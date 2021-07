La búsqueda de empleo es una tarea que requiere constancia y dedicación. El objetivo final de encontrar trabajo es la meta que persiguen todos los candidatos y para la cual deben prepararse a conciencia y pasar toda una serie de pruebas y procesos de selección. En esta carrera uno de los pasos fundamentales es la entrevista de trabajo. Ese primer contacto entre la empresa y su potencial futuro trabajador es determinante para la posterior toma de decisiones, por lo que es sumamente importante prepararla a conciencia. Con la pandemia la mayoría de entrevistas de trabajo se están realizando de manera on line. Es decir, el candidato no acude a las instalaciones de la empresa, sino que el encuentro se realiza vía telemática.

Teniendo en cuenta la nueva la modalidad on line de las entrevistas de trabajo, nos vamos a detener en su preparación. Para ello, hemos preparado toda una serie de consejos para que esta prueba salga lo mejor posible y no nos encontremos con imprevistos durante su realización. Hay que tener en cuenta que a la hora de preparar una entrevista de trabajo on line influyen otros aspectos, más allá de los habituales en los procesos de selección que se realizan de manera presencial.

Revisa y prepara todos los dispositivos tecnológicos que vayas a utilizar en la entrevista

Cuando prepares una entrevista de trabajo on line, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que dispones de todos los dispositivos y herramientas necesarias para el buen desarrollo de la misma. Para ello, es primordial que revises y prepares todos tus dispositivos tecnológicos y que compruebes, por tanto, el buen funcionamiento sobre todo de la cámara, micrófono y altavoces. Además, es recomendable descargar posibles archivos o documentos que pudiesen ser requeridos, así como hacer pruebas de su correcta visualización en caso de tener que compartirlos. Es recomendable contar con diferentes opciones, las cuales pueden ser un teléfono móvil, una tablet, un ordenador portátil o un PC. No escatimes en recursos, ya que la tecnología siempre puede jugarte una mala pasada.

Adecuación y preparación del lugar de la entrevista

Una vez hayas comprobado que todos tus dispositivos funcionan correctamente, debes preparar el lugar en el que vayas a realizar tu entrevista de trabajo on line. Busca un sitio con buena iluminación, el cual te permita una buena imagen y enfoque. Mantén la zona ordenada y limpia, para que ésta dé una buena impresión a los entrevistadores. Elimina de la visión objetos personales que puedan estar fuera de lugar y asegúrate que queden fuera de plano elementos que puedan afectar a la impresión que quieres trasladar.

Realiza simulacros de la entrevista on line

Cualquier entrevista de trabajo requiere de una preparación previa. Por ello, es muy recomendable hacer simulacros de la misma. En el caso de las entrevistas on line la preparación, en este sentido, es la misma. Siéntate frente a tu ordenador, prepara toda la zona y ensaya posibles preguntas y respuestas a las que te puedes enfrentar durante el proceso.

Aspecto personal

El aspecto personal suele resultar determinante en la mayoría de entrevistas de trabajo. El hecho de que este proceso se realice on line, no resta importancia a este punto. Por tanto, elige tu indumentaria a conciencia y hazla adecuada para el trámite que vas a llevar a cabo.

Revisa tu currículum, aptitudes y competencias

Como si de una entrevista presencial se tratase, debes prepararte para venderte como candidato. Revisa tus puntos fuertes, aptitudes y competencias que quieres destacar y que te ayudarán a encajar en el puesto para el que postulas. Repasa cada punto de tu currículum para hacer hincapié en tu experiencia y formación profesional.

Busca información sobre la empresa

Este punto también requiere la misma preparación que en el caso de las entrevistas de trabajo tradicionales. Siempre es recomendable y resulta fundamental informarse sobre la empresa que te va a entrevistar. Esta información te servirá para reforzar tus puntos fuertes en dicha candidatura y adecuarlos a las características, requisitos y exigencias del puesto y empresa en cuestión.

Por último, suele recomendarse mostrar siempre interés por el proceso de selección, preguntar por futuras fases, fechas, etc.