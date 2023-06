Juan Francisco Artiles: "He echado de menos la autocrítica y la humildad estos últimos cuatro años"

¿Cómo reaccionó al conocer los resultados del pasado 28 de mayo?

El resultado fue bastante sorprendente, en particular el crecimiento de Ciuca y la caída en votos y representación de Nueva Canarias. Todos esperábamos un retroceso porque podíamos verlo venir, por la experiencia que tenemos, pero nunca preví que la caída fuera tan drástica ni el crecimiento de Ciuca tan sorprendente. No voy a decir desmesurado pero sí bastante alto. Por nuestra parte, dadas las circunstancias, estamos satisfechos de mantener la representación que teníamos de dos concejales, pero no estamos contentos porque el trabajo que se ha hecho en estos cuatro años ha sido bastante serio, particularmente en los colegios. Después de años en los que no se había hecho ninguna obra importante creo que se ha dado un impulso bastante grande, pero en democracia siempre hay que respetar la voluntad personal. Esto es lo que los vecinos quieren y hay que respetarlo, nosotros no discutiremos su decisión, aunque lógicamente aspirábamos a mejorar lo que teníamos.

Más por Telde es el único partido de los que han gobernado los últimos cuatro años que no ha perdido votos. ¿A qué achaca esto?

Yo creo que al desgaste de este último año y medio. Todos los que estábamos en el Gobierno éramos un bloque, aunque cada grupo individualmente hizo su campaña para tratar de mejorarlo, pero creo que nos arrastró en cierto sentido la debacle de ese grupo mayoritario que era Nueva Canarias. En cierto modo salvamos la situación porque el trabajo realizado era visible, palpable y eso nos ayuda a amortizar cierta caída. Descendimos en votos pero mantuvimos la representación y eso para nosotros era importantísimo, más aún siendo un partido local con los medios y recursos de los que disponemos y los grupos con los que competimos. En los cuatro procesos electorales consecutivos en los que nos hemos presentado hemos conseguido representación y eso para nosotros es un logro.

¿Qué cree que es lo que ha fallado para los votantes en la gestión del último mandato?

Vengo meses advirtiéndoles, aunque a algunas personas del pacto no les gustase. Creo que ha faltado lo que sigo echando de menos, autocrítica, particularmente por el grupo mayoritario. Ha faltado humildad, no hay más que ver los posicionamientos. Parece que no tienen el oído en la calle y no son capaces de ver que la situación que se ha dado, este vuelco, es porque algo estaba pasando. No creo que la ciudadanía reaccione así porque todo vaya bien, sino todo lo contrario. Entendemos que los vecinos han reaccionado a una forma de gestionar que no compartían y la realidad es otra.

Al conocer el ganador de las elecciones. ¿Esperaba volver a formar parte del grupo de Gobierno?

No esperábamos nada porque para la mayoría que se ha dado no éramos necesarios. Era evidente que el pacto regional de PP y Coalición Canaria les iba a unir en Telde y con Ciuca tenían mayoría más que suficiente. Nosotros estamos satisfechos de que se nos haya invitado a continuar con el trabajo que estábamos haciendo para formar esta mayoría. Es lo que la ciudadanía quiere y es en lo que vamos a estar y apoyar desde el primer momento.

En vistas de las primeras negociaciones. ¿Cree que será más fácil coordinarse con Ciuca, PP y Coalición Canaria que con sus anteriores socios?

El Ayuntamiento tiene tres áreas que son transversales, que son Contratación, Economía y Hacienda y Recursos Humanos. Si esas tres áreas y sus tareas no van a buen ritmo el resto del Ayuntamiento va a estar parado. Nosotros confiamos en que el Gobierno municipal funcione a un mismo ritmo. Este último año y medio las cosas no han ido como todos deseábamos, particularmente desde Más por Telde. Hemos expresado nuestra queja en ese sentido, no solo internamente sino públicamente también. Si esas tres áreas funcionan, el Gobierno va a ir de maravilla y creo que con el equipo que se ha conformado va a ser así. Esa es la voluntad que todos hemos expresado y creo que somos capaces de conseguirlo.

¿Cree entonces que los fallos de estos últimos años se encuentran en esas tres áreas?

Cuando quieres asfaltar una calle, arreglar un colegio, hacer una obra, dependes lógicamente del área de Contratación. Si para pagar a proveedores dependes del área económica, lógicamente si eso se retrasa pierdes credibilidad con los proveedores, cada vez te cuesta más funcionar bien con tus áreas, cumplir compromisos que has adquirido y eso en este último año y medio ha sido bastante complicado. Hay cosas que se podrán explicar pero creo que podrían haber funcionado muchísimo mejor.

Carmen Hernández se mostró preocupada al anunciar su renuncia por el futuro de las escuelas infantiles. Teniendo en cuenta que será su partido el que mantenga la concejalía de Educación, ¿qué cabe esperar en los próximos años?

Yo no voy a hacer valoraciones, pero he echado de menos la autocrítica, la humildad y hay que mirarse al espejo para ver lo que ha fallado. Nosotros lo hemos hecho y creo que las políticas del miedo no sirven para nada. No se van a cerrar las escuelas infantiles, con nuestro apoyo nunca van a contar para eso. Nosotros también peleamos para que se mantuvieran abiertas en su momento y no se va a ir hacia atrás como algunos auguran. El progreso o retroceso depende de la visión que tenga cada uno, nosotros vamos a seguir trabajando para avanzar en este municipio como lo ha hecho particularmente Más por Telde en las áreas que le correspondió en estos cuatro años. Creo que lo hemos demostrado y es lo que vamos a poder aportar en este pacto. La autocrítica y la humildad son necesarias y yo la he echado de menos estos últimos cuatro años.

También asumirán áreas como Medio Ambiente, Solidaridad o Bienestar Animal. ¿Cuáles serán las primeras acciones que tomen?

Primero vamos a ver cómo están las áreas. Parques y Jardines, Medio Ambiente y Fuentes lo conozco porque es una de las áreas que Más por Telde tenía en el anterior pacto, al margen de que luego sucediera lo que sucedió. Ya las conocíamos, ahora habrá que ver cómo están y hacer una auditoría de gestión. En Bienestar Animal habrá que ver cómo está la situación, en qué estado está el actual contrato con la empresa que presta el servicio de recogida y atención de animales y el equipo humano, con qué contamos para empezar a tomar medidas. Uno de los objetivos que se ha marcado este pacto es iniciar y concluir el Centro de Bienestar Animal y esa es una apuesta firme que tenemos.

¿Qué cambios tendrán lugar en el nuevo mandato?

Yo espero que mejore bastante la prestación de los Servicios Públicos, ese es uno de los objetivos. Se inicia con mucha ilusión porque es lo que la ciudadanía ha expresado y las expectativas son bastante altas para que este Gobierno les de soluciones en el día a día. A eso aspiramos y calculo que al cabo de un año o año y medio se podrán ver cambios importantes. Hay cosas que se harán más rápidas y otras más lentas porque todo depende del ritmo que se lleve desde la administración, pero espero que se lleve a cabo rápido y pronto. Desde las áreas que estábamos gestionando la idea es dar continuidad al trabajo que estábamos realizando.