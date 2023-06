Nueva renuncia en el Ayuntamiento de Arrecife a escasos tres días de que tenga lugar, el sábado 17 de junio, la toma de posesión de los nuevos concejales y la constitución de la Corporación capitalina tras las elecciones municipales del 28M.

La actual concejala en funciones de Bienestar Social en el Ayuntamiento de Arrecife, María Jesús Tovar (PP), y concejala electa tras los recientes comicios, ha renunciado a tomar posesión como miembro del PP en el Ayuntamiento de Arrecife para dedicarse en exclusiva a sus responsabilidades de gobierno en el nuevo pacto en el Cabildo de Lanzarote (CC-PP), donde ha sido elegida consejera electa de la institución, que presidirá el ganador de las elecciones en la Corporación Insular, Oswaldo Betancort (CC). Así lo han confirmado fuentes del PP de Lanzarote, que añadieron que Tovar comunicó su renuncia a la Junta Electoral de Zona el pasado lunes. Tovar iba en el número dos en la lista que encabezó Astrid Pérez a Arrecife. La formación política sacó 7 concejales, los mismos que CC, pero con mayor número de votos. Ambas formaciones políticas han suscrito para gobernar el Ayuntamiento de Arrecife los próximos cuatro años, así como el Cabildo de Lanzarote.

La renuncia de Tovar, lleva consigo que Kevin Moisés Cortés Villalobos (número 8 en la lista del PP en Arrecife) sea el nuevo edil capitalino tras la renuncia de Tovar.

Cortés Villalobos es hondureño, afincado en Lanzarote desde hace más de 20 años. Es docente para la formación profesional del Empleo y Sociosanitario. Como pastor evangélico tiene una fuerte vinculación con la atención social y los colectivos más vulnerables.

Nuevo alcalde en Arrecife

Además, cabe la posibilidad de que la actual alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Arrecife, Astrid Pérez, renuncie a su puesto de alcaldesa de Arrecife, para el que se someterá a votación el sábado que viene, si finalmente sale elegida presidenta del Parlamento de Canarias en la sesión prevista para el 27 de junio en la Cámara regional.

La Alcaldía capitalina sería para el número tres de la lista del PP en Arrecife, Jonathan Jesús de León Machín, actualmente asesor de la Alcaldía capitalina. De León se estrenará como edil en Arrecife. Es Técnico Superior de Administración y Finanzas y ha regentado una conocida carnicería en Lanzarote.

Por otro lado, el PP pierde a otro concejal en Lanzarote. Se trata de José Francisco Hernández (Pancho), exalcalde de Tías (2011-2019) y concejal electo por el PP en las elecciones municipales del pasado 28M. Hernández ha anunciado hoy en el último pleno del mandato en Tías, tras felicitar al PSOE por su victoria en los comicios, que sacó once concejales, a uno de la mayoría absoluta, que no asumirá su nueva acta de concejal y que abandona la política municipal. Ayer lo comunicó a la Junta Electoral de Zona.

Hernández recordó que se marcha "tras 30 años en la política municipal", en diferentes etapas entre 1983 y 2023 con Alianza Popular, el PIL y el PP. "Me toca poner fin a esta etapa de la política local. He aprendido mucho de todos, tanto de los han formado parte de otras formaciones políticas, como de otras personas que me han acompañado en este tiempo", manifestó Hernández. Acudió en el segundo puesto en la lista que encabezó Francisco Aparicio en las elecciones del 28M. El PP sacó siete concejales, dos menos que hace cuatro años. Alejandro Curbelo Delgado, número ocho, entrará por Hernández en el Ayuntamiento de Tías.

El PSOE y Unidas Sí Podemos presentarán este jueves el acuerdo de gobierno para los próximos cuatro años en Tías.

Segunda renuncia en Arrecife

Pedro San Ginés, concejal electo de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Arrecife, ha anunciado este miércoles que renuncia al acta de edil que obtuvo en las elecciones municipales del 28M en Arrecife. San Ginés iba en el número dos de la lista que encabezó Echedey Eugenio, formación que obtuvo siete concejales y que gobernará con el PP a partir del próximo sábado, 17 de junio, cuando se constituyan las corporaciones locales.

"Cuando acepté la propuesta del candidato y del Comité Local de Arrecife de ir en la candidatura y el equipo de Coalición Canaria al Ayuntamiento capitalino y, considerando que previamente se habían producido varias incorporaciones a dicho equipo, lo hice asumiendo el compromiso personal de que si de mí dependía y los resultados no eran todo lo favorables que esperábamos, como así ocurrió, todas las personas que conformaban el equipo previo de CC en el gobierno y que continuaban en listas, seguirían en el equipo como cargos públicos", asegura San Ginés, que también salió elegido parlamentario por Lanzarote en la Cámara regional. CC perdió dos concejales en las recientes elecciones municipales del 28M, ya que pasó de los nueve actuales (fue el partido político más votado en 2019) a siete, convirtiéndose en tercera fuerza política en el Consistorio capitalino, por detrás del PSOE (9) y el PP (7).

Resultados elecciones 28M en Canarias

Recuerda que el 28 de mayo puedes consultar en La Provincia los resultados de las elecciones autonómicas, elecciones a cabildos y elecciones municipales en Canarias 2023: