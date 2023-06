Eurofirms Group, la primera empresa nacional de liderazgo del talento, ha comprado y relanzado la startup BuscoExtra. “Gracias a la adquisición por parte del grupo estamos dando solvencia y apoyo a la plataforma; ahora mismo estamos en fase de crecimiento y expansión”, ha explicado Alejandro Valero, leader de la plataforma.

BuscoExtra nace con la vocación de ayudar a empresarios de hostelería a encontrar personal de refuerzo, facilitando su contratación de manera legal por las horas o jornadas que necesiten, y, sobre todo, de una forma muy ágil tanto para el candidato como para el empresario.

“El éxito es sencillo: aplicamos tecnología a procesos tradicionales y damos completamente la vuelta al paradigma de la búsqueda de empleo. No son los candidatos los que buscan empleo; sino que es el trabajo el que los busca. Esto hace que nuestra capacidad para conseguir trabajadores sea mucho más elevada que la competencia. Los trabajadores saben que cuando suena en el móvil la app de BuscoExtra significa que tienen trabajo asegurado”, añade Valero.

Ventajas de usar Buscoextra

Además, esta startup tiene otra ventaja competitiva con el resto de los tradicionales marketplaces y es que las gestiones administrativas son muy sencillas y automáticas, lo que facilita mucho su utilización a los usuarios de todas las generaciones, desde los usuarios más “old-school” a los nativos digitales.

Tras recibir varias ofertas por distintas empresas del sector, Valero se decidió por Eurofirms por su estrategia basada en el liderazgo por valores. “Cuando me reuní con Miquel Jordà, el CEO y dueño de Eurofirms Group me sorprendió gratamente como para él es muy importante que todas las personas que forman parte del grupo se sientan realizadas, felices y contentas en su puesto de trabajo y sabía que mi proyecto, en el que he trabajado con pasión y entusiasmo muchos años de mi vida, no podría estar en mejores manos que dentro del grupo. En Eurofirms Group basan su gestión en el liderazgo por valores lo que ha permitido que se convierta en la primera empresa de gestión del talento de ámbito nacional”, explica.

En la actualidad, BuscoExtra está consolidando su presencia en las principales ciudades de España: Madrid, Barcelona y Valencia y en fase de expansión en el resto del territorio nacional, comenzando por las zonas más turísticas. Con cerca de 100.000 candidatos y 1.500 clientes, tras el periodo estival comenzarán con la expansión internacional: primero, por Europa y después en Latam.