparcamiento.

Multicines de Arnao

La tercera edificación de la zona es la única que ha llegado a abrir sus puertas, albergando cines, un restaurante y una zona de recreativos desde 2004 hasta 2011. Sin embargo, la caída en las ventas, que apenas se sostenían con la venta de palomitas y bebidas, llevaron a su cierre definitivo. La empresa familiar que regentaba el lugar reclamó además al Consistorio una suma superior a los seis millones de euros por la vía penal.

Centros deportivos y piscinas

Los cierres del polideportivo de La Barranquera y del Paco Artiles han dejado a los vecinos de Telde sin poder hacer uso de ninguna piscina, por lo que los aficionados a la natación han tenido que buscar centros en municipios como Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio o Santa Lucía de Tirajana. La Barranquera es el que está más cerca de iniciar la actividad, después de cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento en el que la institución pública le indemniza 1,8 millones de euros -que deberá abonar el próximo Gobierno- a la empresa que presta el servicio tras reconocer los costes asumidos por el retraso en la instalación eléctrica de Arauz. La empresa ya ha arrancado con las inscripciones y ahora solo falta que la junta de Gobierno local apruebe la puesta en marcha de la instalación. El Paco Artiles, por su parte, lleva cerrado desde octubre de 2021. En marzo de este año el Ayuntamiento culminó los trámites previos para iniciar la licitación de las obras, mientras que la empresa adjudicataria hasta 2019 le reclama por la vía penal más un millón de euros por la pérdida de usuarios durante la pandemia.

Centro de bienestar animal para perros y gatos

Hace dos años la Junta de Gobierno Local aprobó el proyecto para crear un centro de bienestar animal en el municipio, cuando aún era concejala del área Aurora Saavedra. Este espacio de 10.777 metros cuadrados ubicado en una parcela de El Goro contempla un área de ocio para la socialización de los perros recogidos de la calle, además de un amplio espacio para el paseo de los animales y al menos 60 recintos. Sin embargo, desde su aprobación hasta ahora aún no han arrancado las obras. De hecho, en enero del año pasado Saavedra presentó su dimisión alegando que no contaba con presupuestos ni recursos para poner en marcha los proyectos de su área. La anterior representante de Nueva Canarias se presentó a estos comicios en las listas de Más por Telde, partido que asumirá Bienestar Animal los próximos cuatro años. Aunque las urnas no le dieron el cargo de edil, todo apunta a que será asesora en su anterior concejalía. También Ciuca denunció en reiteradas ocasiones desde la oposición la falta de espacio en la perrera temporal, donde permanecen los animales recogidos a la espera de la creación de este centro.

Obras cercanas a concluir

Por otra parte, algunas de las obras que ha iniciado el grupo de Gobierno en funciones están próximas a terminar. Tal es el caso, por ejemplo, del parque urbano de Melenara, que se encuentra en la última fase de las obras, a la espera del equipamiento de juegos infantiles, jardinería, sistema de riego y mobiliario. La alcaldesa actual calificó su apertura de "inminente" en el último pleno de la corporación. El Mercado Municipal es otra de las obras más esperadas de este mandato, que ultima las actuaciones preparatorias para su apertura. Cabe recordar que el espacio lleva cerrado desde 2018, cuando la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias decretó el cierre por las graves deficiencias en la instalación eléctrica. Para corregirlo, el concejal del área, Eloy Santana, afirmó que las actuaciones durarían seis meses, aunque ya llevan cinco años en los que los puestos se han trasladado al área polivalente del Narea.